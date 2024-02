L'Union européenne a officiellement lancé lundi une mission navale sur mesure visant à protéger les navires commerciaux en mer Rouge contre les attaques des rebelles houthis soutenus par l'Iran.

PUBLICITÉ

La mission "Aspides" (bouclier en grec) vise à préserver la liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, une région en proie à l'instabilité depuis le mois d'octobre, lorsque les rebelles houthis ont commencé à prendre pour cible les navires naviguant sur la voie d'eau en lançant une série d'attaques de drones et de roquettes.

Les Houthis, un groupe rebelle soutenu par l'Iran qui contrôle une partie du Yémen, affirment que leurs attaques sont des représailles à la guerre menée par Israël à Gaza, qui a déjà coûté la vie à quelque 29 000 Palestiniens.

Étant donné que 12 % du commerce mondial et jusqu'à 30 % du trafic mondial de conteneurs transitent par cette voie navigable vitale, leurs grèves menacent de perturber gravement les flux commerciaux vers l'Europe.

La France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique ont jusqu'à présent confirmé leur intention de fournir des navires à la mission de l'UE. La Grèce fournira un commandant pour son quartier général opérationnel, l'Italie fournira le commandant de la force et la France le commandant adjoint de la force.

Le plus haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, a qualifié la mission d'"action audacieuse visant à protéger les intérêts commerciaux et sécuritaires de l'UE et de la communauté internationale".

"Au-delà de la réponse aux crises, il s'agit d'une étape vers une présence européenne plus forte en mer pour protéger nos intérêts européens", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le média social X.

Un haut diplomate de l'UE a déclaré qu'Aspides avait un mandat exclusivement "protecteur" et n'agirait "qu'en cas de menace, avec un minimum de force".

Il a ajouté que la mission disposera d'au moins quatre frégates et sera pleinement opérationnelle dans "quelques semaines".

Le quartier général de l'opération sera situé à Larissa, en Grèce, et travaillera main dans la main avec des "partenaires de même sensibilité" déjà présents dans la région.

Une mission strictement "défensive"

Les pays de l'UE avaient hésité à soutenir l'opération Prosperity Guardian (OPG), la mission navale lancée par les États-Unis en décembre, de crainte que l'Union ne contribue à l'escalade du conflit qui sévit au Moyen-Orient.

L'OPG avait initialement obtenu le soutien de six États membres de l'UE, mais trois d'entre eux ont ensuite pris leurs distances par rapport à la mission.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont depuis mené des frappes de représailles contre des cibles houthies sur le territoire yéménite, mais le bloc européen a pris ses distances par rapport à cette action militaire.

"Nous ne neutraliserons pas une menace terrestre de manière offensive", a déclaré un deuxième diplomate européen de haut rang, ajoutant que "les règles de l'opération sont strictement celles de l'autodéfense".

Certains États membres de l'UE, comme le Danemark et les Pays-Bas, ont contribué à l'action militaire terrestre menée par les États-Unis et le Royaume-Uni au Yémen, soutenant un engagement plus important de l'UE dans la région afin de protéger la sécurité et les intérêts européens.

D'autres États membres, notamment l'Espagne, ont préféré adopter une position plus défensive et ont opposé leur veto au projet de réorientation de la mission Atalanta de lutte contre la piraterie dans la région.

Le lancement de la mission de l'UE intervient après un répit des attaques Houthis, qui ont atteint leur paroxysme en janvier de cette année et qui ont vu Téhéran déplacer sa propre frégate dans les eaux de la mer Rouge, signe d'une escalade des tensions.

Ces derniers jours, les Houthis ont montré des signes de reprise de leurs activités. Un navire battant pavillon bélizien a été attaqué lundi, quelques heures après que l'armée américaine a déclaré avoir frappé un navire sous-marin sans pilote déployé par les Houthis.

Alors que les Houthis ont initialement affirmé que leurs attaques visaient des navires appartenant à Israël, de nombreux navires européens ont été la cible de tirs au cours des quatre derniers mois.

PUBLICITÉ

Cela a incité de nombreuses grandes compagnies maritimes à éviter la région, optant plutôt pour le détour par le cap de Bonne-Espérance, ce qui ajoute jusqu'à un mois de temps de voyage.

En janvier, le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a mis en garde contre une hausse potentielle des prix de l'énergie en Europe, à moins que les compagnies maritimes ne reçoivent des garanties en matière de défense.

Un diplomate européen de haut rang a déclaré que l'Union avait été en mesure d'approuver et de lancer rapidement la mission pour faire face à la menace pesant sur les flux commerciaux, malgré les divergences persistantes entre les positions des États membres de l'UE sur le conflit au Moyen-Orient.