Par Daniel Harper (adapté de l'anglais) avec AP

Des milliers de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les incendies qui ont entraîné des évacuations massives dans toute la région, alors que le thermomètre fleurte avec les 50°C.

Les feux de forêt qui se propagent en Algérie ont fait au moins 34 morts et forcé l'évacuation de centaines de personnes de leurs maisons.

Ces incendies surviennent alors que les températures ont atteint 48°C dans certaines régions d'Afrique du Nord ce lundi.

Le ministère algérien de l'intérieur a recensé 97 incendies dans 16 provinces, tous aggravés par des vents violents et une chaleur extrême persistante.

Parmi les victimes, 10 soldats sont morts en combattant les flammes. Au moins 26 autres civils ont été blessés alors que l'incendie a ravagé des zones résidentielles peuplées.

"Le feu a commencé à brûler vers 14 heures, juste en bas de l'école militaire", a déclaré Boualam Ferhat, un habitant de la province de Bouira, à Africanews, la chaîne sœur d'Euronews. "J'ai appelé les pompiers et je leur ai dit que le feu s'était déclaré à proximité. Ils sont arrivés une demi-heure plus tard, mais entre-temps, le feu s'est vraiment propagé".

Où se déroulent les évacuations en Algérie ?

Environ 1 500 personnes ont été évacuées des provinces de Béjaïa, Bouira et Jijel, à l'est de la capitale Alger. Dans tout le pays, des efforts ont été déployés pour contrôler la propagation des flammes grâce à une opération nationale impliquant 7 500 pompiers et 350 camions, ainsi qu'un soutien aérien.

"Les services de protection civile restent mobilisés jusqu'à l'extinction complète des incendies", a déclaré le ministère de l'intérieur.

Le nord de la Tunisie en proie aux flammes

La fumée s'élève d'un feu de forêt à Tabarka, en Tunisie, le 24 juillet. SAMMOUD HAITHEM/REUTERS

Des incendies dans des forêts de pins en Tunisie, près de la frontière avec l'Algérie, ont contraint au moins 300 personnes à être évacuées par mer et par terre, alors que les températures avoisinent les 50 degrés Celsius.

Des journalistes de l'AFP ont constaté des dégâts importants près de la ville de Nefza, à environ 150 kilomètres à l'ouest de Tunis, la capitale du pays.

Lors d'un autre incendie la semaine dernière, un poste frontière a dû être fermé temporairement après un incendie sur 470 hectares de forêt.

En Tunisie et en Algérie, il est de plus en plus fréquent que des incendies éclatent pendant les mois les plus chauds de l'été. En août dernier, 37 personnes ont été tuées dans la province algérienne d'El Tarf, dans le nord-est du pays.

En 2021, l'Algérie a connu l'été le plus meurtrier depuis des décennies, avec 90 personnes décédées à cause des incendies.

Les vagues de chaleur continuent de frapper la Méditerranée

Alors que les vagues de chaleur touchent une grande partie de l'Europe méridionale, ainsi que les pays voisins de la Méditerranée, des incendies continuent de ravager des endroits tels que les îles grecques de Corfou et de Rhodes, où des milliers de personnes ont été évacuées.

En Sicile, les températures ont dépassé les 47°C et les admissions à l'hôpital ont augmenté de 20 %.

Les températures record enregistrées sur l'ensemble du continent ont asséché les terres et favorisé les incendies, près de la moitié de l'Union européenne étant menacée de sécheresse grave.