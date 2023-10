Nina Métayer, première femme à remporter le titre de meilleure pâtissière du monde

Dans son discours de remerciement, Nina Métayer a humblement fait part de sa joie de représenter la France et de sa détermination à promouvoir la qualité du travail des artisans boulangers et pâtissiers du monde entier.

La Française, Nina Métayer, a brisé le plafond de verre en étant officiellement couronnée meilleur pâtissière du monde, car c'est la première fois qu'une femme reçoit cette prestigieuse distinction.

Le titre de meilleur pâtissier mondial de l'année 2023 lui a été décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers (UBIC), lors d'un salon organisé à Munich.

Exprimant sa gratitude, elle écrit sur Instagram : "en ce jour d'honneur, je tiens à remercier les artisans qui m'accompagnent au quotidien, les passionnés qui travaillent avec moi et pour qui c'est bien plus qu'un métier".

"Cette récompense me touche d'autant plus que ma carrière a commencé dans la pâtisserie. Je suis ravie de représenter la France et de contribuer à promouvoir la qualité du travail des artisans boulangers et pâtissiers à travers le monde", déclare-t-elle dans son discours de remerciement.

Son parcours pour décrocher cette récompense

La pâtissière originaire de La Rochelle, âgée de 35 ans, a perfectionné ses compétences à la prestigieuse école Ferrandi de Paris, où elle est sortie major de sa promotion.

Elle a ensuite rejoint l'équipe de Yannick Alleno au prestigieux restaurant Le Meurice, à Paris, où elle a commencé comme commis avant de gravir rapidement les échelons.

En 2015, le chef français, Jean-François Piège, qui ambitionne de décrocher deux étoiles Michelin pour son nouveau restaurant, le Grand Restaurant, la nomme chef pâtissier.

Et c'est sans surprise que le restaurant a décroché ces deux étoiles tant convoitées un an plus tard !

Depuis, elle a été sacrée "Chef pâtissier de l'année" en 2016 par le magazine Le Chef, puis, l'année suivante, "Chef pâtissier de l'année" par le guide Gault et Millau.

Sur les réseaux sociaux, elle fait des émules : plus de 220 000 fans sur Instagram et 25 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, où elle transmet son savoir-faire en matière de pâtisserie.

Nina Métayer est actuellement le maître d'œuvre de "Delicatesserie", son entreprise de pâtisserie et de conseil en ligne, qui compte deux établissements en Île-de-France.