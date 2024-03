Quels sont les aéroports européens parmi les plus polluants du monde ?

Une nouvelle étude fait le point sur l'impact des vols de passagers et, pour la première fois, du fret aérien, dans 1 300 aéroports du monde entier.

Une nouvelle étude a révélé l'impact sur le climat et la qualité de l'air des aéroports les plus polluants du monde.

L'étude 2024, "Airport Tracker", réalisée par le groupe de réflexion, "ODI", en partenariat avec Transport & Environment, mesure l'impact des vols de passagers et, pour la première fois, du fret aérien.

Il a révélé que l'aéroport international de Dubaï était globalement le plus polluant, produisant les mêmes émissions que cinq centrales à charbon, pour la seule année 2019, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

En Europe, Francfort, Paris-Charles-de-Gaulle et Amsterdam Schiphol se classent tous parmi les 20 aéroports les moins performants au monde.

Londres est la ville la plus touchée par la pollution atmosphérique due à l'aviation. Ses six aéroports ont généré la même quantité de pollution atmosphérique que 3,23 millions de voitures, produisant 27 millions de tonnes de CO2, 8 900 tonnes d'oxyde d'azote (NOx) et 83 tonnes de particules fines (PM2,5).

Un Airbus A380 d'Emirates atterrit à l'aéroport international de Dubaï. AP Photo/Jon Gambrell

À l'échelle mondiale, la pollution de l'air est le quatrième facteur de risque pour la santé humaine, tuant 6,7 millions de personnes, en 2019. En 2018, la pollution de l'air a entraîné des coûts économiques associés de 193 milliards d'euros pour l'économie européenne.

"Les niveaux de bruit des avions sont continuellement dépassés, et nous ne disposons absolument pas de normes européennes sur les particules ultrafines, qui constituent un risque majeur pour la santé", affirme Magdalena Heuwieser, attachée de presse de "Stay Grounded".

"Des mesures essentielles doivent être prises immédiatement pour protéger la santé des travailleurs et des communautés vivant à proximité des aéroports, comme l'interdiction des vols de nuit ou l'amélioration des carburéacteurs pour qu'ils répondent au moins aux mêmes normes que les carburants automobiles".

Certains pays européens, comme la France et l'Espagne, tentent d'encourager les citoyens à prendre le train plutôt que l'avion pour les courts trajets.

La pollution autour des aéroports augmente d'année en année

Le rapport 2024 "Airport Tracker" couvre les émissions de NOx (NOx est l'abréviation de l'oxyde nitrique (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), les oxydes d'azote les plus importants pour la pollution de l'air. Ces gaz contribuent à la formation du smog et des pluies acides, et affectent l'ozone troposphérique), et de PM2,5 de 1 300 aéroports, mettant à jour les recherches publiées, pour la première fois, en 2021.

Au total, les 20 plus grands aéroports combinés ont produit 231 millions de tonnes de CO2, soit autant de carbone que 58 centrales électriques au charbon. Ils ont également produit la même quantité d'oxydes d'azote et de PM2.5 dangereux que 31 millions de voitures particulières.

"La pollution autour des aéroports augmente d'année en année. Elle affecte des millions de personnes, qui respirent des émissions toxiques et développent des problèmes de santé en conséquence, alors que les décideurs politiques balaient le problème sous le tapis", déclare Jo Dardenne, directeur de l'aviation chez T&E. "La croissance exponentielle du secteur est telle qu'il est difficile d'y faire face".

"La croissance exponentielle du secteur et des aéroports est incompatible avec leurs objectifs climatiques, surtout si l'on tient compte de la lenteur de l'adoption des technologies propres".

Des avions sont stationnés sur le tarmac de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, à Roissy, près de Paris. AP Photo/Christophe Ena

La recherche met en évidence les lacunes de la décarbonation de l'aviation

L'étude met également en lumière les projets de décarbonation de l'industrie aéronautique. Il s'agit en particulier de s'appuyer sur les carburants aéronautiques durables (SAF) pour réduire les émissions.

Actuellement, les SAF ne représentent que 0,1 % du kérosène consommé. La production devrait passer de quelques centaines de millions de litres aujourd'hui à plus de 400 milliards d'ici à 2050 pour que la décarbonisation soit effective.

"Cette étude montre les lacunes de la décarbonation de l'aviation", indique Shandelle Steadman, chargée de recherche principale à l'"ODI".

"Or, si l'on ne s'attaque pas aux émissions localisées au niveau des aéroports, l'impact du secteur sur le climat et la santé ne fera que s'aggraver, au détriment de notre santé, de nos moyens de subsistance et du climat".

Si la croissance des aéroports se poursuit à son rythme actuel et que l'adoption de technologies propres ne s'accélère pas, les critiques affirment que les émissions vont exploser, mettant en danger des millions de personnes.