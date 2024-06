Chris Martin, le leader de Coldplay, a personnellement invité le musicien roumain Babasha, de plus en plus populaire, pour un duo devant des milliers de personnes dans l'arène nationale de Bucarest mercredi. Aucun des deux ne s'attendait à ce que la foule réagisse avec autant de fureur.

Lorsque le chanteur roumain Babasha est monté sur scène à Bucarest mercredi soir, devant 50 000 personnes, pour une prestation avec Coldplay, il a eu l'impression que ses rêves étaient devenus réalité.

Puis les huées sont arrivées.

Chris Martin, le leader du groupe, avait personnellement invité le musicien roumain, de plus en plus populaire, pour un duo devant des milliers de personnes rassemblées dans l'arène nationale. Ni l'un ni l'autre ne s'attendait à devoir lutter contre un chahut si fort qu'on pouvait à peine les entendre chanter.

"Je m'attendais à ce que le public soit divisé, mais pas à ce qu'il soit aussi mauvais", a déclaré Babasha, dont les chansons ont été vues des millions de fois sur YouTube, dans un message sur TikTok après l'incident.

Le problème, selon Babasha, est qu'il est Rom - membre de la minorité la plus importante et la plus marginalisée d'Europe - et que le manele, le genre de musique qu'il interprète, est dénigré par beaucoup en Roumanie comme étant la musique des classes inférieures et du milieu criminel.

"Pour ceux qui ne le comprennent pas, le manele n'est tristement célèbre qu'à cause du racisme, pas à cause de la musique elle-même", explique Babasha.

Un genre vieux de plusieurs siècles réveille les fantômes du racisme

Le manele mêle la musique folklorique à des sons électroniques modernes, d'une manière qui n'est pas très éloignée du turbofolk, populaire dans la Serbie voisine, du skiladiko grec ou du chalga bulgare.

Toutefois, contrairement au turbofolk, qui n'est devenu populaire que dans les années 1990, le manele, interprété principalement par des artistes roms, a une histoire beaucoup plus longue et est profondément enraciné dans les traditions de la communauté rom. En fait, le manele classique remonte à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'il a été introduit en Roumanie comme musique de danse par des Roms d'Istanbul.

Pourtant, ses détracteurs le tournent encore aujourd'hui en dérision en raison de son langage prétendument grossier et de ses paroles banales, l’intolérance allant jusqu'à interdire le manele dans les espaces publics dans certaines villes roumaines.

En mars 2010, le conseil municipal de Cluj a notamment interdit aux chauffeurs de taxi d'écouter le genre dans le cadre de leur travail, tandis que la même règle a été appliquée à Galati à l'encontre de ses opérateurs de transport public en mai de la même année.

Les experts attribuent cette résistance aux mêmes raisons que celles qui ont motivé le rejet du rap ou du reggaeton, genres aujourd'hui considérés comme grand public mais lancés par des groupes défavorisés.

Le rejet persistant du manele fait partie des préjugés racistes largement répandus à l'égard des Roms.

Ce qui s'est passé lors du concert de Coldplay mercredi "n'était pas seulement des protestations, mais un déversement de haine réprimée", a déclaré le journaliste Cătălin Striblea dans un message publié sur Facebook mercredi, soulignant qu'il était stupéfait que le public, par ailleurs progressiste, attiré par le groupe britannique, ait réagi avec autant de fiel.

"C'était comme si on pouvait le couper avec un couteau à un moment donné. C'était palpable", a-t-il expliqué dans le message désormais viral - un sentiment partagé par Željko Jovanović, l'un des plus éminents militants européens des droits des Roms et président de la Fondation des Roms d'Europe.

"Ce n'est pas vraiment une nouvelle en Roumanie", a-t-il déclaré à Euronews. " Il y a plusieurs années, Madonna a donné un concert en Roumanie, et elle a choisi de s'exprimer contre la discrimination anti-Roms, et Madonna a été huée. "

Mais pourquoi ce pays européen est-il si sensible au racisme envers les Roms ?

Des siècles de mépris pour l'être humain

"La Roumanie est le seul pays d'Europe à avoir traité les Roms comme des esclaves. Il y a une histoire de 500 ans d'esclavage des Roms en Roumanie", explique Jovanović. "La population a cette mémoire historique des Roms qui sont moins que des humains ou moins que des citoyens".

Et même si les gens ordinaires peuvent apprécier les manele et les musiciens comme Babasha en privé, des siècles de sentiments négatifs et une faible volonté politique de changement ont fait que la rhétorique anti-Roms est devenue un moyen bien trop facile pour les politiciens d'enrager le public et de marquer des points politiques, a déclaré Jovanović.

"En Roumanie, il y a eu plusieurs cas d'initiatives politiques visant à rebaptiser les Roms, car les Roumains étaient mécontents que la communauté rom et la Roumanie soient souvent confondues à l'étranger. Ils voulaient donc changer le nom officiel des Roms en un terme historiquement péjoratif."

Un agent de la police anti-émeute tente de repousser une femme rom roumaine âgée lors d'une descente de la Garde nationale pour l'environnement à Vidra, le 13 avril 2021. AP Photo/Andreea Alexandru

Entre-temps, la situation des Roms en Europe continue de se détériorer, et pas seulement en Roumanie.

"Les données montrent que la dévastation est telle que le niveau de chômage, et même le niveau d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, sont pires que dans des régions comme l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud", a ajouté M. Jovanović.

Si certains ont dénoncé les mauvais traitements infligés aux Roms en Europe, M. Jovanović estime que beaucoup d'autres s'abstiennent par peur de la majorité. Pourtant, il espère que les choses s'amélioreront.

"Si vous regardez l'histoire de situations similaires à travers le monde, la première chose à reconnaître est qu'il s'agit d'une longue bataille. Deuxièmement, il faut une organisation politique et un pouvoir politique parmi les Roms".

"Troisièmement, vous avez besoin d'amis qui vous soutiennent dans les médias, la sphère politique et la sphère économique et qui ont une influence sur les institutions publiques pour les aider à comprendre qu'ils doivent remodeler les écoles, les universités et les médias d'une manière différente - des endroits où l'opinion publique se forme.

"Sans cette coalition, cela ne fera que se prolonger davantage, et la situation deviendra encore plus dangereuse", conclut Jovanović.

"Huez encore plus fort"

Entre-temps, plusieurs artistes-interprètes roumains notables ont pris la défense de Babasha.

"Bravo, mec. Chanter comme tu l'as fait devant un stade qui te hue, c'est tellement f*cking rock'n'roll que ça ne peut pas être mauvais. Je t'envie même de ne pas être à ta place, de baigner dans cet océan d'hypocrisie", a déclaré le musicien rock Adrian Despot de Vița de Vie dans un post sur Facebook.

"J'ai trouvé l'idée très courageuse et magnifique parce qu'il s'agit d'acceptation, d'inclusion, de reconnaître que chaque artiste, chaque genre musical doit être respecté", a déclaré la pop star Loredana Groza au média national Observator Press.

Enfin, lors de la deuxième soirée des concerts consécutifs du groupe de rock à Bucarest, Martin a ouvert le concert en se disant "choqué, triste et en colère".

"Les gens doivent être traités de manière égale, et c'est ce que les Roumains méritent", a-t-il déclaré jeudi, demandant au public de le huer et de "huer mieux" que la veille.

Il a ensuite fait revenir Babasha et, cette fois, le public a dansé, avant d'applaudir longuement l'artiste roumain.

Malgré sa déception face au manque de respect et d'appréciation du public de Bucarest mercredi, Babasha ne semble pas découragé.

"Indépendamment de toutes les huées du monde, j'aurais quand même accepté (l'invitation de Coldplay) parce que quelque chose comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie", a-t-il déclaré sur TikTok.

"Je ne suis qu'un jeune homme de 22 ans qui travaille jour et nuit pour réaliser son rêve, peu importe si je chante Manele".