Pouvez-vous bénéficier d'une subvention pour installer une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur sont coûteuses, mais ces subventions gouvernementales peuvent les rendre plus abordables pour les propriétaires.

Les pompes à chaleur sont de plus en plus considérées comme une technologie stratégique dans la transition vers l'énergie verte, mais leur coût est prohibitif pour la plupart des gens.

"Le chauffage propre doit être le choix le plus intéressant financièrement", déclare Jozefien Vanbecelaere, responsable des affaires européennes de l'Association européenne des pompes à chaleur (EHPA). Elle appelle les gouvernements à proposer des subventions pour les pompes à chaleur avec une vision à long terme.

En France, l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur à air s'élèvent en moyenne à 10 900 €, alors qu'il faut compter environ 3 400 € pour une chaudière à gaz classique.

Plusieurs initiatives législatives de l'UE, dont REPowerEU, qui promeut la transition vers des politiques d'énergie propre et de décarbonisation, ont appelé les États membres à mettre en place des programmes de subvention pour les pompes à chaleur. L'UE visant à réduire sa dépendance au gaz, en particulier celui fourni par la Russie, plusieurs pays ont déjà lancé des programmes de subvention.

Quels sont ces pays et ces aides sont-elles suffisamment attrayantes pour inciter les gens à passer à l'action ?

La France est le pays qui a déployé le plus de pompes à chaleur

Selon le rapport de l'EHPA intitulé "Subsidies for residential heat pumps in Europe" (subventions pour les pompes à chaleur résidentielles en Europe), qui reflète les chiffres de début 2023, les propriétaires en France peuvent obtenir une subvention allant jusqu'à 15 000 € s'ils achètent une pompe à chaleur géothermique et jusqu'à 9 000 € pour une pompe à chaleur aérothermique pour une propriété existante. Le dispositif MaPrimeRénov, qui devrait être maintenu en 2024, est calculé en fonction du revenu familial.

Plus de 500 000 aides MaPrimeRénov avaient été délivrées en 2021 selon l'Agence internationale de l'énergie. L'objectif du programme est de financer la rénovation de plus de 700 000 logements par an. Il a fonctionné avec succès en 2022 puisque plus de 620 000 pompes à chaleur ont été vendues.

En septembre 2023, le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu a déclaré que les subventions pour les pompes à chaleur seraient renforcées afin que le coût net de l'achat d'une pompe à chaleur soit similaire à celui d'un chauffage au gaz pour les familles à faibles revenus.

Le gouvernement souhaite également contribuer au développement d'une industrie nationale de la pompe à chaleur, en visant une capacité de production d'un million d'unités par an.

Le Royaume-Uni a augmenté de 50 % ses subventions pour les pompes à chaleur

Le gouvernement britannique a pris des mesures pour accélérer le déploiement des pompes à chaleur. En octobre 2023, le gouvernement a augmenté les subventions pour les pompes à chaleur de 50 %, passant de 5 830 € à 8 740 €.

Le programme d'amélioration des chaudières (Boiler Upgrade Scheme) prévoit des subventions pour encourager les gens à remplacer leur chauffage à combustible fossile par des systèmes de chauffage plus efficaces et à faible émission de carbone. Il s'agit notamment de pompes à chaleur à air, de pompes à chaleur géothermiques et, dans certaines circonstances, de chaudières à biomasse.

Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 8 740€ sur le coût et l'installation d'une pompe à chaleur à air (ASHP) ou d'une pompe à chaleur géothermique (GSHP), et de 5 830 € pour une chaudière à biomasse.

Le programme de subvention n'est disponible qu'en Angleterre et au Pays de Galles, mais d'autres prêts sans intérêt et subventions sont disponibles en Écosse.

Le gouvernement déclare que l'installation d'une pompe à chaleur peut s'avérer moins coûteuse qu'une chaudière à gaz moyenne lorsque les propriétaires bénéficient de subventions. Le financement est confirmé jusqu'au 31 mars 2028.

Le gouvernement britannique est ambitieux, puisqu'il s'est fixé pour objectif de réaliser 600 000 installations par an d'ici à 2028. 72 000 pompes à chaleur ont été installées en 2022.

Selon le gouvernement, la majorité des habitations et des entreprises au Royaume-Uni peuvent être équipées d'une pompe à chaleur. Cela inclut une analyse qui estime que 90 % des maisons britanniques ont une isolation et une capacité électrique suffisantes pour une pompe à chaleur.

Près de 350 000 demandes de financement pour des pompes à chaleur en Allemagne

En Allemagne, les propriétaires fonciers peuvent obtenir une subvention allant jusqu'à 18 000 € s'ils achètent une pompe à chaleur géothermique et jusqu'à 15 000 € pour une pompe à chaleur aérothermique destinée à une propriété existante, selon l'EHPA. Le programme est prévu pour durer jusqu'en 2030.

Selon l'association allemande des pompes à chaleur (BWP), le gouvernement allemand a mis en place des options de financement actualisées le 1er janvier 2024. Les propriétaires peuvent recevoir une subvention maximale de 21 000 € lorsqu'ils installent une pompe à chaleur. Le financement est disponible pour tous, mais les familles à faibles revenus peuvent prétendre à des subventions plus élevées.

En 2022, l'intérêt pour les pompes à chaleur a considérablement augmenté. Selon le BWP, les autorités allemandes ont reçu près de 350 000 demandes de financement.

Une pompe à chaleur est installée dans une maison à Francfort, en Allemagne, le 7 septembre 2023. AP Photo/Michael Probst

L'Espagne offre 3 000 € pour les pompes à chaleur aérothermiques

Les ménages espagnols peuvent bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 3 000 € lorsqu'ils installent une pompe à chaleur aérothermique. Le montant de la subvention couvre 40 % du coût, selon le ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain (MITMA). Le programme se poursuivra jusqu'en 2026.

Une subvention pouvant atteindre 13 500 € pour les pompes à chaleur géothermiques est également disponible, selon l'EHPA.

Quels sont les autres pays européens qui proposent des subventions pour les pompes à chaleur ?

La plupart des pays de l'UE accordent également des subventions et d'autres incitations pour stimuler les installations de pompes à chaleur. En voici quelques-uns :

Autriche : la subvention couvre jusqu'à 35 % du coût, avec un maximum de 5 000 €.

Croatie : les subventions peuvent atteindre 4 250 € et le taux de subvention de base est de 40 %. Dans les régions moins développées économiquement, la subvention est portée à 60 % (max. 6 375 €) ou à 80 % (max. 8 500 €).

République tchèque : les subventions vont de 2 435 € à 5 701 €.

Danemark : les subventions vont de 1 716 € à 3 338 € pour les pompes à chaleur à air, et de 2 201 € à 4 573 € pour les pompes à chaleur géothermiques.

Irlande : les subventions pour les pompes à chaleur vont de 3 500 à 6 500 €.

Lituanie : des subventions sont disponibles jusqu'à 14 500 €.

Pays-Bas : les subventions vont de 1 950 € à 3 750 € pour l'ASHP, et de 3 750 € à 5 100 €.

Norvège : des subventions de 1 000 € sont disponibles pour les pompes à chaleur géothermiques.

Les subventions pour les pompes à chaleur se concentrent sur les rénovations immobilières. Toutefois, certains pays comme l'Autriche, la Suisse, la Norvège et la Lituanie accordent également des subventions pour les nouvelles constructions.

"Tant que le chauffage propre est plus cher que le chauffage àbase de combustibles fossiles, les subventions pour les pompes à chaleur doivent être maintenues avec une vision à long terme ", explique JozefienVanbecelaere de l'EHPA à Euronews Green. Elle explique que les subventions sont souvent mises en place pour de courtes périodes.

"Il est crucial d'avoir des politiques claires et stables pour la confiance des investisseurs, des consommateurs et des fabricants - c'est pourquoi la récente décision inattendue de la Commission européenne de reporter la publication de son plan d'action sur les pompes à chaleur est potentiellement très dommageable", ajoute-t-elle.

Jozefien Vanbecelaere souligne l'importance de faire du chauffage propre le choix le plus intéressant sur le plan financier. "Cela signifie que les allègements fiscaux et les subventions en faveur des combustibles fossiles devraient être progressivement supprimés, tandis qu'il est logique d'éliminer les obstacles fiscaux aux pompes à chaleur", ajoute-t-elle.

Ventes de pompes à chaleur en Europe

En 2022, les ventes de pompes à chaleur ont battu un nouveau record en Europe, avec environ 3 millions d'unités vendues selon l'EHPA. Ce chiffre correspond à 21 marchés. La France et l'Italie ont dominé les ventes de pompes à chaleur, avec respectivement plus de 620 000 et 510 000 unités.

Les ventes de pompes à chaleur ont dépassé les 200 000 unités en Allemagne, en Suède et en Pologne.

Le Royaume-Uni a enregistré un chiffre inférieur, avec un peu plus de 55 000 unités selon les données de l'EHPA, bien que les chiffres du gouvernement du pays indiquent que 72 000 unités ont été vendues.