Une pluie de stars sur le tapis rouge pour l'ouverture du 76ème Festival de Cannes

La star américaine Michael Douglas a reçu la Palme d'or d'honneur de cette 76ème édition du Festival de Cannes, couronnant ses 55 ans de carrière.

Le 76ème Festival de Cannes s'est ouvert mardi soir avec en invité d'honneur Catherine Deneuve sur l'affiche et le tapis rouge ... ainsi qu'un parterre de stars et d'invités venus du monde entier ; de Uma Thurman à Mads Mikkelsen en passant par Helen Mirren.

Une Palme d'or d'honneur a notamment été remise à Michael Douglas pour cette édition.

Le jury est présidé cette année par le cinéaste suédois Ruben Ostlund, double Palme d'or. Sur le tapis rouge, le réalisateur était entouré des huit autres membres de ce jury, très rajeuni, pour la montée des marches. Ils devront décerner la Palme d'or parmi 21 films en compétition.

Comme le veut la tradition, un film hors compétition a été présenté pour cette journée d'ouverture, il s'agit de Jeanne du Barry, de Maïwenn. L'actrice et réalisatrice française a réuni un casting étonnant avec notamment Johnny Depp - qui incarne le Louis XV - et des comédiens français, parmi les plus talentueux, dont le monument Pierre Richard.

Ce film est l'évocation de la vie romanesque et amoureuse de celle qui deviendra la maîtresse favorite du roi. Une femme qui s'affranchira des convenances de la cour de Versailles. Un regard féminin, mais pas forcément féministe. Le film sort en France et en Europe pendant le Festival de Cannes.