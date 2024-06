Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse en Europe

Les inégalités de richesse entre les pays d'Europe sont très fortes. Dans l'UE, la différence de richesse par adulte entre les pays ayant les niveaux les plus élevés et les plus bas dépasse un facteur de dix.

PUBLICITÉ

Les inégalités sont devenues une préoccupation majeure des citoyens de l'UE. Selon l'enquête Eurobaromètre de 2021, garantir l'égalité des chances est considéré comme la première priorité pour le progrès économique et social de l'UE. Les questions les plus pressantes pour les citoyens sont l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et l'accès à des soins de santé de qualité.

Le Global Wealth Report 2023 du Credit Suisse et d'UBS montre que l'inégalité des richesses est manifeste non seulement à l'intérieur des pays, mais aussi entre les nations d'Europe. Le rapport mesure la richesse par adulte dans les pays européens en termes de moyenne et de médiane, mettant ainsi en évidence les disparités économiques.

La valeur nette ou "richesse" est définie comme la valeur des actifs financiers et des actifs réels (principalement le logement) que les ménages possèdent, moins leurs dettes.

La Suisse et le Luxembourg sont en tête du classement, avec les patrimoines moyens par adulte les plus élevés (respectivement 650 737 euros et 556 458 euros), ce qui en fait les pays les plus riches d'Europe. Ces chiffres soulignent la solidité financière de ces pays, qui peut être attribuée à la solidité de leur secteur bancaire, à leurs niveaux de revenus élevés et à leurs politiques économiques favorables.

L'Islande, le Danemark et la Norvège affichent également des chiffres de richesse remarquables, avec une richesse moyenne par adulte de 473 210 euros, 389 320 euros et 365 943 euros respectivement. Ces pays nordiques sont connus pour leur niveau de vie élevé et leurs vastes systèmes de protection sociale

Parmi les cinq premières économies européennes, la richesse par adulte varie de 210 228 euros en Italie à 296 519 euros en France, le Royaume-Uni suivant de près avec 287 543 euros.

Les niveaux de richesse sont plus faibles dans les pays d'Europe de l'Est et des Balkans

En revanche, plusieurs pays d'Europe de l'Est affichent des niveaux de richesse par adulte beaucoup plus faibles. Ainsi, la Lituanie, la Slovaquie et la Hongrie affichent des niveaux de richesse moyens de 66 041 €, 58 998 € et 56 361 € respectivement. Ces chiffres inférieurs soulignent les défis économiques auxquels ces pays sont confrontés, notamment des salaires plus bas et des marchés financiers moins développés.

Dans le bas du tableau, la Bosnie-Herzégovine et la Turquie affichent la richesse moyenne par adulte la plus faible, avec respectivement 31 902 € et 16 693 €.

Dans l'UE, la richesse par adulte au Danemark était plus de neuf fois supérieure à celle de la Roumanie, ce qui met en évidence d'importantes disparités économiques.

Richesse médiane par adulte

Selon le rapport, la richesse médiane est "sans doute un indicateur plus significatif de la façon dont l'individu type s'en sort".

L'Islande est en tête de liste avec une richesse médiane impressionnante de 392 396 euros par adulte. Le Luxembourg suit de près avec une richesse médiane de 342 559 euros.

La Belgique occupe également une place de choix avec une richesse médiane de 237 357 euros, ce qui témoigne de la stabilité de son économie et de la bonne répartition des richesses au sein de sa population.

À l'autre extrémité, la Turquie a la richesse médiane par adulte la plus faible, avec 5 212 euros, ce qui illustre les défis et les inégalités économiques importants. La Serbie (15 633 euros) et la Bosnie-Herzégovine (15 654 euros) sont d'autres pays où la richesse médiane est faible, ce qui reflète des difficultés économiques persistantes et des niveaux de vie inférieurs.

L'Allemagne enregistre une richesse médiane nettement inférieure

L'Allemagne, souvent considérée comme une puissance économique, affiche un patrimoine médian par adulte de 63 376 euros, ce qui, bien que substantiel, est nettement inférieur à celui de ses homologues d'Europe du Nord et de l'Ouest.

Le Royaume-Uni (144 183 euros) et la France (126 436 euros) affichent des chiffres de richesse médiane significatifs.

Les données relatives à la richesse médiane mettent en évidence la diversité des paysages économiques en Europe, les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest affichant généralement une richesse médiane plus élevée que leurs homologues d'Europe du Sud et de l'Est.

La Suisse : Distribution inégale des richesses

Une comparaison détaillée de la richesse moyenne et médiane par adulte dans divers pays européens met en évidence d'importantes disparités au niveau national. Par exemple, en Suisse, la richesse moyenne par adulte atteint le chiffre impressionnant de 650 737 euros, alors que la richesse médiane est beaucoup plus faible (158 930 euros). Cette énorme différence suggère une asymétrie significative dans la répartition de la richesse, où une petite proportion de la population détient une part substantielle de la richesse totale du pays.

Comment les fourchettes de répartition de la richesse se comparent-elles ?

Si l'on examine la répartition des richesses dans les pays européens, les données montrent une variation considérable du pourcentage d'adultes se situant dans différentes fourchettes de richesse, ce qui met en évidence les inégalités économiques et les différences de stabilité financière entre les nations.

L'Allemagne, l'une des principales économies d'Europe, montre que seulement 10 % de sa population adulte détient un patrimoine inférieur à 10 000 $ (9 497 €), avec un pourcentage important de 46,1 % dans la fourchette 10 000-100 000 $ (9 497 €-94 970 €) et un pourcentage notable de 40 % dans la fourchette 100 000-1 million de dollars (94 970 €-949 700 €).

En revanche, la Turquie se distingue avec un pourcentage stupéfiant de 70,6 % d'adultes disposant d'un patrimoine inférieur à 10 000 dollars, soit le pourcentage le plus élevé du tableau.

PUBLICITÉ

Des pays comme le Luxembourg et la Suisse affichent une solide santé financière, plus de la moitié de leur population se situant dans la fourchette de 100 000 à 1 million de dollars.

À l'autre extrémité du spectre, les pays d'Europe de l'Est comme la Roumanie, la Bulgarie et la Lettonie affichent des pourcentages plus élevés de leur population disposant d'un patrimoine inférieur à 10 000 dollars, soit environ un sur trois.