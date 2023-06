La Pologne et les pays baltes s'inquiètent du risque de "tueurs en série" de Wagner près de chez eux

Par Alice Tidey, adapté de l'anglais

Les pays de l'Union européenne limitrophes du Bélarus redoutent la présence de "tueurs en série" et s'inquiètent du risque d'"infiltration" dans leurs pays.

Ces pays ont demandé jeudi à l'Union européenne et à l'OTAN de faire preuve d'une plus grande solidarité face à la présence de "tueurs en série" du groupe mercenaire Wagner et au risque d'"infiltration" dans leurs pays.

"Nous gardons un œil très vigilant sur tout ce qui se passe au Bélarus avec [le chef de Wagner, Evgueni] Prigojin et un nombre inconnu de combattants très entraînés et compétents qui vont probablement le rejoindre", a déclaré le premier ministre letton Arturs Krišjānis Kariņš à son arrivée à un sommet de deux jours des dirigeants de l'UE à Bruxelles.

"Cela pourrait constituer une menace. Il ne s'agirait probablement pas d'une menace militaire frontale, mais d'une tentative d'infiltration en Europe à des fins inconnues. Cela signifie que nous devons renforcer notre vigilance aux frontières et nous assurer que nous pouvons contrôler cette situation", a-t-il ajouté.

Minsk a déjà été accusée de militariser sa frontière avec les États membres de l'UE en y amenant délibérément des milliers de migrants étrangers, pour la plupart originaires du Moyen-Orient, en représailles aux sanctions imposées par l'UE à Minsk à la suite d'élections frauduleuses et de la répression violente des protestations.

La Pologne, qui a également une frontière avec le Bélarus, a entre-temps déclaré que l'UE devrait payer pour renforcer la sécurité à la frontière.

"La solidarité européenne implique de soutenir les pays menacés de déstabilisation", a déclaré le vice-ministre des affaires étrangères, Pawel Jablonski, jeudi à la radio publique .

Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a confirmé mardi que M. Prigojine était bien arrivé dans son pays et a déclaré qu'une ancienne base militaire avait été mise à la disposition des combattants de Wagner qui souhaiteraient le rejoindre.

L'exil de Prigojin au Belarus ferait partie d'un accord que le chef de Wagner a conclu avec le président russe Vladimir Poutine après avoir pris la tête d'une mutinerie au cours du week-end. Avec ses combattants, Evgueni Prigojin est arrivé à environ 200 km au sud de Moscou, tuant plus d'une douzaine de soldats russes au cours de l'opération.

L'exil leur permettrait d'éviter les poursuites pénales, bien que le ministère russe de la défense ait également appelé les combattants de Wagner à se joindre à eux et ait saisi certains de leurs équipements militaires.

Vilnius est également "extrêmement préoccupée par l'évolution de la situation en Biélorussie", a déclaré Gitanas Nausėda, le président lituanien.

"Le groupe de combattants ou ces tueurs en série, que j'appelle ainsi, peuvent surgir du Belarus à tout moment. Et personne ne sait quand ils pourraient se retourner contre nous", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette situation devrait inciter l'OTAN à "prendre des décisions audacieuses sur le renforcement de (son) flanc oriental".

Les dirigeants des 31 membres de l'alliance militaire transatlantique se réuniront dans la capitale lituanienne les 11 et 12 juillet pour discuter de la transformation en cours de l'OTAN et dévoiler de nouveaux plans régionaux visant à renforcer la coopération entre les membres contre les nouvelles menaces.