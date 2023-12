Aucune ville n'est "vraiment préparée" aux futures vagues de chaleur

Par Euronews Green avec AP

Si 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, 2024 pourrait battre encore des records. Mais l'Europe est-elle prête pour ce qui l'attend ?

2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les données publiées par le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l'Union européenne au début de ce mois ont révélé que chaque mois, de juin à novembre, a battu des records de chaleur à l'échelle mondiale.

En utilisant des preuves physiques telles que les glaces polaires et les anneaux de croissance des arbres pour reconstituer les relevés de température, les scientifiques ont également montré que 2023 sera probablement l'année la plus chaude depuis 125 000 ans.

Si les gaz à effet de serre issus de la combustion des combustibles fossiles continuent de s'accumuler dans l'atmosphère, les scientifiques de C3S préviennent que la température continuera d'augmenter, tout comme le risque de vagues de chaleur et de sécheresse mortelles.

De nombreuses villes exposées à des vagues de chaleur extrêmes ont élaboré des plans d'intervention d'urgence pour protéger la population.

Mais les experts avertissent que ces mesures pourraient ne pas suffire dans un monde qui ne cesse de battre des records de chaleur et de creuser les inégalités.

"Je ne connais pas une seule ville qui soit réellement préparée au pire scénario que craignent certains climatologues", déclare Eric Klinenberg, professeur de sciences sociales à l'université de New York, auteur d'un livre sur une vague de chaleur meurtrière aux États-Unis.

La préparation aux fortes chaleurs s'est généralement améliorée au fil des ans, car les prévisions sont devenues plus précises. Les météorologues, les journalistes et les responsables gouvernementaux ont également commencé à se concentrer sur la diffusion de l'information concernant le danger à venir.

Mais ce qui fonctionne dans une ville peut ne pas être aussi efficace dans une autre.

Comment l'Europe se prépare-t-elle à un avenir toujours plus chaud ?

Dans toute l'Europe, des villes et des pays ont adopté des mesures pour alerter et protéger le public en cas de conditions météorologiques extrêmes.

La France a lancé un système d'alerte à la chaleur après une canicule prolongée en 2003, dont on estime qu'elle a causé 15 000 décès, parmi lesquels beaucoup de personnes âgées vivant dans des appartements urbains et des maisons sans climatisation.

Le système comprend des annonces publiques incitant les gens à s'hydrater. Le mois dernier, l'Allemagne a lancé une nouvelle campagne contre les décès dus à la canicule, en s'inspirant de l'expérience française.

Une autre initiative simple a été lancée à Barcelone, en Espagne : peindre les toits en blanc pour refléter le soleil brûlant.

Les bâtiments eux-mêmes subissent les conséquences des conditions météorologiques extrêmes. À Londres, par exemple, la sécheresse et la chaleur prolongées font que les bâtiments historiques se fissurent et s'inclinent, soulignant la nécessité d'une modernisation qui tienne compte des températures extrêmes.

Comment les autres pays protègent-ils leurs citoyens contre les chaleurs extrêmes ?

En Inde, une forte vague de chaleur en 2010, avec des températures de plus de 48°C, a entraîné la mort de plus de 1 300 personnes dans la ville d'Ahmedabad. Les autorités municipales ont mis en place un plan d'action contre les températures élevées afin de sensibiliser la population locale et le personnel de santé.

À la suite d'une vague de chaleur d'une semaine qui a atteint 41°C et tué plus de 700 personnes en 1995, à Chicago, la ville américaine a élaboré des plans d'intervention d'urgence en cas de chaleur. Ces plans prévoient une campagne massive d'alerte du public par SMS et par courrier électronique, puis la mise en relation des personnes les plus vulnérables avec l'aide dont elles peuvent avoir besoin.

Ladd Keith, professeur adjoint à l'université de l'Arizona, cite les alertes Code Red Extreme Heat de Baltimore comme un exemple de système d'alerte bien conçu. Ces alertes sont déclenchées lorsque les prévisions annoncent un indice de chaleur de 40,5 °C ou plus, ce qui a pour effet de renforcer les services sociaux dans les communautés les plus vulnérables aux risques liés à la chaleur.

D'autres villes américaines, comme Los Angeles, Miami et Phoenix, disposent désormais d'un "responsable de la chaleur" chargé de coordonner la planification et l'intervention en cas de chaleur dangereuse.

Les vagues de chaleur révèlent les inégalités entre les villes

Selon Bharat Venkat, professeur associé à l'UCLA, qui dirige le Heat Lab de l'université, chaque ville a une architecture, des transports, un aménagement et des inégalités qui lui sont propres.

Lors de la canicule meurtrière de Chicago, la plupart des décès sont survenus dans des quartiers pauvres et majoritairement noirs, où de nombreuses personnes âgées ou isolées souffraient de l'absence d'une ventilation ou d'une climatisation adéquate. Les pannes d'électricité dues à un réseau saturé n'ont fait qu'aggraver la situation.

Kate Moretti, médecin urgentiste à Rhode Island, aux États-Unis, explique que les hôpitaux de la ville reçoivent davantage de patients lorsque la chaleur frappe, avec une augmentation des maladies qui ne sont pas forcément liées à la chaleur, comme les crises cardiaques, les insuffisances rénales et les problèmes de santé mentale.

"Nous remarquons clairement que le système est mis à rude épreuve", affirme Kate Moretti. Les personnes âgées, les personnes qui travaillent à l'extérieur, les personnes handicapées et les sans-abri représentent une part importante de ces admissions.

Selon Eric Klinenberg, aux États-Unis, les réseaux électriques vulnérables à la forte demande dans certaines régions, ainsi que les inégalités sociales persistantes, pourraient être à l'origine de graves problèmes dans les décennies à venir.

Cela s'explique en partie par le fait que les problèmes sociaux sous-jacents qui rendent les épisodes de chaleur si meurtriers ne font que s'aggraver. Les décès survenus à Chicago en 1995 étaient concentrés non seulement dans des quartiers pauvres et ségrégués, mais aussi spécifiquement dans ce que le chercheur appelle des quartiers "épuisés", c'est-à-dire des endroits où il est plus difficile pour les gens de se rassembler et où les liens sociaux ont été réduits à néant.

Les terrains vides, les restaurants abandonnés et les parcs mal entretenus font que les gens sont moins enclins à prendre des nouvelles les uns des autres.

De même, en Europe, les personnes handicapées ont été touchées de manière disproportionnée par des chaleurs extrêmes sans précédent. Cela a conduit Human Rights Watch (HRW), le mois dernier, à exhorter les autorités à fournir un soutien adéquat sur ce continent qui, selon les scientifiques, est celui qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète.

Comment prévenir les décès liés à la chaleur ?

Bharat Venkat pense que les villes devraient s'attaquer aux inégalités en investissant dans les droits du travail, le développement durable, etc.

Cela peut sembler coûteux - qui paie, par exemple, lorsqu'une ville tente d'améliorer les conditions de travail des employés des camions de restauration qui brûlent ? - mais Bharat Venkat pense que ne rien faire coûtera finalement plus cher.

"Le statu quo est en fait très coûteux", dit-il, "mais nous ne faisons pas les calculs".

Aux États-Unis, Robin Bachin, professeur agrégé d'histoire et directeur fondateur du Bureau de l'engagement civique et communautaire à l'université de Miami, note que le gouvernement fédéral dispose de lois pour protéger les habitants des climats froids contre la coupure du chauffage dans des conditions dangereuses, mais n'a rien de similaire pour la climatisation.

"Pour les personnes vivant dans des appartements qui ne sont pas subventionnés par l'État, les propriétaires ne sont pas tenus de fournir l'air conditionné", explique Robin Bachin. "C'est incroyablement dangereux, en particulier pour la population locale à faibles revenus, sans parler des personnes qui ne sont pas logées ou qui travaillent à l'extérieur".

L'Espagne a déjà annoncé son intention d'interdire le travail en extérieur pendant les périodes de chaleur extrême.

Certaines villes d'Europe ont ouvert des centres de rafraîchissement publics, semblables aux banques d'eau chaude de l'hiver.

Les arbres de rue et les espaces verts peuvent également être utiles. Des recherches récentes ont montré que la plantation d'un plus grand nombre d'arbres dans les villes européennes pourrait réduire de plus d'un tiers le nombre de décès dus aux vagues de chaleur.