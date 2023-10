Les inquiétudes de Bruxelles se sont confirmées : le parti pro-Kremlin SMER a remporté les élections en Slovaquie.

PUBLICITÉ

Son leader, Robert Fico, est une vieille connaissance de Bruxelles, puisqu'il a été Premier ministre de Slovaquie pendant trois mandats, soutenant largement les décisions de l'UE.

Entre-temps, sa rhétorique a radicalement changé. Robert Fico est accusé de populisme, avec des promesses de campagne qui pourraient le mettre en porte-à-faux avec la politique étrangère de l'UE, surtout lorsqu'il s'agit de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Mais d'abord, Robert Fico devra former un gouvernement de coalition.

"Si Robert Fico a l'intention de tenir ses promesses électorales, cela signifiera très probablement qu'il sera plus difficile pour l'Union européenne de parvenir à un compromis au niveau de l'UE. Cela ne signifie pas que Robert Fico est prêt à bloquer toutes les décisions concernant l'Ukraine et la Russie, mais il pourrait être un négociateur beaucoup plus dur et pourrait vouloir obtenir plus de concessions pour la Slovaquie ou pour son gouvernement en échange d'un soutien aux décisions de politique étrangère avec lesquelles il n'est pas d'accord", estime Alena Kudzko, vice-présidente chargée de la politique et de la programmation de GLOBSEC.

Robert Fico a démissionné du gouvernement en 2018 au milieu de manifestations de masse après l'assassinat du journaliste anticorruption Jan Kuciak et de sa fiancée.

Après cela, une série d'enquêtes anti-corruption ont été menées.

Des tentatives ont été faites pour inculper Robert Fico, mais il bénéficiait de l'immunité parlementaire. Les poursuites ont finalement été abandonnées.

"Son dernier gouvernement était gangrené par la corruption. Dans de nombreux cas, son parti a été impliqué dans le meurtre du journaliste d'investigation. Pendant cette période, au moins 40 personnes de son entourage, de la police, des services secrets, des oligarques, ont été emprisonnées ou font face à la justice aujourd'hui. Alors, bien sûr, il veut se protéger et protéger ses alliés", explique Jaromir Novak, correspondant de l'UE pour une agence de presse slovaque.

Aujourd'hui, la Slovaquie est devenue un pays profondément polarisé. Pour les Slovaques vivant à Bruxelles, le résultat des élections est décevant.

"Il y a eu des espoirs que l'ancien système que nous voyons en Slovaquie, le système des oligarques, des mensonges, de la désinformation, de la diffusion de la haine, se termine enfin. Il y a eu un certain espoir. Je n'ai aucun doute sur le fait que la Slovaquie progressera graduellement dans cette direction, mais malheureusement pas tout de suite. Et c'est une grande déception de voir que ce n'est pas le cas pour ce tour.", ajoute Erik Zolcer de la plate-forme slovaque "De Tatra à Schumann".

Si Robert Fico parvient à former un gouvernement, Bruxelles verra rapidement si son populisme perdurera ou s'il reviendra sur la voie européenne.