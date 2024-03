Voici les politiques climatiques les plus et les moins populaires en Europe

Selon une nouvelle enquête, les craintes d'un "retour de bâton vert" lors des élections européennes ne sont pas fondées.

Le changement climatique sera l'un des thèmes qui domineront les campagnes électorales européennes cet été.

Mais lorsque les électeurs se rendront aux urnes, en juin, certains pensent que la lassitude les poussera à se tourner vers des candidats qui feront reculer les politiques climatiques, réduiront les ambitions en matière de climat ou ignoreront totalement l'action environnementale.

Un nouveau rapport rédigé par des chercheurs de l'Université d'Oxford, de l'Université Humboldt de Berlin et de la Hertie School de Berlin a cherché à déterminer si cela était vraiment vrai.

Les chercheurs ont interrogé 15 000 personnes en Allemagne, en France et en Pologne pour savoir ce qu'elles pensaient des politiques climatiques actuelles. Les électeurs ont été interrogés sur la question de savoir s'ils pensaient que les mesures allaient trop loin ou pas assez. Ils ont également été interrogés sur 40 politiques spécifiques afin de déterminer lesquelles étaient les plus ou les moins populaires.

Les auteurs du rapport affirment que leurs résultats réfutent les théories d'une "large réaction" anti-écologiste à l'approche de l'élection du Parlement européen de cette année.

Actions concrètes et préoccupations climatiques

Le débat sur la politique environnementale de ces derniers mois a donné lieu à des spéculations selon lesquelles les Européens en ont assez des politiques vertes. Les chercheurs ont cependant constaté que ce n'était pas le cas dans les trois pays étudiés et qu'il n'y avait pas de réaction généralisée contre la politique climatique.

La plupart des personnes interrogées souhaitent une politique climatique plus ambitieuse et sont prêtes à soutenir des mesures concrètes pour réduire les émissions. À la question de savoir si les politiques climatiques existantes sont déjà allées trop loin ou pas assez, une majorité - 57 % en France, 53 % en Allemagne et 51 % en Pologne - s'est prononcée en faveur d'une action supplémentaire.

Des agriculteurs polonais, des chasseurs et leurs sympathisants manifestent à Varsovie, en Pologne, le mercredi 6 mars 2024. AP Photo/Michal Dyjuk

Le soutien de la majorité à une politique climatique plus ambitieuse se reflète dans l'inquiétude des citoyens quant à l'impact du changement climatique sur leur vie. Environ 60 % des Polonais et des Allemands ont déclaré qu'ils étaient déjà affectés par le changement climatique ou qu'ils s'attendaient à l'être dans les cinq à dix prochaines années.

L'impact de la récente sécheresse et des pénuries d'eau potable fait grimper ce chiffre à 80 % en France.

Dans les trois pays, une minorité non négligeable s'oppose à une action climatique plus ambitieuse. Environ 30 % en Allemagne et en Pologne et un peu moins de 23 % en France.

Toutefois, les chercheurs affirment que ce groupe est "relativement stable dans le temps". Le nombre de personnes opposées ne semble pas avoir changé par rapport à des enquêtes similaires menées en 2021 et 2022, malgré le récit d'une réaction croissante contre les politiques climatiques à l'approche des élections.

En outre, peu d'éléments indiquent que cette opposition est fondée sur des préoccupations matérielles telles que l'emploi, ajoutent-ils.

Quelles sont les politiques climatiques les plus et les moins populaires ?

Si une majorité de personnes soutiennent encore abstraitement une action ambitieuse, leurs opinions varient lorsqu'il s'agit de politiques climatiques concrètes.

Dans les trois pays, l'interdiction des voitures à moteur à combustion interne arrive en fin de liste. Les restrictions réglementaires concernant le chauffage au gaz et au pétrole sont particulièrement mal perçues en Allemagne et en Pologne.

Comme dans les enquêtes précédentes, les électeurs se sont également montrés sceptiques à l'égard de la tarification du carbone, l'idée de mettre un prix sur les émissions étant particulièrement impopulaire pour le logement et les transports.

Une voiture électrique est rechargée à une station de recharge. AP Photo/Jens Meyer, file

Les politiques les plus populaires sont les investissements dans les infrastructures vertes, comme le réseau électrique ou les transports publics. Les électeurs soutiennent aussi généralement des stratégies telles que les subventions destinées à aider les industries à forte consommation d'énergie à se décarboner ou à produire des technologies d'énergie propre comme les éoliennes et les panneaux solaires.

L'enquête a également révélé un soutien en faveur de l'interdiction des jets privés et - sauf en Pologne - des restrictions sur les vols court-courriers.

Dans l'ensemble, les politiques et les réglementations qui n'ont pas d'impact direct sur la vie quotidienne des citoyens ont tendance à être populaires. Ces mesures font peser la pression de la réduction des émissions sur les pouvoirs publics et les grandes entreprises plutôt que sur les consommateurs.

L'abandon des politiques vertes gagnera-t-il des électeurs ?

Si le discours actuel peut faire croire que revenir sur des politiques climatiques impopulaires est une victoire facile, les auteurs du rapport affirment que la réalité est plus compliquée que cela.

"Il serait erroné de prendre au pied de la lettre les diagnostics habituels sur le retour en arrière des écologistes", écrivent-ils, car la plupart des électeurs sont toujours favorables à une politique climatique plus ambitieuse.

"Une campagne électorale européenne au cours de laquelle les partis essaieraient de surenchérir pour savoir lequel d'entre eux réduira le plus ses ambitions en matière de climat ne ferait que fausser le diagnostic de la position des électeurs sur la question", ajoutent les responsables du rapport.

Au lieu de cela, les auteurs affirment que se concentrer sur des politiques industrielles et d'investissement vertes plus fortes serait populaire. En ce qui concerne les politiques impopulaires qui doivent être mises en œuvre pour réduire les émissions, "la compensation est essentielle".

Quels que soient les pays et les partis, les électeurs sont moins opposés à l'action climatique si les gouvernements aident également les personnes les plus durement touchées par les mesures.

"Les partis ne devraient pas gaspiller les mois à venir à surenchérir sur la manière de répondre à la lassitude imaginée à l'égard du climat, mais plutôt à rivaliser sur des recettes concrètes pour rendre l'économie plus verte", concluent les auteurs de l'étude.