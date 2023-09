Une pièce de monnaie à l'effigie de la reine Elizabeth qui vaut plus de 21 millions d'euros

Par euronews

La pièce pèse 3,6 kilogrammes.

Celle là, il ne faut pas l'oublier dans son caddie ou à la machine à café. Cette pièce a été créée par la la Compagnie des Indes orientales pour commémorer le premier anniversaire de la mort d'Elizabeth II. "La couronne " a été fabriquée à la main en or et en diamants. Il a fallu 16 mois de travail. Elle comporte plus de 6 400 diamants, pèse 3,6 kilogrammes et est estimée à environ 22 millions d'euros. Au cas où quelqu'un en douterait, c'est l'une des pièces les plus chères au monde.