Par Darren Loucaides, Sam Edwards, Alessio Perrone

Les négationnistes du COVID se sont tournés vers le climat et, selon des analystes, ils auront un impact sur les élections européennes.

PUBLICITÉ

Le 9 février 2024, l'eurodéputé néerlandais Rob Roos a déclaré devant un auditoire polonais que le Green Deal de l'UE « détruisait notre système alimentaire ». Dans son allocution de clôture, il a mis en garde : « Nous nous dirigeons vers ce que j'appelle un nouveau type de communisme ».

Roos est un homme politique de droite radicale qui siège actuellement en tant qu'indépendant au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR) du Parlement, aux côtés de partis d'extrême droite tels que les Frères d'Italie et le parti espagnol Vox.

Lorsqu'il a fait ces commentaires, pour lesquels il n'existe aucune preuve, Roos s'exprimait lors d'un événement relativement mineur à Varsovie. Publiée sur YouTube, une vidéo de près de deux heures de l'événement n'a été visionnée que 1 900 fois.

Mais sur les réseaux sociaux, un extrait plus court des commentaires de Roos a été diffusé beaucoup plus largement par des influenceurs conspirateurs, dont beaucoup ont récemment porté leur attention sur les politiques climatiques de l'UE.

Sur Telegram, une chaîne appelée DiscloseTV a publié le clip de Roos avec une citation selon laquelle le changement climatique « est une crise fabriquée de toutes pièces ». De nombreuses autres chaînes ont partagé le clip de DiscloseTV, qui a rapidement été visionné plus de 250 000 fois.

C'est l'un des innombrables exemples de la prolifération des récits conspirationnistes sur le changement climatique sur les réseaux sociaux à l'approche des élections législatives européennes de juin.

De nombreux groupes à l'origine de ces récits ont déjà colporté des théories du complot sur la COVID-19 et se tournent vers les questions climatiques alors que les partis de droite radicale se concentrent de plus en plus sur la politique environnementale. Au cours d'une enquête de cinq mois, nous avons travaillé avec des experts de l'agence de recherche Prose Intelligence pour comprendre l'évolution du négationnisme climatique.

Quelles sont les principales sources de désinformation sur le climat ?

Climate activists demonstrate with a banner near the Eiffel Tower in Paris, December 2015 during the COP21 summit. AP Photo/Matt Dunham

Des récits viraux ont affirmé que les réglementations environnementales rendaient la faim « inévitable » ou que, sous prétexte de prévenir les pandémies, l'UE cherchait à obtenir de nouveaux pouvoirs pour restreindre les vols et limiter les droits civils au nom de la lutte contre le changement climatique.

Une publication de Telegram affirmant cela a été vue par 250 000 personnes avant d'être diffusée sur d'autres plateformes.

« Les groupes conspirateurs et d'extrême droite qui ont exploité le négationnisme lié à la COVID et la désinformation antivaxx à des fins pertinentes pendant la pandémie se sont rapidement penchés sur d'autres sujets pour essayer de rester pertinents », explique Callum Hood, responsable de la recherche au Center For Countering Digital Hate.

« L'un de ces problèmes est le climat, et les manifestations des agriculteurs en particulier, qu'ils ont présentées comme un soulèvement populiste contre une élite imaginaire et sinistre. »

La désinformation sur le climat aura-t-elle un impact sur les élections européennes ?

Les experts affirment que la désinformation sur le changement climatique risque désormais de se généraliser dans plusieurs pays européens et jouera un rôle clé lors des prochaines élections.

Sean Buchan, chercheur sur la désinformation climatique à Climate Action Against Disinformation (CAAD), explique que les influenceurs conspirateurs « recherchent avant tout leur influence » et se tournent vers des publications sur le climat et les manifestations des agriculteurs alors que la COVID-19 devient moins intéressante pour leur public.

« Avec l'activité croissante en matière de politique climatique, c'est l'occasion d'exploiter les craintes et les préoccupations légitimes de la population et d'en tirer profit », déclare Buchan.

« Cela aura certainement un impact sur le résultat des élections européennes, car cela a déjà eu une incidence sur les élections. Nous avons déjà vu en Allemagne comment les attaques surestimant les problèmes de déploiement des pompes à chaleur des Verts ont affecté la popularité de leur parti. »

La désinformation sur le climat s'est intensifiée ces derniers mois

À partir de fin novembre 2023, Euronews Green a suivi le discours sur le climat sur Telegram, qui est devenu une plaque tournante pour les groupes conspirateurs pendant la pandémie de COVID. Nous avons suivi 3 899 chaînes et groupes à tendance conspirationniste dans plus de 20 langues européennes. Collectivement, les publications de ces chats ont été vues au moins 100 millions de fois par mois.

La production liée au changement climatique a considérablement évolué au cours de la période que nous avons surveillée. Ce sujet n'a pas occupé une place importante dans la conversation à l'automne 2023, les « influenceurs » de la désinformation se concentrant principalement sur le conflit en Ukraine et à Gaza, tout en continuant à publier des articles sur la pandémie.

Mais au cours des mois qui ont suivi, les récits sur le changement climatique ont considérablement augmenté par rapport à la COVID. Ils ont augmenté pendant et après la COP28, qui s'est tenue entre le 30 novembre et le 15 décembre, passant d'une moyenne de 250 publications à un sommet de 1 000 publications par jour.

PUBLICITÉ

Au cours de cette période, le discours sur le climat a bondi de 400 % à son apogée et est depuis resté plus élevé qu'auparavant. Au cours des cinq mois qui se sont écoulés depuis fin novembre, les données montrent également que le discours quotidien sur le climat sur les chaînes conspirationnistes a doublé et reste aussi important au moment de la rédaction du présent rapport.

A graph showing the number of messages mentioning the given keywords over time in conspiracist-aligned Telegram sources. Source: TelepathyDB

Les chaînes et les groupes suivis ont également fait le point sur les manifestations paysannes qui ont éclaté pour la première fois en janvier. Il y a eu d'énormes pics d'activité qui ont largement éclipsé le contenu lié à la COVID, les propriétaires de chaînes cherchant à exploiter les manifestations et à réduire les plaintes multiformes des agriculteurs concernant les attaques contre les politiques climatiques de l'UE.

Ces publications ont atteint un sommet quatre fois plus que les publications liées à la COVID. Le mois de janvier a donc été le mois qui a enregistré le plus grand nombre de vues totales de publications sur l'ensemble des chaînes et des groupes suivis, avec 250 millions de vues contre 131 millions de vues en mars. Les pics de publications sur les manifestations des agriculteurs étaient également en corrélation avec les pics de publications mentionnant l'UE et le Forum économique mondial, deux cibles prisées des théoriciens du complot.

Loin de se limiter aux groupes conspirateurs, le négationnisme climatique et la désinformation font de plus en plus partie du débat général, selon Leonie Pflaller, analyste pour la société américaine NewsGuard qui évalue les sites d'information.

Les affirmations persistantes selon lesquelles les phénomènes météorologiques froids réfutent le changement climatique en sont un exemple. « Les hashtags #climatescam ou #KlimaSchwindel (en allemand) restent populaires sur X », explique Pfaller à Euronews Green. « Nous les observons particulièrement en ce qui concerne les « extrêmes » météorologiques, tels que les températures plus froides en Europe centrale [à la mi-avril]. »

PUBLICITÉ

Quel est le rôle de Telegram dans le discours sur le climat ?

Bien que des sites tels que Twitter/X et Facebook soient davantage couverts par les médias pour la diffusion d'informations fausses et trompeuses, Telegram est devenu un nœud clé dans la diffusion d'opinions conspirationnistes.

Dans de nombreux pays européens, les personnes sceptiques à la COVID-19 ont afflué vers la plateforme largement non modérée pendant la pandémie et ont demandé au public de les suivre, parfois après avoir été bannies d'autres plateformes pour avoir enfreint les politiques de ces entreprises.

Dans notre analyse, le contenu en langue allemande s'est classé particulièrement bien par rapport aux autres langues. Plus de 33 % des publications sur le climat de notre ensemble de données étaient en allemand, contre près de 36 % en anglais, 8 % en espagnol et 7,5 % en français.

A 'world cloud' showing the frequency of words in posts in conspiracist-aligned Telegram sources. Source: TelepathyDB

Selon ses propres estimations, Telegram a dépassé les 900 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux sociaux du monde. Mais l'entreprise a réussi à éviter un examen plus approfondi en Europe.

En signalant 41 millions d'utilisateurs mensuels en moyenne dans l'UE en février, soit juste en dessous du seuil établi par l'UE pour les principales plateformes, Telegram a contourné la supervision directe de la Commission et les obligations plus strictes énoncées dans la loi sur la modération du contenu du bloc.

PUBLICITÉ

Eliška Pírková, analyste au sein du groupe de défense des droits numériques Access Now, affirme que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur certaines plateformes, notamment Telegram, manque de transparence. La Commission européenne n'a publié aucune méthodologie concrète sur la façon de compter les utilisateurs actifs mensuels, ajoute-t-elle, laissant la question entre les mains des entreprises.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Euronews Green qu'elle continuerait à suivre l'évolution de la situation afin de déterminer si d'autres plateformes devraient être incluses dans sa liste de grandes plateformes nécessitant une supervision directe.

La désinformation sur le climat aura un « effet dissuasif » après les élections

Dans le même temps, les experts affirment que la désinformation sur le changement climatique n'est plus uniquement partagée par les sceptiques les plus intransigeants, mais qu'elle a été « cooptée dans les guerres culturelles » et mêlée à divers griefs anti-establishment, allant de la migration aux droits reproductifs.

« [Le négationnisme du changement climatique] est souvent mêlé à des théories du complot de grande envergure, affirmant que les médias, les experts et les gouvernements collaborent à ce sujet », explique Pfaller.

Joe Düker, chercheur au Center for Monitoring, Analysis, and Strategy, une organisation à but non lucratif basée en Allemagne qui suit les idéologies du complot, la désinformation, l'antisémitisme et l'extrémisme de droite, en particulier sur Telegram, a déclaré que les idéologies conspirationnistes alimentent une « vision du monde » conspiratrice. Cela signifie qu'une personne croyant aux complots contre la COVID serait ouverte à des récits faux ou trompeurs sur le climat, et vice versa.

PUBLICITÉ

« Étant donné que les personnes influentes liées à l'idéologie du complot et à l'extrême droite souhaitent toucher un large public et exploiter des émotions telles que la peur ou la colère, elles ont tendance à se concentrer sur des sujets qui font actuellement l'objet de nombreux et vifs débats dans la société », explique Düker. Cela inclut le climat.

La manière dont les questions climatiques sont abordées par les influenceurs conspirateurs a également évolué au fil du temps, selon Düker. « Alors que les négationnistes du climat niaient catégoriquement que le changement climatique se produise ou qu'il n'était pas causé par les gaz à effet de serre d'origine humaine, de nombreux climatologues considèrent aujourd'hui la climatologie comme peu fiable ou soutiennent que les solutions proposées au changement climatique ne fonctionnent pas », a-t-il déclaré.

Düker ajoute que le changement climatique devrait rester un « sujet pertinent » pour les influenceurs conspirateurs alors que son impact sur le monde s'intensifie.

L'impact de la désinformation sur le climat s'étendra au-delà des élections européennes, déclare Sean Buchan de la CAAD.

« Après les élections, ne sous-estimez pas l'effet dissuasif sur la politique climatique », a prédit Buchan. « Les élus auront l'impression de ne pas disposer du capital politique nécessaire pour agir en faveur du climat, et la transition nécessaire sera plus lente, ce qui aura des répercussions négatives sur des millions de vies. »

PUBLICITÉ

Telegram a été contacté pour obtenir des commentaires.