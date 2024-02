Ouragans : créer la catégorie 6 pour mieux protéger les populations ?

Les scientifiques affirment que la catégorie 6 est nécessaire pour tenir compte de la force des ouragans provoquée par le changement climatique.

Des tempêtes tropicales surpuissantes au cours de la dernière décennie et la perspective d'autres à venir ont amené les experts à proposer une nouvelle catégorie d'ouragans gigantesques : la catégorie 6.

Des études ont montré que les tempêtes tropicales sont de plus en plus intenses en raison du changement climatique. L'échelle traditionnelle de Saffir-Simpson, qui comporte cinq catégories et a été mise au point il y a plus de 50 ans, pourrait donc ne pas refléter la véritable puissance des tempêtes les plus fortes.

Les scientifiques à l'origine de l'étude, publiée dans la revue "Proceedings of the National Academy of Sciences", proposent une sixième catégorie pour les tempêtes dont les vents dépassent 309 kilomètres par heure.

Actuellement, les tempêtes dont les vents atteignent 252 km/h ou plus sont classées dans la catégorie 5. Les auteurs de l'étude estiment que cette catégorie ouverte ne met pas suffisamment en garde les gens contre les dangers accrus que représentent les tempêtes monstrueuses qui flirtent avec les 322 km/h ou plus.

Pourquoi certains experts ne veulent pas de la catégorie 6

Plusieurs experts ont déclaré à l'Associated Press qu'ils ne pensaient pas qu'une autre catégorie soit nécessaire. Selon eux, elle pourrait même donner un mauvais signal au public, car elle est basée sur la vitesse du vent, alors que l'eau est de loin le facteur le plus meurtrier dans les ouragans.

Depuis 2013, cinq tempêtes, toutes situées dans le Pacifique, ont enregistré des vents de 308 km/h ou plus qui les auraient classées dans la nouvelle catégorie, dont deux ont frappé les Philippines.

À mesure que la planète se réchauffe, les conditions sont de plus en plus propices à de telles tempêtes, y compris dans le Golfe du Mexique, où de nombreuses tempêtes qui frappent les États-Unis deviennent plus fortes, affirment les auteurs de l'étude.

"Le changement climatique aggrave les pires tempêtes", affirme l'auteur principal de l'étude, Michael Wehner, climatologue au laboratoire national Lawrence Berkley.

Ce n'est pas qu'il y ait plus de tempêtes à cause du changement climatique, mais les plus fortes sont plus intenses.

Selon Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l'université de Miami, qui n'a pas participé à l'étude, la proportion d'ouragans majeurs par rapport à l'ensemble des tempêtes est en augmentation et cela est dû au réchauffement des océans.

De temps à autre, les experts ont proposé une catégorie 6, notamment depuis que le typhon Haiyan a atteint des vents de 315 km/h en plein Pacifique. Mais Haiyan "ne semble pas être un cas isolé", selon l'étude.

Les tempêtes ayant une vitesse de vent suffisante sont appelées ouragans, si elles se forment à l'est de la ligne de démarcation internationale, et typhons, si elles se forment à l'ouest de cette ligne. Dans l'océan Indien et en Australie, on les appelle des cyclones.

Si le monde s'en tient à cinq catégories de tempêtes, "au fur et à mesure que ces tempêtes deviennent de plus en plus fortes, le risque potentiel sera de plus en plus sous-estimé", explique Jim Kossin, coauteur de l'étude et ancien chercheur sur le climat et les ouragans à la NOAA, qui travaille aujourd'hui à la First Street Foundation.

Les tempêtes du Pacifique sont plus fortes parce qu'il y a moins de terres pour les affaiblir et plus d'espace pour qu'elles deviennent plus intenses, contrairement au Golfe du Mexique et aux Caraïbes, précise Jim Kossin.

Jusqu'à présent, aucune tempête de l'Atlantique n'a atteint le seuil potentiel de 315 km/h, mais à mesure que le monde se réchauffe, l'environnement pour une telle tempête devient plus propice, selon Jim Kossin et Michael Wehner.

Selon Michael Wehner, à mesure que les températures augmentent, le nombre de jours où les conditions sont propices à la formation de tempêtes de catégorie 6 dans le Golfe du Mexique s'accroît. À l'heure actuelle, il y a environ 10 jours par an où l'environnement est propice à une tempête de catégorie 6, mais ce chiffre pourrait atteindre un mois si le réchauffement de la planète dépasse de 3 degrés Celsius les niveaux de l'ère préindustrielle. Dans ce cas, un ouragan de catégorie 6 dans l'Atlantique deviendrait beaucoup plus probable.

Kerry Emanuel, spécialiste des ouragans au MIT, estime que Michael Wehner et Jim Kossin "plaident fortement en faveur d'une modification de l'échelle", mais qu'il est peu probable que cela se produise, car les autorités savent que la plupart des dégâts causés par les ouragans sont dus aux ondes de tempête et à d'autres inondations.

La catégorie 6 permettrait-elle d'améliorer la sécurité des personnes ?

Jamie Rhome, directeur adjoint du National Hurricane Center, explique que lorsqu'il avertit les gens des tempêtes, son bureau essaie "d'orienter l'attention vers les risques individuels, qui comprennent les ondes de tempête, le vent, les précipitations, les tornades et les courants de retour, plutôt que vers la catégorie particulière de la tempête, qui ne fournit que des informations sur le risque lié au vent. La catégorie 5 de l'échelle de Saffir-Simpson indique déjà les "dommages catastrophiques" causés par le vent. Il n'est donc pas certain qu'une autre catégorie soit nécessaire, même si les tempêtes devenaient plus violentes."

Brian McNoldy, Craig Fugate, ancien directeur de l'Agence fédérale de gestion des urgences, et Kristen Corbosiero, professeur de sciences atmosphériques à l'université d'Albany, affirment tous qu'ils ne voient pas la nécessité d'une sixième catégorie de tempête plus forte.

"Peut-être changerai-je d'avis lorsqu'une tempête s'intensifiant rapidement dans le Golfe atteindra la catégorie 6", avance Kristen Corbosiero dans un courriel.