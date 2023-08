Vague de chaleur hivernale : le Brésil enregistre des températures record

Par Euronews Green avec AP

Les températures du mois d'août ont grimpé jusqu'à 42°C après que le pays ait enregistré le mois de juillet le plus chaud de son histoire.

Le Brésil a été frappé par des températures record de près de 42°C, bien que ce soit encore l'hiver là-bas.

Selon l'Institut météorologique national, cette vague de chaleur rare a englouti jeudi 19 des 26 États du Brésil, ainsi que la capitale Brasilia.

Elle s'est également accompagnée d'un temps sec et d'une faible humidité dans ce pays qui abrite la forêt tropicale amazonienne.

Au début du mois, le Chili a également connu une vague de chaleur, avec des températures grimpant jusqu'à 37°C.

Le Brésil enregistre les températures les plus élevées de l'année

Quatre capitales d'État ont enregistré mercredi la température la plus élevée de l'année. À Cuiabá, dans le centre-ouest du Brésil, les températures ont atteint 41,8 °C.

Les habitants de Rio de Janeiro et de São Paulo, les deux villes les plus peuplées du Brésil, ont également été touchés par la canicule. À Rio, les températures ont atteint 38,7 °C jeudi, soit la deuxième journée la plus chaude de l'année 2023.

Les amateurs de plage se sont rendus sur les célèbres plages de sable du pays, notamment celle de Copacabana.

Les autorités ont indiqué que les États de Bahia et de Piauí, dans le nord-est du pays, ont vu l'humidité de l'air chuter en dessous de 20 % et le gouvernement a recommandé à la population d'éviter les activités physiques et de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée.

L'été est encore à quatre mois dans l'hémisphère sud.

Pourquoi le Brésil connaît-il des conditions météorologiques extrêmes ?

Le mois dernier, le Brésil a connu son mois de juillet le plus chaud depuis que les mesures officielles ont commencé en 1961, ce qui reflète le record mondial, avec une température moyenne de 23°C.

Le climatologue Jose Marengo, du centre national de surveillance des catastrophes, a déclaré que les journées plus chaudes pendant l'hiver sont généralement causées par une anomalie de haute pression qui forme un dôme au-dessus d'une partie des États, notamment le sud-est et le sud de l'Amazonie.

"Avec un ciel dégagé et un soleil abondant, le sol se réchauffe, ce qui déclenche un processus conduisant à la formation d'une bulle d'air chaud qui empêche l'entrée de l'humidité", a-t-il déclaré à l'agence de presse The Associated Press.

Selon Renata Libonati, chercheuse à l'université fédérale de Rio de Janeiro, le changement climatique et le phénomène El Niño ont probablement amplifié les températures plus élevées et les conditions météorologiques plus sèches.

Selon Jose Marengo, les journées chaudes de l'hiver brésilien ont moins d'impact sur la population que les vagues de chaleur enregistrées en Europe, car les villes brésiliennes sont plus habituées aux températures tropicales.

Un panneau numérique affiche une température de 42°C à Rio de Janeiro, Brésil, jeudi 24 août 2023 AP Photo/Bruna Prado

Le climat doux du Brésil va-t-il perdurer ?

Selon Jose Marengo, le temps nous dira, si ce qui se passe cette semaine, est effectivement une vague de chaleur, car elle sera probablement interrompue par l'arrivée d'une vague de froid dans quelques jours.

Sur TV Globo, la principale chaîne d'information brésilienne, des reporters souriants ont interviewé des baigneurs à Rio de Janeiro, qui restent une minorité dans cette métropole de près de 7 millions d'habitants.

"La couverture médiatique n'aide pas toujours à évaluer la crise", déclare Claudio Angelo, de l'Observatoire du climat, un réseau regroupant des dizaines d'organisations environnementales et sociales. Le côté positif, s'il y en a un, c'est que maintenant, au moins, les rapports ont commencé à parler du changement climatique.