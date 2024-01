Inondations, sécheresse, hausse des prix : que nous réserve El Niño pour 2024 ?

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), El Niño devrait durer au moins jusqu'en avril 2024.

Après la fin du phénomène de refroidissement La Niña au début de l'année 2023, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a déclaré l'apparition d'El Niño en juillet dernier.

"Les effets d'El Niño sur la température mondiale se font généralement sentir l'année qui suit son apparition, en l'occurrence en 2024", explique Petteri Taalas, secrétaire général de l'OMM.

En raison des températures record enregistrées à la surface des terres et des mers depuis juin 2023, l'année dernière a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais 2024 pourrait encore la surpasser, prévient Petteri Taalas.

"Cela est clairement et sans équivoque dû à la contribution des concentrations croissantes de gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur et qui sont dues aux activités humaines."

Le précédent record a été établi en 2016 et était le résultat d'un El Niño très puissant combiné aux effets du changement climatique. L'OMM précise qu'il n'y a pas deux événements El Niño identiques et que ce n'est pas le seul facteur qui détermine les régimes climatiques mondiaux et régionaux.

Avec des températures record et la possibilité d'une année 2024 encore plus chaude, comment le changement climatique influence-t-il El Niño dans le monde ?

El Niño pourrait provoquer davantage d'inondations dans les Amériques

Si un fort El Niño se développe cette année, l'équipe scientifique de la NASA chargée de l'étude du changement du niveau de la mer déclare que les villes de la côte ouest des Amériques pourraient connaître davantage d'inondations.

Cela est dû à une augmentation des dégâts dus aux marées hautes, qui peuvent submerger d'eau de mer les routes et les bâtiments de faible hauteur.

L'analyse de l'équipe a montré qu'il pourrait y avoir jusqu'à cinq inondations majeures - qui ont habituellement une chance sur dix de se produire chaque année - cet hiverdans des villes comme Seattle et San Diego. La Libertad et Baltra, en Équateur, pourraient connaître jusqu'à trois de ces inondations décennales.

En dehors des années El Niño, ajoutent-ils, ce type d'inondation ne se produit normalement pas sur la côte ouest des Amériques. Mais d'ici à 2030, la montée des eaux et le changement climatique pourraient en faire un phénomène annuel, sans qu'El Niño ne soit nécessaire.

D'ici à 2030, ces villes pourraient connaître jusqu'à dix inondations de ce type au cours des années El Niño.

La sécheresse assèche les lacs et rétrécit les routes maritimes

À l'autre extrême, l'un des effets déjà observés dans certaines parties des Amériques est une sécheresse intense. Selon les prévisions des experts, El Niño, le changement climatique et l'augmentation de la température des océans pourraient se combiner pour prolonger la saison sèche en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

En novembre dernier, le service national de météorologie et d'hydrologie du Pérou, le Senamhi, a constaté que le niveau d'eau de l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud, le lac Titicaca, avait baissé de 74 cm au cours des sept derniers mois.

Un homme marche sur le lit asséché du lac Titicaca, à Isla de Cojata, en Bolivie, le 29 septembre 2023. AP Photo/Juan Karita

La sécheresse et la chaleur extrêmes ont entraîné une évaporation de l'eau supérieure à la normale, et les précipitations limitées n'ont pas suffi à remplir le lac. Le changement climatique contribuant aux effets du phénomène naturel El Niño, le lac Titicaca se rapproche d'un niveau historiquement bas.

Fin 2023, la pire sécheresse depuis 70 ans a contraint l'Autorité du canal de Panama (ACP) à réduire davantage le nombre de navires empruntant cette voie d'eau vitale.

Le niveau du lac Gatun, qui est la principale source d'eau utilisée dans le système d'écluses du canal, a chuté à des niveaux sans précédent. Selon l'ACP, El Niño a contribué à cette grave sécheresse.

Des cargos attendent dans l'océan Pacifique pour emprunter le canal de Panama, en août, lorsque le nombre de navires autorisés dans le canal a été réduit AP Photo/Agustin Herrera

Le nombre de navires pouvant passer par le canal avait déjà été réduit au début de l'année pour la première fois, ce qui a entraîné de longs retards.

Le canal de Panama réduisant considérablement le temps et la distance parcourus par les navires entre les océans Pacifique et Atlantique, on s'attend à ce que ces restrictions augmentent le coût de l'expédition des marchandises dans le monde.

Deux phénomènes météorologiques combinés

La combinaison rare d'un puissant El Niño dans l'océan Pacifique et d'une forte variation des températures dans l'océan Indien pourrait intensifier la chaleur et la sécheresse en Australie et en Asie du Sud-Est. Elle entraînerait également des inondations en Afrique de l'Est.

Le dipôle de l'océan Indien (IOD), parfois appelé le petit frère d'El Niño, se trouve dans une phase positive de son cycle, qui se caractérise par des températures froides à l'est et chaudes à l'ouest. Aucun des deux phénomènes climatiques n'est rare, mais la combinaison d'un IOD fortement positif et d'un El Niño puissant est inhabituelle.

Ces deux phénomènes sont associés à des conditions plus chaudes et plus sèches en Asie du Sud-Est et dans une grande partie de l'Australie. Lorsqu'ils se conjuguent, ils peuvent entraîner un temps très sec et des vagues de chaleur - susceptibles de provoquer des incendies de forêt - dans toute la région.

Un incendie près de Bredbo, au sud de la capitale australienne, Canberra, lors des incendies dévastateurs de 2020. AP Photo/Rick Rycroft

Les deux régimes sont également associés à un temps plus humide en Afrique de l'Est, qui se remet de plusieurs années de grave sécheresse. Cela pourrait se traduire par des inondations plus extrêmes.

Si El Niño se prolonge jusqu'en 2024, il pourrait affaiblir la mousson indienne, ce qui entraînerait une diminution des précipitations.

Là encore, les experts affirment qu'il n'y a pas deux événements identiques et que le changement climatique ajoute un niveau d'incertitude. Mais comme ces phénomènes se produisent sur une planète beaucoup plus chaude, les précipitations ou les sécheresses qui y sont associées risquent d'être plus extrêmes.