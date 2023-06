L'art du mentorat : le Rolex Arts Festival

Le Programme Rolex de mentorat artistique est un espace privilégié d'échange entre des artistes de différentes générations, cultures et disciplines. Il favorise la transmission, la préservation de l'héritage artistique, tout en encourageant l'innovation et la créativité pour les générations futures.

L'édition spéciale de Musica dédiée au "Rolex Arts Festival" d'Athènes marque avec distinction le vingtième anniversaire du prestigieux "Programme Rolex de mentorat artistique".

Cette remarquable initiative se consacre à soutenir de jeunes artistes talentueux évoluant dans une pléiade de domaines, tels que la danse, le cinéma, la littérature, la musique, le théâtre, les arts visuels et l'architecture. De plus, une catégorie interdisciplinaire ouverte permet également à des talents polyvalents de s'épanouir.

Le mentor, aux côtés de son protégé, s'engage pleinement dans une collaboration intense s'étalant sur une période de deux ans. Une fois le cycle de mentorat achevé, Rolex reste en étroite relation avec ces artistes prometteurs, offrant un soutien continu pour encourager leur travail et leur développement.

De nombreux protégés ayant bénéficié de ce programme ont connu des parcours professionnels passionnants. Certains ont choisi de changer de discipline artistique, tandis que d'autres ont opté pour une collaboration artistique conjointe sur des projets ambitieux.

Certains d'entre eux ont même franchi le pas en devenant eux-mêmes des mentors, partageant ainsi leur savoir et leur expérience avec la nouvelle génération d'artistes.

Une communauté d'artistes d'exception se forge

Depuis deux décennies, le programme de mentorat a évolué pour devenir une communauté d'artistes exceptionnels, réunissant des générations, des cultures et des disciplines diverses.

Depuis ses débuts, pas moins de 1 350 jeunes artistes professionnels en provenance de 120 pays ont été choisis pour participer à ce prestigieux programme.

Dans le cadre de cette initiative, 300 personnalités influentes du monde artistique ont eu la tâche d'identifier de jeunes talents et de sélectionner les finalistes, tandis que 145 artistes et créateurs éminents ont prodigué leurs conseils précieux au programme.

Jusqu'à présent, 63 artistes de renom ont endossé le rôle de mentors, et 63 protégés issus de 41 pays différents ont été soigneusement sélectionnés.

Rolex considère la formation de cette communauté créative mondiale comme l'une des plus grandes réussites du programme, un accomplissement à la mesure de son envergure.

La transmission des connaissances au cœur du programme

En plus d'entretenir des liens avec leurs mentors au-delà de la période officielle de collaboration, de nombreux protégés se lancent dans des collaborations interdisciplinaires au sein du programme, se nourrissant des idées et des défis lancés par leurs pairs issus d'autres domaines artistiques.

Inspirés par leur propre expérience de mentorat, certains anciens protégés ont à leur tour embrassé le rôle de parrainage en soutenant de jeunes artistes, témoignant ainsi de la volonté de transmission des connaissances qui est au cœur même de ce programme.

Les réalisations collectives des protégés sont multiples et impressionnantes. On dénombre ainsi 96 chorégraphies, 18 performances et installations multidisciplinaires, 306 pièces de théâtre, d'opéras et de performances en direct.

À cela s'ajoutent 244 participations à des festivals, 154 réalisations architecturales incluant des constructions, des rénovations, 87 publications comprenant des romans, des nouvelles, des recueils de poésie, des mémoires, des essais et des scénarios, et 198 réalisations cinématographiques englobant des longs métrages, des courts métrages, des documentaires et des séries télévisées.

Ces réalisations témoignent de l'impact considérable du programme, qui catalyse la créativité et l'innovation au sein de la communauté des artistes engagés.

Célébrer l'art du mentorat

L'art du mentorat est célébré avec ferveur au sein du prestigieux "Rolex Arts Festival", qui s'engage à transmettre l'héritage culturel et à nourrir l'art à travers le globe.

Pour la talentueuse chorégraphe sénégalaise Khoudia Touré, une protégée émérite, cette expérience est source d'une immense joie, une véritable célébration de l'art.

De son côté, Pauchi Sasaki, compositrice de renom et également protégée, ajoute avec émotion : "...et aussi un peu comme un rêve".

Khoudia Touré et Pauchi Sasaki Euronews

Une quête permanente de la connaissance et de l'excellence

Quel lieu pourrait mieux incarner la célébration de ce programme que la ville d'Athènes, berceau de l'art et de la culture !

Khoudia Touré affirme avec conviction : "Nous faisons partie de cette histoire. Nous sommes liés au passé, à ce qui a précédé. Il y a cette relation intemporelle, et c'est précisément ce que le mentorat cherche à transmettre, ces éléments invisibles qui se perpétuent".

Afin de célébrer les 20 ans du programme, mentors et protégés se réunissent à Athènes pour le prestigieux "Rolex Arts Festival".

Durant plusieurs jours, ce festival offre une pléthore de performances, de lectures, de discussions, de projections cinématographiques, d'expositions et d'installations.

Plus de 150 artistes, dont de nombreux artistes grecs, s'investissent dans cet événement d'exception. Emma Gladstone, directrice artistique du "Rolex Arts Festival", s'enthousiasme : "C'est merveilleux de voir comment ce programme rassemble une diversité de styles, de pays et de formes artistiques. Je ne peux pas imaginer qu'un tel programme existe ailleurs. J'espère que les gens viendront et découvriront la vision artistique de ces créateurs. Les changements au sein de notre société naissent de l'imagination, et ces artistes en sont les porteurs."

Emma Gladstone, directrice artistique du Rolex Arts Festival Euronews

Transmettre le savoir de génération en génération

Le programme s'engage résolument dans la transmission du savoir d'une génération à une autre, en offrant aux artistes émergents l'opportunité précieuse de côtoyer des références dans leur domaine.

Des légendes telles que Spike Lee, Martin Scorsese et Jessye Norman ont déjà participé à cette relation de mentorat privilégiée, offrant leur sagesse et leur expertise à de talentueux protégés.

Au cours d'une période prolongée, ces protégés ont la chance de suivre leurs mentors à travers le monde, s'imprégnant de leurs connaissances et de leur expérience, observant attentivement, échangeant, apprenant et découvrant les subtilités de leur métier.

Pour la musicienne d'origine péruvienne et japonaise, Pauchi Sasaki, la collaboration avec le légendaire compositeur Philip Glass a été une véritable révélation.

Cette interaction directe et intime entre mentors et protégés incarne l'esprit du programme, qui valorise le partage de connaissances, l'inspiration et le développement artistique.

"Une des choses les plus intéressantes dans le cadre du mentorat réside dans la capacité à développer une confiance en sa propre voix. Les mentors jouent un rôle essentiel en nous aidant à acquérir cette assurance, en nous encourageant à explorer ce que nous souhaitons exprimer", explique avec Pauchi Sasaki.

Le festival porte également une volonté de valoriser et d'impliquer les artistes locaux. À cet égard, Pauchi a eu l'occasion de collaborer avec 30 membres de la célèbre chorale grecque Chóres.

Pauchi Sasaki s'exprime avec enthousiasme sur sa collaboration avec la chorale Chóres : "Nous avons pris énormément de plaisir à travailler ensemble. Les filles étaient pleines d'excitation et ont apporté une énergie remarquable au projet. C'était une expérience des plus gratifiantes pour moi".

Pauchi Sasaki lors de la première ARTEMIS : Fountain Euronews

La contribution de Pauchi Sasaki : "ARTEMIS: Fountain".

Cette pièce captivante fait partie de son opéra multi-plateforme, qui puise son inspiration dans le programme Artemis de la NASA qui vise à réaliser une mission spatiale historique : envoyer la première femme sur la surface de la Lune dans un avenir proche.

Exprimer le pouvoir des mots par la danse

La danseuse et chorégraphe de hip-hop sénégalaise Khoudia Touré présente sa dernière œuvre au festival : Óró.

Ce projet artistique et social ambitieux est né d'un échange entre de jeunes adultes provenant de différents pays et de milieux sociaux variés.

La puissance des mots trouve son expression à travers la danse. La représentation de cette création est un véritable triomphe, en présence de son mentor, Crystal Pite. Cette chorégraphe, une des plus influentes au monde, a spécialement fait le voyage jusqu'à Athènes pour assister à cette performance. Elle exprime son admiration en ces termes :

"C'est une source d'inspiration d'être ici et de voir tous ces artistes provenant de diverses disciplines. C'est également un bonheur de retrouver Khoudia et de constater qu'elle a réussi à mener ce projet à bien. Je ne sais pas comment elle a réussi. Il y avait un poids énorme sur ses épaules, une pression considérable, une grande exposition. C'était tout simplement incroyable de l'observer évoluer".

Khoudia Touré avec son mentor Crystal Pite Euronews

Pour Khoudia Touré, la présence de son mentor lors de la représentation revêtait une importance capitale. Elle a eu le privilège d'accompagner Crystal Pite dans sa ville natale de Vancouver et de découvrir l'univers du ballet à l'Opéra de Paris.

Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un apprentissage unidirectionnel où les protégés absorbent les enseignements de leurs mentors.

Le mentorat a offert à Crystal Pite une nouvelle perspective pour son propre travail artistique. Elle exprime son désir profond de vivre la créativité à travers l'expérience de sa protégée. En partageant son savoir et son expertise unique.

Le programme de mentorat attire des artistes de renom, tels que l'emblématique Gilberto Gil, véritable icône brésilienne de la musique.

Sa protégée, la talentueuse chanteuse égyptienne Dina El Wedidi, évolue dans un tout autre univers musical. Lors de leur rencontre, elle a rappelé à Gilberto Gil ses propres débuts, marqués par le talent et la passion pour la musique.

Dans cette relation de mentorat, Gilberto Gil a été en mesure de partager son expérience et ses connaissances avec Dina El Wedidi. En retour, elle a pu bénéficier de cette proximité avec un artiste renommé, apprendre de son parcours et absorber les précieux enseignements offerts. Cette expérience a constitué une étape essentielle dans la progression artistique de Dina El Wedidi.

Dina El Wedidi se remémore avec enthousiasme son expérience en tant que protégée de Gilberto Gil : "C'était une expérience incroyable, car en tant que protégé, vous devez suivre votre mentor. J'ai eu la chance de bénéficier d'un mentor constamment en tournée et occupé. J'ai dû l'accompagner partout où il allait. Et nous avons passé de merveilleux moments ensemble".

Gilberto Gil et Dina El Wedidi Euronews

Tracer la voie

Les mentors ouvrent des portes aux jeunes artistes. Le lauréat de neuf Grammy Awards a aidé Dina à conquérir la scène mondiale lors d'un concert commun. Une expérience unique qui s'est répétée lors du festival.

"Cela m'a tellement inspirée", déclare Dina El Wedidi. "De cette époque à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses en termes d'évolution et définitivement une nouvelle prise de conscience pour découvrir sa propre identité artistique".

Pour de nombreux protégés, comme le compositeur et interprète australien Ben Frost, la collaboration avec son mentor a laissé une impression durable.

"Mon temps passé avec Brian Eno a été un cadeau. Pendant le mentorat, beaucoup de choses ont été mises à l'épreuve", explique Frost. "Il a remis en question de nombreuses idées, et même certains préjugés que j'avais sur moi-même et sur la musique".

Ben Frost Euronews

Ben Frost partage son processus créatif pour la composition de la pièce "The Predatory Chord" et la façon dont il a été influencé par ses expériences musicales précédentes. Il évoque son amour pour le piano depuis son enfance et sa fascination pour l'exploration des sonorités et des textures.

Il explique que l'objectif était de créer un effet où les accords, malgré leur fixité apparente, se déplacent et changent constamment dans leur relation harmonique. Frost exprime ainsi son intérêt pour la manipulation de l'espace sonore et la transformation des harmonies.

Un autre binôme est celui d'Alexei Ratmansky et Myles Thatcher. La collaboration créative avec son mentor Alexei Ratmansky continue d'inspirer le chorégraphe Myles Thatcher.

Myles Thatcher partage son expérience de travail en studio avec son mentor. Il souligne l'approche collaborative et respectueuse d'Alexeï Ratmansky envers ses danseurs, ce qui a eu un impact significatif sur sa propre pratique de la chorégraphie.

"Alexei a vraiment réussi en studio en encourageant toujours ses danseurs à travailler avec lui", déclare Thatcher. "Il l'a toujours fait. Il s'est toujours inspiré d'eux, il les a toujours sollicités et leur a demandé leur avis. Et c'est quelque chose que je fais aussi avec mes danseurs. J'espère apprendre autant d'eux qu'ils en apprennent de moi."

De l'apprentissage à l'enseignement

De nombreux protégés sont devenus eux-mêmes des mentors.

David Aaron Carpenter, altiste, s'implique activement dans l'enseignement et partage son expérience avec la nouvelle génération de musiciens. Il donne des masterclasses lors du festival et collabore avec l'orchestre de jeunes El Sistema.

En partageant son expertise et en encourageant les jeunes musiciens à se dépasser, Carpenter perpétue la tradition du mentorat et contribue à l'évolution de la musique et de l'art.

Susan Platts, mezzo-soprano et protégée de Jessye Norman, exprime l'importance capitale du mentorat dans sa carrière et sa volonté de transmettre ce qu'elle a appris à la génération suivante.

Platts reconnaît que l'opportunité de travailler avec une légende comme Jessye Norman a été déterminante dans sa propre formation artistique. Elle attribue une grande partie de ce qu'elle est devenue à l'influence et aux enseignements de Norman.

Susan Platts incarne ainsi le cycle continu du mentorat, où les connaissances, les valeurs et les enseignements des mentors précédents sont transmis aux protégés, qui deviennent à leur tour des mentors pour les générations futures.

De nouvelles relations inspirantes

Dianne Reeves, chanteuse de jazz légendaire et lauréate de de cinq Grammy Awards, participe au programme de mentorat en tant que mentor de Song Yi Jeon, une talentueuse chanteuse et compositrice de jazz sud-coréenne.

Pour Reeves, le moment le plus marquant de cette expérience a été d'observer Song Yi Jeon briller et rayonner à travers sa musique. Elle décrit sa protégée comme une artiste puissante et magique, dont l'improvisation et l'expression artistique sont profondes et extraordinaires.

Dianne Reeves et Song Yi Jeon Euronews

Pour Reeves, le mentorat représente la possibilité de transmettre quelque chose de précieux qu'elle a reçu et qu'elle a travaillé dur pour développer. Elle voit cela comme un véritable cadeau de pouvoir offrir la même opportunité à quelqu'un d'autre.

Le mentorat offre une opportunité précieuse d'inspirer, de guider et de soutenir les talents émergents, contribuant ainsi à la croissance et à l'évolution de la musique jazz et de l'art en général.