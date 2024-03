Des marques populaires comme Maltesers, Lindt et Ferrero Rocher ont vu leur prix augmenter fortement par rapport à l'année dernière.

PUBLICITÉ

Les prix des œufs de Pâques sont plus élevés cette année en raison du changement climatique qui affecte les cultures de cacao.

Des marques populaires comme Maltesers, Lindt et Ferrero Rocher ont vu leur prix augmenter de plus de 50 % par rapport à l'année dernière, a constaté le champion britannique des consommateurs "Which ?"

La hausse des températures et les conditions climatiques humides ont stressé et endommagé les cultures en Afrique de l'Ouest, qui produit plus de 70 % de l'offre mondiale de cacao.

Les prix du cacao ont plus que doublé l'année dernière, passant de 2 220 euros la tonne, en février 2023, à un record de 5 490 euros. Les prix du sucre augmentent également.

Mondelez, qui possède Cadbury, le célèbre fabricant d'œufs de Pâques, s'est appuyé sur des augmentations de prix pour contrer la flambée des prix du cacao. Elle a reconnu des augmentations de prix allant jusqu'à 15 % dans sa catégorie de chocolat en 2023. Des prix encore plus élevés sont probables en 2024.

Comment le changement climatique affecte-t-il les producteurs de cacao ?

Au cours des derniers mois, les producteurs de cacao ont été frappés par des conditions météorologiques défavorables et des maladies des plantes.

La Côte d'Ivoire et son voisin le Ghana répondent ensemble à plus de la moitié de la demande mondiale de cacao.

Alors que la grande saison du cacao, qui a débuté en octobre 2023, s'achève à la fin du mois de mars, certaines cultures ont été dévastées par la maladie fongique des cabosses noires. Sa propagation est favorisée par des mois de temps détrempé.

Un autre problème majeur au Ghana et en Côte d'Ivoire est le virus de la pousse gonflée du cacao, propagé par les insectes. Il est généralement traité par l'abattage complet des arbres infectés.

Les conditions humides en Afrique de l'Ouest sont accusées de nuire aux rendements des cultures, ce qui fait grimper les prix du cacao.

L'Afrique de l'Ouest a été frappée par une vague de chaleur à la mi-février, qui a affaibli les arbres déjà endommagés par les précipitations. Les températures ont dépassé les 40°C dans certaines régions, provoquant des alertes à la chaleur au Ghana et au Nigeria.

Une étude réalisée par le World Weather Attribution (WWA), un groupe de recherche composé de climatologues internationaux, a révélé que la vague de chaleur du mois dernier était dix fois plus probable et qu'il faisait 4 °C de plus à cause du changement climatique causé par l'homme.

Quel est l'avenir de la culture du cacao en Afrique de l'Ouest ?

L'augmentation des températures et la diminution des précipitations réduisent déjà la production de cacao, une tendance qui devrait se poursuivre à l'avenir.

Si le réchauffement de la planète atteint 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, des vagues de chaleur dévastatrices comme celle de février se produiront environ une fois tous les deux ans, selon la WWA. La température augmentera également de 3,4 °C.

Dans le climat actuel, cette vague de chaleur n'arrive qu'une fois tous les dix ans. En l'absence de changement climatique, ce type d'événement se produirait moins d'une fois tous les 100 ans.

Toutefois, les semences résistantes à la sécheresse et les techniques d'agriculture régénérative pourraient aider l'industrie à s'accrocher.

Mais les changements climatiques et régionaux poussent les agriculteurs à cultiver le cacao à des altitudes plus élevées. Cette situation entraîne la déforestation et la destruction des écosystèmes, ce qui contribue encore davantage au changement climatique.

La nouvelle réglementation de l'UE sur la déforestation, qui entrera en vigueur en décembre 2024, pourrait réduire les importations en provenance de ces régions, étant donné que les chaînes d'approvisionnement sont suivies.

PUBLICITÉ

La production pourrait être déplacée vers d'autres régions, comme l'Amérique du Sud, mais il est peu probable qu'elles comblent le vide et elles pourraient être touchées par des changements climatiques similaires.

Il ne s'agit là que d'une des conséquences de la crise climatique croissante et d'un rappel de la nécessité de réduire d'urgence les émissions d'origine humaine.