La Colombie triomphe aux Latin Grammy Awards 2023

Par Euronews avec AFP

La cérémonie des Latin Grammy Awards, organisée ce jeudi à Séville, a été marquée par une nette domination des artistes colombiens. Karol G et Shakira ont chacune obtenu plusieurs prix.

La musique colombienne a dominé lors de la cérémonie des Latin Grammy 2023, qui s'est s'est déroulée pour la première fois à Séville en Espagne.Shakira a remporté deux prix, dont celui de Chanson de l'année, grâce à son dernier hit qui revient sur sa relation avec le footballeur Gerard Piqué.

"Je veux dédier ce prix à mes enfants, Mila et Sasha, parce que je leur ai promis que j'allais être heureuse. Je leur ai promis qu'ils auraient une maman (...) Comme l'a dit un ami, il n'y a rien laissés dans le passé, nous ne nous souvenons que du futur" a déclaré la chanteuse lors de la remise de prix.

Sa compatriote Karol G a reçu le gramophone le plus convoité : celui du meilleur album. Elle s'est également vue recevoir celui du meilleur album de musique urbaine pour Mañana será bonito ainsi que celui de meilleure performance urbaine pour le titre TQG.

"Je suis heureuse d'avoir ici certaines des personnes qui ont fait équipe avec moi pendant ce processus. C'est spécial, cela a changé ma vie et je pense que c'est incroyable que cela ait changé la vie de tant de personnes" a ajouté Karol G.

Le flamenco a également été mis en valeur avec l'Espagnole Rosalía en tête. Le compositeur Mexicain Edgar Barrera a été la personne la plus nommée de la soirée avec 13 nominations. Il remporté trois Gramophones, dont ceux de producteur de l'année et d'auteur-compositeur de l'année. La Mexicaine Natalia Lafourcade n'est pas repartie les mains vides, remportant trois prix : celui de l'enregistrement de l'année pour De todas las flores, celui du meilleur album et celui de la meilleure chanson d'auteur-compositeur-interprète.