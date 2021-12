Des objets personnels de naufragés du Titanic exposés à Londres

Plus de 200 objets sont exposés au Dock X de Londres. Ils font partie d'une nouvelle exposition immersive qui fait la lumière sur les vies perdues sur le paquebot.

Le Titanic était le plus grand navire de son époque et on le croyait insubmersible.

Mais lors de son voyage inaugural entre Southampton et New York en avril 1912, il a heurté un iceberg et coulé, tuant environ 1 500 passagers.

Plus d'un siècle plus tard, l'exposition "Titanic" témoigne de l'attrait durable d'une tragédie qui a inspiré films, comédies musicales et livres.

"Ce que nous pensons, c'est que les gens pourront vraiment mieux comprendre l'histoire du Titanic, et, espérons-le, confronter de nombreux mythes et légendes, les idées fausses que nous avons de l'histoire et être en fait confrontés à l'histoire authentique" explique Luis Ferreiro, PDG de Musealia, propriétaire de l'exposition Titanic.

L'historien Claes-Göran Wetterholm est le commissaire de l'exposition et a passé plus de 40 ans à étudier l'histoire de la catastrophe du navire.

Il décrit certains des plus de 200 objets provenant du paquebot qui n'ont jamais été vus au Royaume-Uni auparavant.

Il s'agit notamment d'un journal intime tenu par un passager finlandais, ainsi que d'une paire de chaussures portées par une jeune fille qui a réussi à survivre avec sa famille, l'une des rares survivantes de la section de troisième classe.

Tous les passagers et membres d'équipage, à l'exception d'environ 700, sont morts après que le navire a heurté un iceberg en 1912.

La plupart des tragédies individuelles sont illustrées dans cette exposition.

L'exposition "Titanic" au Dock X de Londres est à découvrir jusqu'au printemps 2022.