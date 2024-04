150 ans d'impressionnisme : où célébrer l'anniversaire du mouvement artistique en Europe ?

Cette année marque le 150e anniversaire de l'impressionnisme, l'un des mouvements les plus importants de l'histoire de l'art. Voici comment l'Europe le célèbre.

Le 15 avril 1874, un collectif d'artistes nouvellement formé expose ses œuvres pour la première fois. L'exposition, qui se tient au 35 boulevard des Capucines à Paris, réunit des artistes tels que Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot et Paul Cézanne.

L'exposition connaît alors un énorme succès et en présentant au monde une nouvelle approche révolutionnaire de l'art. L'impressionnisme est né.

Si les sept artistes cités ci-dessus sont les plus célèbres de cette cohorte originale d'impressionnistes, l'exposition originale du groupe des Batignolles, comme on les appelait, présentait un groupe de 31 artistes au total.

Lorsque l'exposition a débuté, elle a choqué le monde de l'art. Le travail de ce groupe audacieux rompait avec la tradition en proposant une nouvelle approche esthétique de la représentation visuelle, créée avec minutie. Dans un premier temps, les critiques ont démoli les œuvres, en particulier celles de Monet et de Cézanne.

Landscape between Storms (1874/1875) Auguste Renoir Canva

Mais l'approche esthétique a été adorée par le public et est devenue l'un des mouvements artistiques les plus importants de l'histoire, influençant des artistes comme Vincent van Gogh et Georges Seurat.

Cette exposition fatidique a eu lieu il y a 150 ans et cette année, l'Europe célèbre ce mouvement artistique par des expositions, des événements et des festivals.

Les célébrations

Le musée d'Orsay à Paris, organise l'une des plus grandes expositions à l'occasion de l'anniversaire de ce style artistique phare : "Paris 1874 : L'invention de l'impressionnisme". L'exposition présentera 130 œuvres des 31 artistes ayant participé à l'exposition originale de 1874.

L'exposition du musée d'Orsay ne débute que plus tard dans l'année, le 8 septembre et durera jusqu'au 20 janvier 2025.

En Normandie, région voisine de l'Île-de-France, où l'impressionnisme a laissé une profonde empreinte culturelle, les célébrations du mouvement se multiplient.

Le Festival Normandie Impressionniste 2024 prévoit 150 événements pour les 150 ans, la moitié étant axée sur les œuvres classiques et l'autre moitié sur l'art contemporain. Parmi les temps forts du festival figure une exposition majeure d'œuvres de l' artiste impressionniste britannique contemporain David Hockney au Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Charing Cross Bridge, London (1890) Camille Pissarro Canva

Au-delà des expositions, une installation audiovisuelle du metteur en scène américain Robert Wilson retraçant la vie de Claude Monet sera projetée sur la façade de la cathédrale de Rouen. La Normandie organise également de nombreux cours de peinture pour permettre aux visiteurs de s'essayer à l'impressionnisme.

Des expositions consacrées à des artistes particuliers ont également lieu dans toute la France, avec des célébrations dédiées à Maurice Denis, Édouard Vuillard et Eugène Boudin, pour ne citer que trois exemples.

Pour trouver une exposition ou un festival impressionniste près de l'endroit où vous voyagerez en France cette année, il existe deux excellentes ressources accessibles ici et là.

À l'étranger, la maison britannique de vente aux enchères d'œuvres d'art Sotheby' s organise une série de ventes aux enchères, de conférences et d'expositions pour célébrer cet anniversaire.

Study for A Sunday on La Grande Jatte (1884) Georges Seurat Canva

Aux Pays-Bas, le musée Van Gogh présente "Vive l'impressionnisme !", une exposition de chefs-d'œuvre impressionnistes de la collection néerlandaise qui débutera le 11 octobre et se poursuivra jusqu'au 26 janvier 2025.

Le musée Barberini de Potsdam, en Allemagne, accueillera également une exposition d'œuvres impressionnistes composée de la collection Hasso Plattner, qui compte 113 chefs-d'œuvre de l'époque, dont "Le moulin de Limetz" (1888) de Claude Monet et "Le Louvre, matin, printemps" (1902) de Camille Pissarro.

En Italie, le musée historique de l'infanterie à Rome accueillera "Impressionnistes : L'aube de la modernité", du 30 mars au 28 juillet prochain.

Qu'est-ce que l'impressionnisme ?

L'impressionnisme est né officiellement à l'occasion de la célèbre exposition de 1874. Nommé d'après "Impression, soleil levant" de Monet, le mouvement était en gestation depuis une dizaine d'années.

Un groupe de jeunes artistes, Monet, Renoir, Sisley et Frédéric Bazille, était frustré par la domination de l'Académie des Beaux-Arts sur les goûts artistiques français, qui exigeait que tout artiste soit exposé au Salon de Paris annuel pour avoir une chance de succès.

Impression, Soleil Levant, 1872 Claude Monet musée Marmottan Monet, Paris / Studio Baraja SLB

Le jury du Salon de Paris était réputé pour son approche conservatrice de l'art, rejetant tout ce qui était trop audacieux ou novateur. Les quatre artistes ont défendu de nouvelles formes d'art visuel, ils ont juré de peindre en plein air, d'utiliser des couleurs pures sur la toile et de construire l'image par l'unification de la lumière et de la couleur, plutôt que par l'approche traditionaliste des contours et de l'ombrage.

Avec cette approche, inspirée par les œuvres de peintres comme John Constables, Eugène Delacroix et J. M. W. Turner, le groupe est régulièrement rejeté par le Salon avant qu'il ne décide de former son propre collectif artistique et d'exposer ses œuvres lui-même.

Entre la création de l'exposition de 1874, Bazille est tué en 1870 lors de la guerre franco-prussienne, alors qu'il n'a que 28 ans. L'échec de la campagne de Napoléon a ébranlé la France et, alors que les critiques ont boudé les œuvres des impressionnistes - le terme "impressionniste" était à l'origine une insulte signifiant "inachevé" - le public s'est attaché à leurs images d'un monde à l'écart de la guerre.

Aujourd'hui, les impressionnistes comptent parmi les peintres les plus appréciés de l'histoire de l'art pour leurs œuvres évocatrices et émotionnelles. Les palettes de couleurs se sont éclaircies, la composition des cadres s'est inspirée de la photographie et la vie contemporaine a été mise sur la toile avec une vivacité jamais vue auparavant.