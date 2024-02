Les animaux migrateurs sont des indicateurs des changements environnementaux, mais ils jouent également un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes complexes de notre planète.

PUBLICITÉ

Des milliards d'animaux effectuent chaque année des voyages migratoires à travers la terre, les mers et les cieux. Traversant pays et continents, certains parcourent des milliers de kilomètres autour du monde pour trouver de la nourriture et se reproduire.

Mais jusqu'à présent, il n'existait pas de données complètes sur l'état de conservation ou les tendances démographiques de ces animaux.

Pour la première fois, il existe des preuves irréfutables des dangers auxquels ils sont confrontés. Un rapport portant sur 1 189 espèces animales reconnues comme nécessitant une protection internationale et répertoriées dans la "Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage" (CMS) - un traité des Nations unies sur la biodiversité - vient d'être publié.

Bien que la situation de certaines espèces migratrices s'améliore, l'étude révèle que près de la moitié d'entre elles (44 %) voient leur population décliner. Plus d'une espèce sur cinq figurant sur la liste de la CMS est menacée d'extinction.

Au cours des 30 dernières années, 70 de ces animaux migrateurs - dont l'aigle des steppes, le vautour percnoptère et le chameau sauvage - sont devenus plus menacés.

Plus inquiétant encore, la quasi-totalité des espèces de poissons répertoriées, y compris les requins et les raies, sont confrontées à un risque élevé d'extinction, leur population ayant diminué de 90 % depuis les années 1970.

Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les espèces migratrices ?

Le rapport des Nations unies souligne que les deux plus grandes menaces qui pèsent sur les animaux migrateurs sont dûes aux activités humaines.

Trois espèces sur quatre sont touchées par la perte, la dégradation et la fragmentation de leur habitat. Sept sur dix sont menacés par la surexploitation, qui comprend les prélèvements intentionnels dans la nature et les captures accidentelles.

Ces chiffres ne concernent que les espèces répertoriées dans le traité des Nations unies et le rapport indique que 399 autres espèces migratrices sont menacées ou quasi menacées d'extinction.

Le rapport d'aujourd'hui nous montre clairement que les activités humaines non durables mettent en péril l'avenir des espèces migratrices. Inger Andersen Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'Environnement

"Le rapport publié aujourd'hui nous montre clairement que les activités humaines non durables mettent en péril l'avenir des espèces migratrices, des créatures qui non seulement servent d'indicateurs des changements environnementaux, mais jouent également un rôle essentiel dans le maintien de la fonction et de la résilience des écosystèmes complexes de notre planète", explique Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

"La communauté mondiale a l'occasion de traduire ces dernières données scientifiques sur les pressions auxquelles sont soumises les espèces migratrices en mesures de conservation concrètes. Compte tenu de la situation précaire de bon nombre de ces animaux, nous ne pouvons pas nous permettre de retarder les choses et nous devons travailler ensemble pour faire de ces recommandations une réalité", ajoute-t-elle.

Pouvons-nous ramener cette espèce migratrice du bord du gouffre ?

Bien que la situation soit préoccupante, les auteurs du rapport affirment que la reconstitution des populations et de l'ensemble des espèces est possible.

Ils citent les efforts de conservation locaux coordonnés à Chypre, qui ont permis de réduire de 91 % les filets illégaux pour oiseaux. Ou encore les travaux intégrés de conservation et de restauration au Kazakhstan, qui ont permis à l'antilope saïga de revenir au bord de l'extinction, et qui ont été couronnés de succès.

Un oiseau est pris dans un filet utilisé par les braconniers pour piéger les oiseaux chanteurs migrateurs au petit matin dans le district de Larnaca, à Chypre AP Photo/Petros Karadjias, File

"Les espèces migratrices dépendent d'une variété d'habitats spécifiques à différents moments de leur cycle de vie. Elles voyagent régulièrement, parfois sur des milliers de kilomètres, pour atteindre ces endroits", explique Amy Fraenkel, secrétaire exécutive de la CMS.

Lorsque les espèces traversent les frontières nationales, leur survie dépend des efforts de tous les pays où elles se trouvent. Amy Fraenkel Secrétaire exécutive pour la CMS

Elles sont confrontées à d'énormes défis en cours de route et à destination.

"Lorsque des espèces traversent des frontières nationales, leur survie dépend des efforts de tous les pays où elles se trouvent. Ce rapport historique contribuera à étayer les actions politiques indispensables pour garantir que les espèces migratrices continuent de prospérer dans le monde entier", précise Amy Fraenkel.

Cependant, un peu plus de la moitié des zones clés pour la biodiversité identifiées comme importantes pour les espèces migratrices ne bénéficient pas d'un statut de protection et 58 % de ces sites sont menacés par des pressions insoutenables dues à l'activité humaine.

L'une des principales priorités, selon le rapport, est de cartographier et de prendre des mesures pour protéger les sites vitaux qui servent de lieux de reproduction, d'alimentation et d'escale pour les espèces migratrices.