Qui bat des records cette année ? Quelle est la durée des films ? Et pourquoi la cérémonie des Oscars de cette année représente-t-elle un progrès lent mais certain ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 96e cérémonie des Oscars.

Comme vous le savez peut-être grâce à notre couverture exhaustive sur le sujet, la cérémonie de remise des Oscars a lieu ce week-end.

Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour connaître nos prédictions pour la 96e cérémonie de cette année, et pour savoir combien de trophées "Oppenheimer" devrait remporter parmi ses 13 nominations.

En attendant, voici les faits sur les Oscars que vous devez connaître pour l'édition 2024, et les précieuses anecdotes qui vous aideront à briller en société, ce dimanche.

Les films sont de plus en plus longs

Martin Scorsese à la Berlinale 2024. David Mouriquand

Cette année, la durée moyenne d'un long métrage, en lice, pour le prix du meilleur film est de 138 minutes.

Le film le plus court est "The Zone of Interest", qui dure 105 minutes, et le plus long est "Killers of the Flower Moon", qui dure 206 minutes.

Premier film de Noël dans les nommés

Paul Giamati de "The Holdovers" Jordan Strauss/Invision/AP

"The Holdovers" est techniquement le premier film de Noël à être nommé pour le meilleur film depuis "Miracle sur la 34e rue ", en 1948.

Le plastique, c'est fantastique

Greta Gerwig Joel C Ryan/Invision/AP

"Barbie" a peut-être manqué quelques nominations, dont celles du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice, mais ce que beaucoup de fans ont oublié, c'est que Greta Gerwig est devenue la première réalisatrice de l'histoire à voir ses trois premiers longs métrages nommés dans la catégorie du meilleur film, avec "Barbie" qui suit "Lady Bird" et "Little Women".

Dans la catégorie du meilleur réalisateur, la française, Justine Triet ("Anatomie d'une chute") est devenue la neuvième femme nommée. La première était Lina Wertmüller pour "Seven Beauties" (1977). Puis sont venues Jane Campion pour "La leçon de piano"(1994), Sofia Coppola avec "Lost in Translation" (2003), Kathryn Bigelow avec "The Hurt Locker" (2010), Greta Gerwig avec "Lady Bird" (2017), Emerald Fennell avec "Promising Young Woman" (2020), Chloé Zhao avec "Nomadland" (2021) et Jane Campion à nouveau avec "T__he Power of the Dog" (2022).

Pour rappel, seules trois femmes nommée dans la catégorie "meilleur réalisateur" ont reçu l'Oscar : Kathryn Bigelow, Chloé Zhao et Jane Campion.

Des progrès lents... mais des progrès

Justine Triet aux César 2024. Aurelien Morissard/AP

Cette année, c'est la première fois que la liste des meilleurs films en comprend trois réalisés par des femmes : "Barbie", "Anatomie d'une chute" et "Les vies antérieures" de Céline Song. Une première dans l'histoire des Oscars.

Par ailleurs, quatre des dix scénarios nominés ont été écrits ou co-écrits par des femmes : "Anatomie d'une chute "(Justine Triet, avec son partenaire Arthur Harari), "Barbie" (Greta Gerwig, avec son partenaire Noah Baumbach), "May December" (Samy Burch) et "Past Lives" (Céline Song). Il s'agit du plus grand nombre de femmes scénaristes représentées dans les deux catégories en une seule année.

Des première historiques

Lily Gladstone Jordan Strauss/Invision/AP

Jeffrey Wright et Sterling K. Brown ont été nommés, pour la première fois, aux Oscars, dans la catégorie "Fiction américaine". Ce faisant, ils ont posé un jalon, puisque c'est la première fois qu'un acteur principal et un acteur secondaire noirs sont tous deux nommés pour le même film.

En ce qui concerne la représentation, la star de "Killers of the Flower Moon", Lily Gladstone, entre dans l'histoire en devenant la première femme amérindienne à être nommée dans la catégorie de la meilleure actrice. Membre de la nation Blackfeet, elle a toutes les chances de remporter le prix...

Encore plus de progrès

Colman Domingo Jordan Strauss/Invision/AP

Les nominations de Colman Domingo ("Rustin") et de Jodie Foster ("Nyad") dans les catégories "meilleur acteur" et "meilleur second rôle" respectivement marquent la première fois que, la même année, deux acteurs homosexuels sont en lice pour incarner des personnages LGBTQ+.

Bonne chance !

Sandra Hüller Vianney Le Caer/Invision/AP

Sandra Hüller, actrice principale dans "Anatomie d'une chute" et actrice secondaire dans "The Zone of Interest", est la première actrice d'origine allemande à obtenir une nomination (meilleure actrice) en 86 ans. Au cas où vous vous poseriez la question, la dernière était Luise Rainer pour "The Good Earth" en 1938.

Nous l'avons interviewée et elle est charmante.

10e film de Martin Scorsese à être nominé

Martin Scorsese à la Berlinale 2024. David Mouriquand

"Killers of the Flower Moon" devient le 10e film réalisé par Martin Scorsese à obtenir une nomination dans la catégorie "Meilleur film". (Les neuf précédents étaient "Taxi Driver", "Raging Bull", "Goodfellas", "Gangs of New York", "The Aviator", "The Departed", "Hugo", "The Wolf of Wall Street" et "The Irishman").

En outre, Martin Scorsese a également obtenu sa dixième nomination en tant que meilleur réalisateur, ce qui signifie qu'à 81 ans, il devient non seulement la personne la plus âgée à avoir été nommée dans la catégorie du meilleur réalisateur, mais qu'il dépasse également Steven Spielberg pour le plus grand nombre de nominations en tant que meilleur réalisateur par un cinéaste en vie.

Au cas où vous vous poseriez la question, William Wyler ("Roman Holiday", "Ben Hur") détient toujours le record avec 12 nominations.

Martin Scorsese n'a remporté le prix de la mise en scène qu'une seule fois, pour son film "The Departed" (2006), tandis que Steven Spielberg l'a gagné deux fois: "La liste de Schindler" et "Il faut sauver le soldat Ryan".

49 ans depuis la dernière nomination de Robert De Niro

Robert De Niro Vianney Le Caer/Invision/AP

En parlant de "Killers of the Flower Moon", Robert De Niro est nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle et établit un nouveau record pour le temps le plus long entre la première et la dernière nomination d'un acteur aux Oscars, dépassant l'écart de 48 ans de Katherine Hepburn.

En effet, sa reconnaissance, en 2024 intervient 49 ans après sa première nomination pour sa performance dans "Le Parrain: deuxième partie" (qu'il a remportée), en 1975. Robert De Niro bat le record détenu par Katherine Hepburn, qui a passé 48 ans entre sa première nomination pour "Morning Glory", en 1938 et sa dernière nomination pour "On Golden Pond", en 1982.

La personne vivante la plus nommée frappe à nouveau...

Le compositeur John Williams, à gauche, et le réalisateur Steven Spielberg posent ensemble lors du gala 2016 du AFI Life Achievement Award Tribute to John Williams. Chris Pizzello/Invision/AP

Le compositeur John Williams, âgé de 92 ans, a obtenu cette année sa 54e nomination pour "Indiana Jones et le cadran du destin".

Cette 54e nomination signifie qu'il n'est plus qu'à cinq noms du record de Walt Disney, qui compte 59 nominations en carrière. John Williams reste cependant le compositeur le plus nommé aux Oscars de tous les temps, et demeure la personne vivante la plus nommée.

À l'autre bout du spectre de l'âge...

Billie Eilish Jordan Strauss/Invision/AP

Si Billie Eilish et Finneas remportent le prix de la meilleure chanson pour "What Was I Made For ?" de "Barbie", les frères et sœurs de 22 et 26 ans deviendront les plus jeunes lauréats des Oscars à deux reprises dans l'histoire.

Ils avaient déjà été récompensés pour leur hymne à James Bond "No Time to Die" en 2022.

Oh, Bradley...

Bradley Cooper Richard Shotwell/Invision/AP

Bradley Cooper est la cinquième personne vivante la plus nommée à n'avoir jamais remporté d'Oscar.

Il a été nommé 12 fois, mais n'a jamais gagné. Selon toute vraisemblance, il ne gagnera pas cette année, car "Maestro" ne remportera probablement pas les prix du meilleur film, du meilleur acteur ou du meilleur scénario original cette année.

Il rejoint l'ingénieur du son Greg P. Russell (16 nominations), le compositeur Thomas Newman (15), la compositrice Diane Warren (15) et le superviseur des effets spéciaux Daniel Sudick (13).

Oh Thelma...

Thelma Schoonmaker à la Berlinale 2024. AP Photo/Markus Schreiber

Thelma Schoonmaker, lauréate de trois Oscars, a décroché une neuvième nomination pour le montage de son film "Killers of the Flower Moon", ce qui constitue un record. La légendaire monteuse travaille avec Martin Scorsese, depuis 1967 et, avec cette nomination, elle dépasse Michael Kahn, collaborateur fréquent de Steven Spielberg, qui compte huit nominations pour le montage.

Long métrage international / double du meilleur film

Jonathan Glazer Chris Pizzello/Invision/AP

"The Zone of Interest" de Jonathan Glazer est nommé cette année à la fois dans la catégorie du meilleur film et dans celle du meilleur film international, en tant que film non anglophone.

Cela se produit de plus en plus souvent au fil des ans : "La vie est belle" (1998), "Tigre et dragon cachés" (2000), "Amour" (2012), "Roma" (2018), "Parasite" (2019), "Drive My Car" (2021), et "All Quiet on the Western Front" (2022).

Le premier à y parvenir était le film "Z " en 1969.

La cérémonie des Oscars aura lieu dimanche 10 mars. Restez à l'écoute d'Euronews Culture pour les nouvelles, les mises à jour et la couverture en direct de ce week-end.