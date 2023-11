Tempête Ciarán : le changement climatique est-il en cause ?

Après les records de vitesse des vents, les fortes précipitations, les énormes grêlons et les tornades qui ont frappé le nord de l'Europe, nous avons demandé à des experts du climat quel était l'impact du changement climatique sur ces conditions météorologiques extrêmes.

La tempête Ciarán s'est abattue sur le nord de l'Europe avec des vents de la force d'un ouragan et des pluies torrentielles.

Les îles Anglo-Normandes ont été les plus touchées par la tempête dans la nuit de mercredi (1er novembre) et aux premières heures du jeudi matin. Le gouvernement de Jersey a déclaré que la vitesse des vents avait atteint 164 km/h. Ciarán a également apporté de gros grêlons et des vagues de 9 mètres, obligeant des dizaines d'habitants à évacuer leur domicile.

Le Met Office a confirmé qu'il y avait eu une tornade et des vents de la force d'un ouragan, pendant la nuit, à Jersey.

Des vents violents record ont frappé les côtes nord et ouest de la France mercredi soir. Pendant la nuit, ils ont causé des dégâts considérables dans toute la région, tuant un chauffeur de camion et privant des millions de personnes d'électricité.

Nettoyage après la tempête Ciaran à La Baule-les-Pinswest France, le 2 novembre 2023 SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, des vents de plus de 180 km/h ont été enregistrés sur la côte et de nombreux records ont été battus, selon Météo-France.

Sur la côte sud de l'Angleterre, la tempête Ciarán a provoqué des coupures d'électricité en Cornouailles et des menaces d'inondations. L'Agence pour l'environnement a prévenu que des inondations étaient attendues dans 77 zones de la région. Plus de 150 alertes à la possibilité d'inondations sont en place dans toute l'Angleterre.

L'île de Portland, dans le Dorset, qui n'est accessible que par une chaussée étroite, a été coupée du continent et a dû déclencher sa sirène d'alerte aux inondations pour la deuxième fois seulement en neuf ans.

La tempête Ciarán survient moins de deux semaines après la tempête Babet, qui a provoqué des vents violents, de fortes pluies et des crues soudaines dans certaines parties de l'Europe du Nord.

Le changement climatique aggrave-t-il les phénomènes météorologiques ?

Les scientifiques doivent encore étudier correctement la tempête Ciarán et l'influence exacte du changement climatique sur ces phénomènes météorologiques n'est pas encore connue.

"Une étude d'attribution devra être menée après l'événement pour déterminer dans quelle mesure l'intensité de cette tempête est due au changement climatique anthropique", explique Melissa Lazenby, maître de conférences sur le changement climatique, à l'université du Sussex.

Les facteurs à l'origine de la formation et du maintien des tempêtes sont complexes. Mais certains d'entre eux, comme l'étendue de la glace de mer dans les régions proches des pôles, la force et la position des courants-jets, les températures de surface de la mer et les schémas climatiques tels qu'El Nino, sont susceptibles d'être affectés par le changement climatique.

Écume de mer dans la rue de Penmarc'h, dans l'ouest de la France, le 2 novembre, alors que la tempête Ciaran frappe la région FRED TANNEAU/AFP

"Le changement climatique affectera ces quatre facteurs différemment et certains provoqueront des tempêtes plus intenses tandis que d'autres les affaibliront, d'où l'absence de consensus sur l'influence du changement climatique sur ces tempêtes", ajoute Mélissa Lazenby.

La force des vents et la fréquence des tempêtes varient d'une année à l'autre et aucune tendance significative n'a été observée dans les récentes observations climatiques.

Le changement climatique apporte-t-il plus de pluie ?

Ce que nous savons, en revanche, c'est que le changement climatique a probablement une influence sur l'augmentation des précipitations observée lors de tempêtes extrêmes comme celle de Ciarán.

"En effet, pour chaque degré de réchauffement, l'atmosphère peut contenir 7 % de vapeur d'eau en plus, ce qui augmente les risques de fortes précipitations", explique Melissa Lazenby.

Les projections climatiques semblent également indiquer que la fréquence et l'intensité des tempêtes pourraient légèrement augmenter.

"Le changement climatique réchauffe à la fois nos océans et notre atmosphère, ce qui favorise la formation et l'intensification des tempêtes, d'où des pluies diluviennes plus abondantes", précise Ben Clarke, chercheur pour World Weather Attribution à l'Imperial College de Londres.

"Si nous continuons à utiliser les combustibles fossiles au même rythme, nous paierons des coûts de plus en plus élevés à mesure que des tempêtes plus fréquentes et plus intenses toucheront le Royaume-Uni et l'Europe, et que les phénomènes météorologiques dangereux deviendront plus fréquents dans le monde entier", ajoute-t-il.

Des ouvriers tentent de dégager l'eau sur une voie ferrée inondée à Romsey, dans le sud de l'Angleterre, le 2 novembre 2023 Adrian DENNIS / AFP

Bien que certaines mesures soient en place pour faire face à ces types de tempêtes, il faut en faire plus à l'échelle locale et nationale.

"Des systèmes d'alerte précoce doivent être mis en place pour de tels événements et des mesures telles que des défenses contre les inondations et un meilleur drainage doivent être mises en œuvre là où c'est nécessaire", affirme Melissa Lazenby.

"Nous nous attendons à des précipitations plus intenses en raison du changement climatique dans l'ensemble et, par conséquent, des mesures doivent être élaborées et mises en œuvre pour renforcer la résilience face aux fortes précipitations", précise-t-elle encore.