Les épagneuls boykins sont récemment devenus, aux Etats-Unis, un allié improbable dans la lutte pour sauver les tortues-boîtes ornées. Ces chiens spécialement entraînés peuvent renifler les tortues, permettant aux défenseurs de l'environnement de procéder à des évaluations sur la santé de ces petits reptiles à carapace.

Le "meilleur ami de l'homme" peut débusquer 2,5 tortues par heure de recherche, contre une toutes les quatre ou cinq heures pour les scientifiques.

"Les chiens ont été extrêmement utiles pour trouver les tortues à un rythme beaucoup plus rapide que le nôtre. Ils sont un outil formidable pour la conservation", déclare le Dr Matt Allender, vétérinaire clinique de la Chicago Zoological Society et directeur du laboratoire d'épidémiologie de la faune de l'Université de l'Illinois.

La tortue-boîte ornée est l'une des deux espèces de cette tortue présentes dans l'État de l'Illinois. Toutes deux ont subi la destruction de leur habitat et un fort déclin de leur population en raison du développement humain.

Les chiens renifleurs ont joué un rôle essentiel dans le travail de conservation mené par la société zoologique de Chicago et les chercheurs de l'université de l'Illinois. Cette étude, qui en est à sa quinzième année, est la plus longue et la plus importante jamais réalisée dans ce domaine.

Une tortue-boîte ornée est pesée lors d'un examen de santé. Société zoologique de Chicago

La santé animale est la santé humaine

Nous avons plus de choses en commun avec les tortues qu'on ne le pense. Les deux espèces utilisent la terre et la mer, vivent longtemps et s'éloignent rarement très loin de leur domicile. "La santé de la tortue-boîte ornée est le reflet de la santé de l'environnement dans lequel nous puisons nos ressources naturelles", explique le Dr Matt Allender, vétérinaire spécialiste de la faune et chercheur.

Une fois les tortues localisées, les spécialistes prennent des notes sur les yeux, les oreilles et le nez de l'animal ainsi que des mesures physiques, avant de prélever un échantillon de sang. Ces données sont ajoutées aux informations recueillies au cours des 14 dernières années et aident les chercheurs à déterminer ce qui menace l'environnement et la santé de l'espèce.

Le suivi de leur état de santé, comme les maladies du foie et des reins et divers virus, permet ensuite de sauver les tortues-boîtes et de fournir des informations sur la meilleure façon de protéger la santé de nombreuses autres espèces, y compris les humains.