Rénové, le centre-ville de Ptuj retrouve de son éclat culturel

Un projet de reconversion d’une ancienne verrerie et de rénovation du centre-ville a permis à la ville de Putj de retrouver de son éclat, tout en ouvrant plusieurs lieux culturels. Le projet a bénéficié de financements municipaux, nationaux et européens.

La vieille ville de Ptuj, en Slovénie, puise dans son passé industriel pour se tourner vers l’avenir. Abandonnée pendant des années, la verrerie et le quartier environnant du centre n’étaient que l’ombre d’eux-mêmes. Grâce à un projet de rénovation et de reconversion, ce lieu fait aujourd’hui de figure de pôle d’activités bien vivant.

"Nous sommes dans le centre-ville d’une des plus anciennes villes de Slovénie", Matevž Zalar, architecte du projet. "Cet endroit était très dégradé, jusqu’à sa rénovation. Nous voulions en retirer les voitures et y réintroduire les matériaux d’époque. Nous avons donc pavé la chaussée avec du granit et des galets de la rivière, et rendu les rues aux piétons."

Située sur la route de l’ambre empruntée durant l'Antiquité par les marchands entre mers Baltique et Méditerranée, Ptuj est l’une des plus anciennes villes de Slovénie. Près de Maribor dans le nord-est du pays, non loin de la frontière hongroise, elle compte aujourd’hui environ 23 000 habitants.

Lorsque les premiers coups de pioches sont donnés en août 2021, les découvertes surgissent rapidement. "_L'une de nos principales découvertes se trouvait sous le revêtement de la chaussée : les pavés qui se trouvaient ici depuis 400 ou 500 ans. Nous avons donc décidé de les réutiliser autant que possible. L'archéologue a trouvé de nombreux vestiges de la ville médiévale de Ptuj, ainsi que quelques éléments de l'époque romaine. Nous avons notamment découvert des _fontaines", explique Matevž Zalar. Finalisé en juin 2023, le projet est arrivé à terme en juin 2023.

Centre dédié à la culture

Réhabilitée en centre culturel, son ancienne verrerie a été rénovée en créant de nombreuses fenêtres afin de décloisonner les espaces pour les ouvrir sur la cour, agora centrale du bâtiment qui accueille d'ores et déjà des spectacles. Le bâtiment abrite plusieurs salles d'exposition et un grand théâtre.

Dans une des petites scènes du bâtiment, un groupe de lycéennes répètent deux fois par semaine, sous l'œil de leur professeure. "Maintenant, avec cette verrerie rénovée, les nouveaux espaces possèdent une grande qualité acoustique. Ici, les usagers se connectent, ils ont le sentiment d'être dans un vrai théâtre. C'est pourquoi leurs œuvres, leurs créations s’améliorent", explique Ajda Valcl, professeure de théâtre qui officie à Ptuj.

Rénovation du centre-ville

En plus des 1350 mètres carrés du bâtiment, le quartier alentour a aussi été rénové. Les ruelles médiévales adjacentes et la place Vrazov ont ainsi retrouvé leurs pavés d’origine.

Partie prenante du projet, la municipalité veut y réinsuffler davantage de vie. "L'objectif était de revitaliser le centre historique, d’offrir davantage de place aux jeunes, et de lieux culturels dans la ville. Plusieurs associations se sont impliquées, notamment de personnes âgées pour développer une dimension intergénérationnelle", explique Nuška Gajšek, la maire de Ptuj.

Au total, le budget du projet s'élève à plus de 4,9 millions d'euros. 2,2 millions proviennet de la Municipalité de Ptuj, 2,1 millions de la politique européenne de cohésion, et le reste, 539 000 euros, du ministère slovène de l’Environnement.

Des expositions, des concerts et des dizaines de spectacles sont désormais programmés à Ptuj toute l’année.