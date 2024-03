Par Euronews

La saison s'est avérée difficile dans les stations de ski européennes, après des températures record cet hiver. Une étude de l'UE planche sur des pistes d'adaptation.

La hausse du mercure a de nouveau mis en difficultés de nombreuses stations de ski cet hiver. Pour faire face aux effets du réchauffement climatique, un projet de l'Union européenne étudie actuellement la manière dont les exploitants de remontées mécaniques peuvent s'adapter. À Sankt Corona am Wechsel, en Autriche, la neige est déjà en train de laisser la place aux activités estivales.

"La saison de ski se termine plus tôt que prévu", explique Karl Morgenbesser, opérateur de remontées mécaniques à Sankt Corona am Wechsel." C'est pourquoi notre équipe dédiée au damage est déjà sur les pistes pour les dégager, afin qu'on puisse commencer à faire du VTT".

Les sports d'été peuvent pallier le manque de neige. Les vététistes utilisent les pistes de ski dès le mois de mars, à Sankt Corona am Wechsel. Mais il y a d'autres activités comme la luge d'été et la randonnée. Cette petite station de ski génère aujourd'hui plus d'argent avec les sports d'été qu'avec les sports d'hiver.

Le projet TranStat, cofinancé par l'UE, a établi un réseau de neuf stations d'Autriche, de Slovénie, d'Italie, de France et de Suisse, qui s'essaient à différentes perspectives de mutation.

Mais d'autres éléments que le manque de neige font aussi l'objet d'analyses, comme l'impact des résidences secondaires, qui ont fait flamber les prix de l'immobilier. Dans les deux ans à venir, TranStat compte publier un guide pour s'orienter vers des destinations de sports d'hiver plus durables.