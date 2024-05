Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, a perdu son premier rang à la suite de la réorganisation de son entreprise et des inquiétudes boursières qui en ont découlé, selon les derniers chiffres de Bloomberg.

Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a dépassé Bernard Arnault, le patron de LVMH, en tant qu'homme le plus riche du monde, selon l'indice Bloomberg Billionaires, un classement quotidien des personnes les plus riches du monde.

Toutefois, Bernard Arnault, avec sa fortune estimée à 203 milliards de dollars (187,6 milliards d'euros), n'est pas très loin du fondateur américain et principal actionnaire d'Amazon, dont la fortune s'élève à 205 milliards de dollars (190,4 milliards d'euros).

La lutte pour la première place se poursuit

Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et X (ex-Twitter), a été coiffé au poteau en mars par Bezos, après des pertes de plus de 30 milliards de dollars (27,7 milliards d'euros), en raison de la chute du cours de l'action Tesla, qui a perdu près de 25 % en un an.

Dans le même temps, la fortune deBernard Arnault a bondi de 30 milliards de dollars (28 milliards d'euros) grâce aux nouvelles méthodes d'estimation de Bloomberg.

Cependant, le nouveau procédé, destiné à doper le cours des actions LVMH détenues par le PDG, n'a pas résisté aux difficultés boursières du groupe de luxe, propriétaire de Dior, Givenchy, Guerlain et de bien d'autres marques haut de gamme.

LVMH a perdu 3,68 % de sa valeur boursière au cours de la semaine écoulée.

Le groupe est dans une spirale descendante depuis plusieurs semaines, frappé par la controverse sur la décision d'Arnault de nommer certains de ses enfants au conseil d'administration. Mercredi, le patrimoine du milliardaire français a diminué de 6,7 milliards de dollars (6,17 milliards d'euros) pour atteindre 203 milliards de dollars (188 milliards d'euros).

Depuis le début de l'année, la fortune de Bernard Arnault a diminué de près de 4,4 milliards de dollars (4 milliards d'euros), tandis que celle de Jeff Bezos a augmenté de près de 28 milliards de dollars (26 milliards d'euros). Le Français a dépassé Elon Musk de 202 milliards de dollars (187 milliards d'euros), malgré les problèmes de ce dernier.

Riches, mais pas tant que ça

Dans le reste du classement, les prétendants sont loin derrière, avec le fondateur de Facebook Mark Zuckerbergà la 4ᵉ place avec une fortune estimée à 169 milliards de dollars (156 milliards d'euros), le cofondateur de Google Larry Page à la 5ᵉ place avec 156 milliards de dollars (144 milliards d'euros), et Bill Gatesà la 6ᵉ place avec 152 milliards de dollars (141 milliards d'euros).

La première femme du classement est Françoise Bettencourt Meyers, héritière du groupe L'Oréal, à la 16ᵉ place, avec une valeur de 96,8 milliards de dollars (89,5 milliards d'euros). En décembre 2023, elle deviendra la première femme à franchir la barre symbolique des 100 milliards de dollars (92,4 milliards d'euros) de fortune.