Retour sur les rôles qui ont fait de Robert de Niro une icône du cinéma américain.

Robert De Niro fête ses 80 ans, et quel meilleur moment pour célébrer les plus grands rôles de l'un des meilleurs acteurs de tous les temps ?

PUBLICITÉ

Nous savons tous à quel point il a été bon dans Taxi Driver, Le Parrain II ou Raging Bull et il y a des chances qu'il remporte un troisième Oscar (après celui du meilleur second rôle pour Le Parrain II, en 1975, et celui du meilleur acteur pour Raging Bull, en 1981) pour le prochain Killers of the Flower Moon, que nous avons vu à Cannes cette année. S'il y parvient, il établira un nouveau record : celui de l'intervalle le plus long entre deux Oscars, soit 42 ans.

En attendant, l'équipe Culture d'Euronews dresse la liste de ses films préférés. Et certains choix pourraient vous surprendre.

Nous procédons par ordre chronologique.

Jimmy "The Gent" Conway - GoodFellas (1990)

Dans le classique GoodFellas(1990) de Martin Scorsese, Robert De Niro joue un rôle clé au sein d'une distribution exceptionnellement mémorable. Alors que Joe Pesci et Ray Liotta livrent des performances plus bruyantes et plus dynamiques, c'est l'interprétation de De Niro, Jimmy "The Gent" Conway, qui parvient à voler la vedette en toute discrétion. Il y a une partie du jeu de De Niro dans ce film qui est particulièrement remarquable. Un Jimmy Conway de plus en plus psychopathe est assis dans un bar, fumant une cigarette, lorsqu'un sourire menaçant se dessine sur son visage. Dans ces brèves secondes, De Niro parvient à communiquer au public le plan de son personnage pour éliminer son associé Morrie, tout cela sans prononcer un seul mot de dialogue. C'est une scène parfaite et l'un des jeux d'acteurs les plus subtils et les plus brillants jamais vus à l'écran. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a l'air plus cool que De Niro lorsqu'il fume une cigarette... J'attendrai. Theo Farrant

Leonard Lowe - Awakenings (1990)

Bien que j'aie adoré le travail de De Niro en tant qu'hôte des grands méchants de Scorsese, le rôle de De Niro qui me tient le plus à cœur est celui qui est rempli de lumière. Dans Awakenings, De Niro incarne Leonard Lowe, une victime de l'encéphalite léthargique souffrant du syndrome d'enfermement. Lorsque son médecin (joué avec une grâce tendre par Robin Williams) lui administre le médicament expérimental L-DOPA, celui-ci le sort de son état catatonique. Basé sur les mémoires du neurologue Oliver Sacks (1973), Lowe fait l'expérience d'un retour éphémère mais profond à la vie éveillée. Face à Williams, De Niro se voit offrir une plateforme pour interpréter l'intégralité de la condition humaine, distillée en quelques mois passés dans un établissement hospitalier. Bien que les expériences de Sacks avec la L-DOPA conduisent finalement ses patients à retomber dans leur stase originelle, le film fait passer son message sur la beauté de la vie en grande partie grâce à la démonstration humanitaire de De Niro. La même lueur dans ses yeux qui vous fait le soutenir même lorsqu'il joue le plus horrible des gangsters vous fait partager la passion d'un homme si proche de la liberté et pourtant si loin. Jonny Walfisz

Lorenzo Anello - Une histoire du Bronx (1993)

Le premier film de Robert De Niro, A Bronx Tale(1993), plonge dans la vie des Italo-Américains d'un quartier populaire de New York dans les années 1960. De Niro joue le rôle de Lorenzo, chauffeur de bus et père du personnage principal, Cologero, surnommé "C". Lorenzo est entouré par le crime organisé dans son quartier et fait de son mieux pour éloigner son fils de toute tentation d'y adhérer ou d'y participer. Cette tâche est rendue plus difficile par le chef de la mafia du quartier, Sonny, joué par Chazz Palminteri, qui glorifie ses expériences avec le crime et incite "C" à rejoindre son organisation. Le personnage de De Niro vous brise le cœur alors qu'il tente de trouver un équilibre entre son travail pour mettre de la nourriture sur la table de sa famille et le fait d'être le seul dans le film à avoir le courage de s'opposer aux organisations criminelles qui l'entourent. De Niro joue de manière experte le rôle d'un père qui tente désespérément, et échoue, à aider sa famille face à des forces extérieures qui le dépassent largement. Une réalité qui était, et dans une certaine mesure est toujours, présente au sein de la communauté italo-américaine de New York, ainsi que pour les Italiens d'Italie. La déception et l'humiliation qui prennent aux tripes le personnage de De Niro suffisent à pousser n'importe quel enfant d'immigrés à sortir sa boîte à mouchoirs et à serrer très fort ses parents dans ses bras. Savin Mattozzi

Neil McCauley - Heat (1995)

Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu Heat. Je visitais Paris pour la première fois en 1995 avec mes parents et il pleuvait à averse. La pluie a fait que nous avons passé les derniers jours à l'intérieur, à visiter des musées et à essayer de rester au sec. Mes parents étaient manifestement à court d'idées et ont décidé que les sorties au cinéma étaient une bonne idée. Nous avons vu trois films : Cutthroat Island, le film de cape et d'épée de Renny Harlin (que je me souviens avoir bien aimé à l'époque, surtout parce que j'avais craqué pour Geena Davis en tenue de pirate) ; Goldeneye, la première fois que Pierce Brosnan portait le smoking de 007 (un moment fort, qui reste son meilleur rôle dans le film Bond) ; et Heat. Techniquement, j'étais trop jeune pour avoir vu Heat. Mais l'affiche était si attrayante que j'ai fait pression sur ma mère pour la convaincre que c'était bon. J'avais déjà vu L'Exorciste en VHS, alors comment ce film de gangsters pouvait-il être mauvais pour ma sensibilité délicate ? Il s'est avéré que c'était le cas, car l'intense épopée policière de Michael Mann a frappé fort. Je ne savais pas non plus à l'époque à quel point le fait qu'Al Pacino et Robert De Niro partagent l'écran pour la première fois était une occasion unique. Mais alors que tout le monde a tendance à se souvenir du film de Mann pour avoir associé les deux légendes de l'écran pour la première fois (le Parrain II, ne les voit jamais partager une scène), je me souviens du stoïcisme tranquille et du sang-froid sans effort de Neil McCauley, voleur de carrière calculé. Il était précis, bien ficelé, mais la force de De Niro était de laisser entrevoir subtilement l'homme derrière le gangster d'acier, surtout vers la fin. Il était d'une froideur glaciale, mais les fissures dans l'armure que De Niro perfectionnait faisaient de Neil un personnage si fascinant. Aujourd'hui encore, c'est l'une de ses performances les plus impactantes et les plus mesurées, loin de certaines des nombreuses grandes créations de De Niro que je chéris également, qui se définissent par un sens de l'imprévisibilité (Max Cady dans Cape Fear, Al Capone dans Les Incorruptibles, Louiiiiiissssss dans Jackie Brown). Alors, merci pour la pluie, Paris. Le jeune homme que je suis aurait dû attendre la VHS. David Mouriquand

Jack Byrnes - Meet the Parents (2000)

Contrairement aux personnages féroces et frénétiques qui ont défini une grande partie de la carrière de Robert De Niro, son interprétation de Jack Byrnes, un agent de contre-espionnage de la CIA à la retraite qui manque cruellement de limites, a mis en lumière ses talents de comédien. Comme son titre l'indique, Meet the Parents suit le malheureux Gaylord Focker (Ben Stiller), un infirmier qui rencontre pour la première fois la famille de sa petite amie Pam (Teri Polo), avec l'intention de la demander en mariage. Les choses ne se passent pas sans heurts - et comment le pourraient-elles quand on est confronté à un père trop soupçonneux qui ne cesse de faire des gestes effrayants du genre "je t'observe". Gaylord n'arrange pas les choses en inondant le jardin arrière avec des eaux usées et en remplaçant le chat Jynxy, qui utilise des toilettes humaines, par un chat errant. C'est le rôle de De Niro en tant que vieil homme grincheux (un rôle qu'il incarnera à plusieurs reprises au cours de sa carrière) qui rend ce film si amusant. Ses sourcils tricotés et son intensité exagérée, même lorsqu'il est confronté à des choses banales, sont un clin d'œil à la bêtise du film, mais ils donnent aussi lieu à des moments vraiment hilarants. Amber Bryce

Chef intrépide - Les aventures de Rocky et Bullwinkle (2000)

Seul Robert De Niro pouvait s'en tirer non seulement en jouant un personnage appelé Fearless Leader, mais aussi en jouant le rôle dans un flop si spectaculaire qu'il a mérité le titre indésirable de l'un des plus gros flops du box-office de l'histoire. La plupart d'entre vous ont sans doute oublié le spectacle d'horreur que constituent Les Aventures de Rocky et Bullwinkle. Il y a fort à parier que c'est exactement ce qu'a fait De Niro. Jouant aux côtés des personnages animés Rocky et Bullwinkle - respectivement un écureuil volant et un élan - le choix du lauréat de l'Oscar d'endosser le rôle du protagoniste principal est encore déconcertant 23 ans après la sortie du film. Le duo d'écureuil et d'élan, dont la série télévisée a été arrêtée en 1964, méritait-il vraiment un reboot du 21e siècle ? Nous n'en sommes pas sûrs, mais De Niro, lui, l'a fait. Non seulement il a joué dans le film, mais il en a également été le coproducteur. Son interprétation s'est éloignée de ses rôles habituels, généralement plus sérieux, puisqu'il a adopté un personnage plus comique et plus excentrique. Le jury ne s'est pas encore prononcé sur le bien-fondé de ce choix un peu particulier. Malgré la notoriété de De Niro et l'attrait nostalgique du matériau d'origine, le film a longtemps servi de mise en garde contre l'adaptation de classiques de l'animation en prises de vue réelles. Même s'il est peu probable que ce soit le rôle préféré de De Niro sur grand écran, sa performance comique ajoute une couche intéressante à sa carrière très diversifiée. Sa volonté d'accepter des rôles non conventionnels comme celui-ci lui a permis de rester l'un des grands d'Hollywood tout au long de ses décennies dans l'industrie. Saskia O'Donoghue

Joyeux anniversaire Bobby D, et nous vous encouragerons pour les Oscars 2024.