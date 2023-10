"En Israël, les Juifs ont vraiment le pouvoir" : Uri Agnon se confie sur son nouveau spectacle baptisé "Antisemitism : a (((musical)))"

Dans un entretien avec Euronews Culture, l'auteur et compositeur israélien explique comment sa vision de l'antisémitisme a changé lorsqu'il s'est installé au Royaume-Uni et comment cette expérience a inspiré sa dernière comédie musicale.

La nouvelle comédie musicale d'Uri Agnon sur l'antisémitisme baptisé "Antisemitism : a (((Musical)))" est une tentative audacieuse de rassembler les diverses questions compliquées auxquelles il a été confronté lorsqu'il s'est installé au Royaume-Uni.

Uri Agnon est un compositeur et un activiste israélien. En 2019, il s'est installé au Royaume-Uni pour préparer un doctorat à l'université de Southampton sur la composition et le potentiel militant de la musique. Cependant, à son arrivée au Royaume-Uni, il a soudainement été englouti dans une conversation politique sur l'antisémitisme à laquelle il ne s'attendait pas.

L'artiste israélien s'est entretenu avec Euronews Culture avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a commencé le 7 octobre.

En 2019, l'antisémitisme était un sujet brûlant. Jeremy Corbyn, alors chef du parti d'opposition travailliste, était impliqué dans un scandale médiatique lié à des accusations d'antisémitisme, ce qui a engendré un débat plus large sur l'antisémitisme à gauche de l'échelle politique.

Uri Agnon avait l'habitude d'être juif dans un pays à majorité juive. "Être juif en Israël signifie faire partie de l'identité qui a le plus de pouvoir", explique-t-il. "J'ai déménagé ici et, soudain, cette même identité est marginalisée".

Lorsque son expérience du judaïsme était celle d'un membre de la majorité, Uri Agnon avait - à la fois personnellement et dans ses travaux précédents - critiqué la façon dont l'antisémitisme était instrumentalisé par l'État israélien de droite pour susciter la peur chez les citoyens. "Au Royaume-Uni, on a moins l'impression qu'il s'agit d'une tentative politique de forcer la conformité. Cela semble beaucoup plus urgent et beaucoup plus réel".

Uri Agnon avec la productrice Jessie Anand Cam Harle

Pourtant, entre les deux récits contradictoires de la politique britannique de l'époque - l'un affirmant que l'antisémitisme de gauche est un danger pour le monde juif et l'autre se demandant si l'antisémitisme n'était pas utilisé comme arme pour diaboliser les opposants politiques - l'artiste israélien n'a trouvé aucun de ces récits totalement faux ou convaincant.

"Je me suis dit qu'il n'y avait peut-être rien de vrai dans tout cela", confie-t-il. "Et il ne s'agit pas de dire que les deux camps posent problème. Ce n'est pas une question de camp. Il s'agit de trouver une manière nuancée de comprendre quelque chose de tellement plus profond. L'antisémitisme est bien plus profond qu'un parti politique ou qu'une personne, il fait partie des fondements de cette société. Et nous devons le comprendre en tant que tel, si nous voulons le traiter".

C'est à partir de ce point de départ qu'Uri Agnon a commencé à travailler sur la comédie musicale. Racontée du point de vue des 24 premières heures d'un juif israélien sur le sol britannique, "Antisemitism : A (((Musical)))" est un regard hilarant et stimulant sur sa propre expérience.

La comédie musicale combine de multiples inspirations théâtrales. Uri Agnon supprime le quatrième mur en faisant un clin d'œil au théâtre brechtien : une chorale chante des tweets antisémites tout au long du spectacle, et les chansons elles-mêmes comportent de grands moments d'humour.

Dans une des premières chansons du spectacle intitulée, "Take it as a Compliment", le personnage principal juif s'oppose aux nombreux stéréotypes "positifs" auxquels les Juifs britanniques peuvent être confrontés par le biais de déclarations telles que "les Juifs contrôlent le monde". Dans une autre chanson, "Guilty", le protagoniste décide qu'il est "temps que quelqu'un d'autre se sente coupable" alors qu'il se débarrasse des chaînes de la culpabilité liées à sa vie en Israël, où les Juifs contrôlent en fait la grande majorité du parlement.

Si ces messages semblent contradictoires, c'est intentionnel. "L'idée que les Juifs ont du pouvoir est vraiment antisémite quand on en parle au Royaume-Uni. Mais en Israël, les Juifs ont vraiment du pouvoir", affirme Uri Agnon. L'incapacité à discuter de ces dichotomies un peu étranges est au cœur de l'intention de la comédie musicale.

Comment mettre fin à l'antisémitisme tout en gardant un œil critique sur des sujets tels que le traitement des Palestiniens par Israël ? "Je suis très en colère contre les récits qui essaient de vous dire que vous devez choisir entre la solidarité avec les Palestiniens et la solidarité avec les Juifs. Je ne pense pas que ces deux choses se fassent aux dépens l'une de l'autre", déclare Uri Agnon.

Les actrices Maya Kristal Tenenbaum, Hannah Bristow et Amy Parker en répétition Cam Harle

Uri Agnon s'empresse d'ajouter que, malgré cela, la comédie musicale n'est pas une comédie musicale sur Israël et la Palestine. Il ne s'agit pas non plus d'une comédie musicale sur les travaillistes en 2019 (Jeremy Corbyn n'est pas mentionné). Il s'agit plutôt de la manière compliquée dont les Juifs naviguent dans le monde de l'antisémitisme, du point de vue d'une personne qui ne connaît pas encore son statut de minorité.

Il s'agit, bien entendu, d'un sujet assez lourd, avec un bagage historique et politique abondant. Pourquoi une comédie musicale, alors ? Uri Agnon est naturellement parfaitement en mesure de répondre à cette question grâce à ses recherches sur l'utilisation de la musique à des fins d'activisme.

" L'utilisation d'un spectacle, avec de multiples personnages exprimant tous des points de vue différents, est en soi un bon moyen d'aborder une question qui suscite une myriade d'opinions complexes. Dans une comédie musicale, on peut "rassembler toutes sortes de voix. On ne dit pas : voici l'autorité, cette autorité vous dira ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux des gens qui se disputent sur scène", indique-t-il.

Uri Agnon supervise les répétitions Cam Harle

"Nous avons beaucoup de gens qui se disputent sur scène", ajoute Uri Agnon. "Cela rappelle un vieux dicton juif : "deux Juifs, trois opinions". La théologie juive est définie par des érudits aux opinions divergentes qui se disputent l'interprétation au fil des siècles. Il est tout à fait naturel que cette tradition s'étende à l'art du XXIe siècle".

"En fait, la comédie musicale elle-même est un moyen d'expression vers lequel les Juifs gravitent depuis longtemps", remarque Uri Agnon. "Je la considère comme l'une des meilleures nouvelles traditions juives. De George Gershwin à Jonathan Larson, en passant par Stephen Sondheim, les Juifs adorent écrire des comédies musicales. Je pense qu'il y a des raisons à cela. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est lié à cette complexité, mais aussi à l'amusement en même temps, ce qui est l'objectif de ma comédie musicale".

Antisemitism :A (((Musical) )) est à l'affiche du Camden People's Theatre, à Londres, du 17 au 28 octobre, avec une séance de questions-réponses le 21 octobre.