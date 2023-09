"The Crow Flies Part One": Thom Yorke et Stanley Donwood exposent leurs peintures à Londres

Les oeuvres de The Crow Flies ont servi de couverture au premier album acclamé de The Smile, "A Light for Attracting Attention".

Thom Yorke, le leader de Radiohead, et l'artiste Stanley Donwood, dont le partenariat créatif s'étend sur environ trois décennies, s'apprêtent à inaugurer une nouvelle exposition d'art à Londres, intitulée "The Crow Flies Part One".

L'exposition, qui présente une série de nouvelles peintures à grande échelle, est le résultat de deux années de collaboration entre les deux artistes, pendant la période de confinement.

Fait remarquable, Thom Yorke et Stanley Donwood ont peint côte à côte, en tandem, pendant cette période.

L'exposition, qui se tient à la galerie d'art Tin Man à South Kensington, se tient, du 6 au 10 septembre.

Le partenariat créatif de Thom Yorke et Stanley Donwood

Thom Yorke du groupe britannique The Smile se produit sur la scène Arena lors du festival de musique Roskilde à Roskilde, au Danemark, le 1er juillet 2022 Credit: Torben Christensen/AFP

Stanley Donwood, qui a croisé le chemin de Thom Yorke pour la première fois lorsqu'ils étaient étudiants en art, a été la force créatrice de toutes les pochettes d'album et du matériel promotionnel de Radiohead, depuis la sortie de "The Bends" en 1995.

Ses peintures emblématiques ont apporté une dimension visuelle à la musique de Thom Yorke, tant dans sa carrière solo, que dans divers projets de groupe.

Il est l'artiste officiel du festival de musique de Glastonbury depuis 2002 et a remporté deux Grammys pour ses illustrations des albums "Amnesia**"** et "In Rainbows" de Radiohead.

Réfléchissant à leur récent projet, Thom Yorke a comparé les séances d'art au processus de création musicale, affirmant : "C'est ce que j'ai trouvé incroyablement excitant. Je suis devenu tellement conscient du fait que les deux processus sont presque exactement les mêmes".

Observant les similitudes entre la création musicale et la production artistique, ils se sont tous deux qualifiés de "duo", travaillant côte à côte, et réagissant au travail de l'autre en temps réel.

Que peut-on attendre de l'exposition ?

'Unchecked' de 'The Crow Flies' par Thom Yorke and Stanley Donwood Credit: Tin Man Art / Thom Yorke and Stanley Donwood

La genèse de la série "The Crow Flies" remonte à sa création en tant qu'illustration de la pochette du premier album de The Smile, "A Light for Attracting Attention", acclamé par la critique, et sorti l'année dernière.

The Smile est un projet musical de Thom Yorke, auquel participent Jonny Greenwood, membre du groupe Radiohead et compositeur de films accompli, et Tom Skinner, batteur de jazz et membre de Sons of Kemet.

L'ensemble des travaux présentés dans "The Crow Flies" s'inspire de la fascination durable de Thom Yorke et Stanley Donwood pour les cartes et la topographie, qui s'était déjà manifestée dans la pochette de l'album "Hail to the Thief" de Radiohead, sorti il y a deux décennies, en 2003.

'Somewhere You'll Be There' de 'The Crow Flies' par Thom Yorke and Stanley Donwood Credit: Tin Man Art / Thom Yorke and Stanley Donwood

Les cartes du XVIIe siècle élaborées par des pirates perses, les premières représentations des îles britanniques et les cartes militaires américaines datant des années 1960 sont autant de sources d'inspiration pour les peintures.

Les œuvres fusionnent la gouache, la détrempe et la poudre de champignon sur la toile, mettant en valeur un langage étendu de signes et de symboles méticuleusement élaborés par les artistes et complétés par des images de soutien.

James Elwes, directeur de la galerie, Tin Man Art, souligne l'importance culturelle de l'exposition.

"Le partenariat artistique de Stanley Donwood et Thom Yorke, qui dure depuis 30 ans, est révolutionnaire sur le plan culturel, et 'The Crow Flies' marque un nouveau chapitre important pour eux. Cette exposition en deux parties présente ce qui est le plus rare : la pure co-création", explique James Elwes.

"Les peintures, sublimes illustrations de virtuosité technique et mentale, sont le résultat de la collaboration de deux artistes qui ont construit des mondes à la gouache et à l'or", ajoute-t-il.

'Let Us Raise Our Glasses To What We Don't Deserve' de 'The Crow Flies' par Thom Yorke and Stanley Donwood Credit: Tin Man Art / Thom Yorke and Stanley Donwood

L'exposition présentera également une tapisserie flamande inspirée de l'une des peintures clés, spécialement commandée par les artistes, pour commémorer le premier anniversaire de l'album.