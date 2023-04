Quels pays interdisent les sacs en plastique, et est-ce efficace ?

Par Euronews

Les sacs en plastique sont de partout : ils jonchent nos rues, bouchent nos rivières et étouffent la faune dans les océans.

Mais après des années de campagne de la part des groupes de défense de l'environnement, de nombreux pays les ont interdits.

Plus de 100 pays interdisent désormais totalement ou partiellement les sacs en plastique à usage unique. Entre 2010 et 2019, le nombre de politiques publiques visant à progressivement les éliminer a triplé.

Les résultats de ces règles strictes commencent à se faire sentir.

Comment fonctionnent les interdictions de sacs en plastique et qu'en pensent les habitants ?

Qu'est-ce qu'une interdiction de sacs en plastique ?

Une interdiction de sacs en plastique est une loi qui limite l'utilisation de sacs en plastique légers dans les magasins. Ils peuvent être totalement interdits, ou les consommateurs doivent payer une taxe pour les acheter.

Les interdictions ne s'appliquent souvent qu'aux sacs en plastique fins, les sacs plus épais et réutilisables restant disponibles à l'achat.

Le Bangladesh a été le premier pays à interdire les sacs en plastique en 2002.

Dans le monde entier, les interdictions sont plus ou moins sévères. Au Kenya, la fabrication de ces sacs - qui encombrent les infrastructures du pays et provoquent des inondations - est passible de peines pouvant aller d'une amende de 36 000 euros à de quatre ans de prison.

Les sacs en plastique jonchent de nombreuses plages dans le monde. Canva

Ces interdictions totales sont courantes en Afrique et en Asie. Des régions qui importent une grande partie des déchets "recyclables" du Nord et subissent donc de plein fouet les conséquences de la mauvaise gestion du plastique.

Outre les sacs en plastique, de nombreux pays interdisent d'autres types de plastique à usage unique. L'Union européenne s'est récemment débarrassée des couverts à usage unique, des pailles, des touillettes, ou encore des tiges de ballons.

Quels sont les pays européens qui utilisent le plus de sacs en plastique ?

En Europe, 18 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Islande et l'Albanie, ont interdit les sacs en plastique fin.

23 autres pays exigent des consommateurs qu'ils s'acquittent d'une taxe. Deux autres pays, la Suisse et la Norvège, autorisent l'industrie du plastique à imposer une "taxe volontaire" sur l'utilisation des sacs.

La consommation de sacs en plastique est la plus élevée dans les pays baltes et nordiques, selon les données d'Eurostat de 2019. La Lettonie (284 sacs par personne et par an) et la Lituanie (332) ont utilisé bien plus de sacs en plastique que n'importe quel autre pays européen. Cette situation pourrait toutefois changer, car à partir de 2025, les magasins lettons ne seront plus autorisés à distribuer gratuitement des sacs en plastique. Une interdiction similaire entrera en vigueur en Lituanie cette année.

C'est au Portugal (8), en Belgique (17) et en Pologne (23) que l'utilisation est la plus faible. Le Portugal interdira les sacs en 2021, deux ans après la Pologne.

Les interdictions de sacs en plastique sont-elles efficaces ?

Jusqu'à présent, les interdictions de sacs en plastique ont connu un grand succès. En Californie, l'interdiction des sacs en plastique fin a permis de réduire la consommation de 71,5 %.

Les recherches montrent que les taxes sont également efficaces. Selon une analyse des études existantes réalisée en 2019, les taxes ont permis de réduire la consommation de 66 % au Danemark, de plus de 90 % en Irlande, de 74 à 90 % en Afrique du Sud, en Belgique, à Hong Kong, à Washington D.C., à Santa Barbara, au Royaume-Uni et au Portugal, et d'environ 50 % au Botswana et en Chine.

L'impact est également visible sur le terrain.

Lors d'un nettoyage de plage annuel organisé en 2022 dans le New Jersey, aux États-Unis, où une interdiction a récemment été introduite, le nombre de sacs en plastique ramassés a chuté de 37 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de pailles et d'emballages a diminué dans les mêmes proportions.

"Il est vraiment très encourageant de voir que ces chiffres sont en baisse pour les sacs, les pailles et les emballages", a déclaré Cindy Zipf, directrice exécutive de Clean Ocean Action, une organisation caritative qui joue un rôle déterminant dans l'organisation du nettoyage des plages.

Que pense le public de l'interdiction des sacs en plastique ?

Les taxes sont généralement mal perçues par le public.

Mais il en va tout autrement des taxes sur les sacs en plastique. En Irlande, où l'utilisation des sacs en plastique a chuté de 90 % après la mise en place d'une taxe, la mesure a été très bien accueillie.

"La taxe irlandaise sur les sacs en plastique s'est avérée si populaire auprès du public irlandais qu'il serait politiquement risqué de la supprimer", ont écrit des chercheurs dans un document de 2007.