Pourquoi la disparition du submersible Titan a conduit à une schadenfreude publique

Par Jonny Walfisz

Suite à la confirmation par les garde-côtes américains de la mort tragique des cinq personnes à bord du submersible Titan, Jonny Walfisz s'interroge pourquoi ce cas particulier a causé tant d'animosité et "schadenfreude".

Après une intense opération de recherche de cinq jours, le résultat des recherches du submersible Titan et de ses 5 passagers a été révélé : le submersible a implosé, tuant instantanément l'équipage à bord.

Les circonstances désastreuses entourant la tragédie auraient pu être évitées. James Cameron, réalisateur renommé du film Titanic de 1997 et lui-même explorateurs avec 33 plongées sur l'épave, a exprimé ses appréhensions concernant la nature expérimentale de l'ingénierie du submersible. Il considère que "l'arrogance et l'orgueil" ont conduit à l'accident.

Au cours de la semaine écoulée, la disparition du submersible a suscité une large attention, et généré une vague de discussions sur les réseaux sociaux ainsi qu'une large couverture dans la presse.

Sur les réseaux sociaux, la conversation générale a été motivée par l'amusement de masse face à la situation. Des détails sont apparus sur le submersible Titan qui ont apparemment déclenché une série de commentaires : de la manette PlayStation Bluetooth adaptée pour contrôler l'engin, à la porte de secours qui ne peut être ouverte que de l'extérieur. Ajouté à cela, chaque participant a payé 250 000 $ pour ce voyage.

De plus, le drame qui se déroulait avait une autre intrigue particulière et risible. L'un des beaux-fils d'un des passager a été aperçu sur Twitter essayant de tirer parti de la situation pour obtenir une rencontre avec le groupe Blink 182 lors de leur concert à San Diego.

Que la situation du submersible Titan fasse écho au scénario tragi-comique du film Triangle of Sadness de Ruben Östlund, lauréat de la Palme d'or 2022, est difficile à ignorer. Dans Triangle of Sadness, comme dans de nombreux films d'Östlund, des gens riches et irréfléchis rencontrent des fins sombres en raison de leurs intérêts capitalistes.

Les restes d'un manteau et de bottes dans la boue près de la poupe du Titanic. AP/Institut d'exploration, Centre d'océanographie archéologique

L'année dernière, Triangle of Sadness était accompagné de The Menu, Glass Onion et de la deuxième série de The White Lotus comme un genre émergent mieux décrit comme "eat the rich" ("manger les riches" en français, un genre critiquant le capitalisme et ceux qui en profitent). Allant de l'horreur à la comédie, les trois ont permis au public de prendre plaisir à regarder la vie de personnes extrêmement riches se défaire.

Même avec la dernière saison de "Succession" de cette année, il n'y a plus d'appétit pour les 0,1% de la société. La disparition du submersible Titan a cependant transformé ces fictions en réalité. Les cinq passagers du navire comprenaient Stockton Rush, PDG d'OceanGate; le concessionnaire de jets privés britannique Hamish Harding; Paul-Henry Nargeolet, un explorateur français ayant les droits sur l'épave du Titanic ; et le duo père et fils Shahzada et Suleman Dawood, issus de l'une des familles les plus riches du Pakistan. Suleman n'a que 19 ans.

La teneur des commentaires des gens a également fonctionné comme un test décisif pour leurs opinions politiques plus larges.

Ash Sarkar, rédactrice en chef de Novara Media, a tweeté : "Si les super-riches peuvent dépenser 250 000 £ pour des escapades à 2,4 milles sous l'océan, alors ils ne sont pas assez taxés."Ash Sarkar est une cible régulière des réseaux d'extrême-droite. Pour son tweet, elle a reçu une réaction familière de commentateurs affirmant que ses commentaires étaient cruels et déshumanisants.

Beaucoup, cependant, ont souligné que les commentaires de Ash Sarkar pointaient du doigt de ce qui rendait ces films "eat the rich" si agréables. Les personnes qui ont suffisamment de richesses pour dépenser de manière frivole pour un voyage à l'épave du Titanic sont probablement les mêmes qui ont enraciné les problèmes croissants d'inégalité dans la société.

Il convient également de souligner que l'ampleur et les dépenses de la recherche des cinq riches passagers à bord de Titan contrastent fortement avec le bateau de migrants qui a coulé au large des côtes grecques ce mois-ci, provoquant la mort de centaines de personnes.

La situation entourant la tragédie de Titan est sans aucun doute terrifiante. Un père et son fils et trois autres hommes ont péri dans des circonstances horribles. Qu'ils aient été là de leur plein gré ne réconfortera guère leurs familles. La façon dont une grande partie d'Internet s'est engagée dans une schadenfreude généralisée sur la situation est fascinante.

Bien que beaucoup soient restés préoccupés par la vie des passagers, le ton large et jovial que de nombreuses affiches ont pris est révélateur du sentiment croissant d'inégalité sociétale. Pour ceux qui pensaient que le ton de films comme Triangle of Sadness et The Menu était exagéré, il est clair qu'une demande pour les situations où les personnes aisées récoltent ce qu'elles ont semé s'est accrue.