Par Angela Skujins

C'est en Norvège que l'on compte un grand nombre de femmes chefs d'entreprise, un faible écart de rémunération entre les hommes et les femmes et que les politiques de maternité y sont le plus équitables.

La société de relations publiques Reboot Online a compilé et analysé des données provenant de 32 pays européens et en a conclu que la Norvège était le meilleur pays européen pour le travail des femmes.

Le pays scandinave a décroché la première place sur la base des données de l'Institut européen pour la qualité du genre (EIGC) et du Forum économique mondial.

Les critères sont basés sur le nombre de femmes âgées de 16 à 65 ans employées dans chaque pays, la qualité du congé de maternité, le nombre de femmes occupant des postes de pouvoir, ainsi que d'autres facteurs.

La Norvège a obtenu une note de 7,1 sur 10 dans l'analyse, suivie par l'Islande (6,53), la Finlande (5,03) et les Pays-Bas (5,49). Ce résultat est conforme à l'étude du Forum économique mondial, qui montre que les pays d'Europe du Nord se préoccupaient davantage de la carrière des femmes.

La Norvège en tête de classement

Toutefois, la Norvège se distingue par une "représentation impressionnante" de femmes à des postes de direction, avec une croissance démontrable sur cinq ans, selon l'analyse. Cela inclut les PDG, les cadres, les non cadres, les présidents et les membres du conseil d'administration des plus grandes sociétés cotées en bourse en 2023.

Selon l'étude, les hommes norvégiens occupaient 56 % des postes de direction l'année dernière, contre 43 % pour les femmes. Au total, les femmes ont occupé 81 des postes les plus élevés.

Les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques montrent également que les femmes norvégiennes âgées de moins de 65 ans représenteront plus de la moitié (58,7 %) de la main-d'œuvre en 2023. Les politiques de maternité du pays sont également favorables, la durée "élevée" du congé de maternité minimum et le pourcentage de revenu versé pendant ce congé contribuant à son succès, indique Reboot Online. Les parents se voient offrir 19 semaines de congé réservé et 80 % de leur salaire est versé.

Combler l'écart de rémunération

Un autre point positif est la réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Norvège. Bien qu'aucun pays n'ait atteint la parité salariale totale entre les hommes et les femmes selon le rapport 2023 Global Gender Gap Index du Forum économique mondial, la Norvège s'en est rapprochée l'année dernière avec 88 %. Elle est arrivée en deuxième position derrière l'Islande, qui a comblé 90 % de l'écart entre les sexes.

Les institutions de l'Union européenne ont également été très actives avec leurs propres instruments politiques, plaidant pour de meilleures conditions pour les travailleuses.

En 2020, la Commission européenne a publié sa stratégie européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2020-2025, qui vise à mettre fin à la violence fondée sur le genre, à combler les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à parvenir à une participation égale dans les différents secteurs de l'économie, etc.

Suite à cette initiative, le Parlement européen a adopté en 2022 une loi obligeant les grandes entreprises cotées en bourse dans l'UE à avoir un minimum de 40 % de femmes au sein de leurs conseils d'administration non exécutifs à partir de la mi-2026, les États membres de l'UE adoptant ensuite leur propre législation.

En 2023, la directive sur la transparence des rémunérations a également été adoptée, permettant aux travailleurs de réclamer plus facilement une meilleure rémunération sur le lieu de travail et devant les tribunaux. Malgré ces avancées, la Commission européenne note que "le chemin à parcourir est encore long".

Retrouvez tous les résultats de cette étude ici et les résultats pour la France.