Le système de santé hongrois se dégrade avec le départ de médecins locaux pour l'Europe occidentale

Par Lili Rutai

Au cours de la dernière décennie, quelque 8 500 professionnels de la santé sont partis vers d'autres pays européens. Aujourd'hui, la Hongrie a l'un des ratios de médecins par habitant les plus bas de l'UE.

Malgré les efforts du gouvernement, les médecins hongrois quittent le pays pour un meilleur salaire et des conditions de travail plus acceptables en Europe occidentale, laissant le système de santé du pays faire face à des établissements en sous-effectif et à des périodes d'attente plus longues.

Plus de 800 médecins hongrois ont demandé un certificat pour exercer à l'extérieur du pays l'année dernière, selon les chiffres officiels, portant le nombre total délivré au cours de la dernière décennie à 8 500.

Cela pourrait conduire à une situation désastreuse dans un pays qui compte un peu plus de 33 000 médecins pour une population de 9,7 millions, soit environ 3,5 médecins pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur à la moyenne de 3,9 pour l'UE.

En 2022, les départements des hôpitaux hongrois ont été fermés pour un total de plus de 46 000 jours. Un peu plus d'un tiers de ces jours (15 000) ont été imputés au manque de personnel, et 8 % (3 729 jours) au manque de produits de première nécessité.

Pour la Direction générale nationale des hôpitaux (OKFŐ), le pays ne connaît toutefois pas "d'émigration systémique" de ses professionnels de santé.

"Sur la base des certificats délivrés - à notre avis - les soins de santé hongrois ne sont pas du tout menacés par l'emploi de professionnels de la santé à l'étranger", a ajouté l'OKFŐ. La Direction, qui exerce les droits de propriété de l'État dans 102 hôpitaux, a ajouté que le nombre de médecins avait augmenté de 10 % depuis 2010.

Le meilleur des deux mondes

Pourtant, selon les données d'une compagnie d'assurance maladie, environ 40 000 personnes faisaient la queue en mars 2023 pour des interventions chirurgicales, et les temps d'attente avaient atteint des sommets historiques.

Ce problème de personnel a été révélé avec des conséquences dramatiques lors de la pandémie de COVID-19, lorsque les hôpitaux hongrois ont enregistré le deuxième plus grand nombre de décès en Europe pour 100 000 habitants.

Pendant la crise sanitaire mondiale, Péter Körmendi a soigné des patients dans des unités de soins intensifs en Hongrie et en Autriche voisine. La plus grande différence, selon son expérience, est le ratio patients/infirmières. "En Autriche, une infirmière s'occupait d'un ou deux patients. En Hongrie, cela monte jusqu'à 4 ou 5 patients."

Péter Körmendi travaille maintenant à Wiener Neustadt, en Autriche, mais maintient une résidence à Sopron, en Hongrie, une ville frontalière. C'est, dit-il, le meilleur des deux mondes : la qualité du travail en Autriche, mais la proximité avec sa famille hongroise. Il faudrait cependant un "miracle" pour qu'il retourne en Hongrie à plein temps.

Péter Körmendi est également administrateur du groupe Facebook des médecins hongrois en Autriche qui compte plus d'un millier de membres - selon lui, 70 % d'entre eux sont des médecins en exercice. Le groupe Facebook des médecins hongrois travaillant en Allemagne compte plus de 2 500 membres.

"Chaque jour, pendant six ans, trois médecins et deux infirmières ont quitté la Hongrie", a déclaré János Bélteczki, chef de l'Association des médecins hongrois au Guardian en 2015. Plus de 200 médecins ont déménagé au Royaume-Uni cette année-là.

L'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et la Suède étaient les destinations les plus courantes entre 2010 et 2019, ont révélé des chiffres.

Les dépenses de santé expliquent en partie ce phénomène.

En 2020, le gouvernement, dirigé par le Premier ministre nationaliste Viktor Orbán, n'a dépensé que 7,3 % du PIB pour les soins de santé, contre 10,9 % en moyenne dans l'UE. L'État a mis en place une augmentation de salaire de 11% pour les professionnels de la santé en février 2023, ce qui signifie que les médecins tout juste sortis de l'université reçoivent un salaire brut de 1 800 € par mois.

"Un tiers de ce que j'ai gagné à l'étranger"

Mais pour Réka Osváth, une jeune femme de 25 ans spécialisée en psychiatrie, ce n'est pas seulement une question de salaire. Elle a fréquenté l'université de médecine en Hongrie et a effectué un semestre à l'étranger à Neukirchen, en Autriche, où elle a décidé de commencer sa carrière.

"C'était l'environnement, l'hôpital lui-même, les gens, la disponibilité de tous les équipements, qu'ils vous traitent comme des humains et le salaire", a-t-elle déclaré à Euronews.

Travaillant plus de 200 heures par mois, Réka Osváth vit près de la frontière et passe le plus de temps possible à Budapest, où vivent ses amis et son partenaire, et où elle souhaite éventuellement fonder une famille.

Elle rentrera bientôt chez elle pour commencer à s'entraîner dans la ville de Vác, a-t-elle dit, "malgré le fait que je ne gagnerai qu'un tiers de ce que j'ai gagné à l'étranger".

Réka Osváth devrait obtenir son diplôme de psychiatre dans cinq ans et espère ensuite passer dans le secteur privé, qui est de plus en plus devenu un refuge pour les professionnels de la santé.

"Les plus grands établissements privés offrent désormais un environnement de travail et une qualité similaires à ceux des meilleurs hôpitaux privés autrichiens ou allemands", a souligné Róbert Lancz, président du groupe de soins de santé privé Primus. Le retour des médecins hongrois qui travaillaient auparavant à l'étranger, comme Réka Osváth, "renforce principalement les effectifs médicaux des principaux prestataires privés du marché", a ajouté Róbert Lancz.

Doktor24, prestataire de santé privé co-détenu par Róbert Lancz, propose une large gamme de services à des tarifs très élevés : consultation en cardiologie à 90 € et chirurgie arthroscopique du genou à partir de 1 000 €. Ces prix sont souvent hors de portée pour le Hongrois moyen puisque le salaire médian est de 950 € par mois. Mais pour une chirurgie du genou, les patients des soins de santé publics doivent souvent attendre une année entière, selon les chiffres de mars.

Comme la rémunération dans le secteur privé est plus attrayante que dans les hôpitaux publics, l'écart entre le public et le privé se creuse, et seule une partie relativement faible de la population peut accéder aux soins de santé privés. La majorité est donc aux prises avec des professionnels débordés, des unités qui ferment, des murs qui s'effondrent et des temps d'attente record.