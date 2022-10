Fonio, sorgho, teff... Saviez-vous que l'Afrique compte plus de céréales indigènes que tout autre continent ?

Cette information pourrait surprendre, car elle est souvent noyée par les actualités concernant les luttes du continent contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

Mais en réalité, l'Afrique est une corne d’abondance céréalière: abritant des aliments indigènes nutritifs, polyvalents et, franchement, délicieux - des aliments qui pourraient tous jouer un rôle essentiel dans la promotion de systèmes alimentaires plus résilients sur le continent.

Dans un monde de plus en plus fracturé, où les chocs d'approvisionnement et des événements comme la guerre en Ukraine perturbent les importations de blé et menacent le bon fonctionnement de notre système alimentaire mondial, ces trésors locaux deviennent cruciaux pour la prospérité des communautés.

C'est précisément le sujet du tout nouveau podcast d'Euronews, lancé le 28 octobre.

Rejoignez-nous dans La surprise du chef, un documentaire culinaire animé par la journaliste Pascale-Mahé Keingna, qui vous emportera dans un voyage culinaire à travers l'Afrique et l'Europe. Et tout ça, depuis le confort de votre canapé (ou cuisine)!

Nous y rencontrerons les chefs et les communautés locales qui ont pour mission de faire découvrir et revivre ces ingrédients indigènes.

Un nouveau podcast à faire saliver

Notre nouvelle émission vous emmènera dans la maison du célèbre chef Pierre Thiam, pour cuisiner avec du fonio, la "céréale miracle de l'Afrique de l'Ouest".

De là, direction le marché alimentaire de Lagos avec le chef Moyo Odunfa, une étoile montante de la cuisine nigériane. Elle partira à la recherche des meilleurs arachides de bambara et nous parlera de sa mission: faire monter en gamme la nourriture nigériane dans le monde de la gastronomie.

Et ce n’est pas tout! En chemin, nous nous rendrons dans la campagne burundaise pour partager un repas avec les communautés qui vénèrent le sorgho, une céréale dense en nutriments et sans gluten, qui pourrait facilement rivaliser avec le quinoa.

Nous suivrons le chef Ska Moteane dans son périple au Lesotho, qui a dédié sa vie à la recherche et à l’archivage des recettes traditionnelles de son pays, menacées de disparition.

Nous ferons un détour par l'Europe, en parcourant les forêts italiennes avec le chef Eleonora Matarrese, afin d'explorer le rôle que peut jouer le butinage dans des systèmes alimentaires plus résistants.

Ce ne sont là que quelques-unes des personnalités et des gourmets qui vous accompagneront pendant que nous examinerons de près et avec l'eau à la bouche - la nourriture. Ce fil rouge liant non seulement notre santé et notre survie, mais qui nous relie aussi à notre culture, notre passé, nos habitudes, et notre identité.

Et pour vous régaler après une mise en bouche auditive, chaque épisode vous fournira une recette unique mettant en vedette l'un des ingrédients phares de la série. Choisis exprès afin que vous puissiez mettre la main à la pâte, sortir les casseroles et préparer un repas sensationnel lorsque vous aurez fini d'écouter.

_Ce projet a été financé par le Centre européen de journalisme à travers Solutions Journalism Accelerator. Ce programme est soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates.

