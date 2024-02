La Commission européenne a approuvé jeudi le déblocage d'un montant pouvant aller jusqu'à 137 milliards d'euros de fonds pour la Pologne, qui avaient été gelés pour des raisons liées à l'État de droit. Voici ce que ces chiffres signifient et cachent.

Ce chiffre élevé a fait la une des journaux lorsque Ursula von der Leyen a annoncé la nouvelle lors d'une visite à Varsovie la semaine dernière.

"Nous sommes impressionnés par vos efforts et ceux du peuple polonais pour restaurer l'État de droit en tant qu'épine dorsale de votre société. Une société où chacun respecte les règles. Une société où les citoyens et les entreprises peuvent faire confiance aux institutions et demander des comptes aux autorités", a déclaré Mme von der Leyen en s'adressant au Premier ministre polonais, Donald Tusk.

La Commission vient d'officialiser cette démarche en donnant son feu vert à deux décisions distinctes qui permettent au gouvernement polonais d'accéder à la cagnotte longtemps convoitée, dont le pays a un besoin urgent pour financer des projets verts, numériques et de développement.

La principale raison du déblocage est l'engagement de restaurer l'indépendance judiciaire, qui fait partie de la mission politique de la coalition dirigée par M. Tusk visant à rétablir les relations entre Bruxelles et Varsovie.

Mais le déblocage ne signifie pas que la Pologne obtiendra automatiquement une telle somme d'argent ou que l'État de droit est de nouveau opérationnel.

Euronews fait le point sur la situation.

Fonds de relance : 59,8 milliards d'euros

Après que l'UE a décidé de créer un fonds record de 750 milliards d'euros (807 milliards d'euros en prix courants) pour faire face au choc économique de la pandémie de grippe aviaire, chaque État membre a été invité à demander une part des subventions et des prêts qui lui étaient alloués.

Le plan national de relance de la Pologne a été approuvé pour la première fois en juin 2022, puis modifié pour couvrir près de 60 milliards d'euros de fonds : 34,5 milliards d'euros de prêts à faible taux d'intérêt et 25,3 milliards d'euros de subventions non remboursables.

Toutefois, contrairement à d'autres pays (à l'exception de la Hongrie), la Pologne s'est vu refuser l'accès à ces fonds. Jusqu'à présent, seuls 5,1 milliards d'euros ont été déboursés sous forme de "préfinancement", une sorte d'apport de liquidités sans conditions pour lancer des projets dans le domaine de l'énergie.

Le montant restant est resté fermement bloqué en raison des réformes radicales introduites par le précédent gouvernement de droite dure de Droit et Justice (PiS), qui a réorganisé les relations entre les tribunaux, nommé des juges favorables au parti à des postes de haut niveau et, de manière plus controversée, a habilité la chambre disciplinaire de la Cour suprême à punir les magistrats en fonction du contenu de leurs jugements.

Selon Bruxelles, ce remaniement a gravement porté atteinte à l'indépendance judiciaire du pays, entravé l'application des règles de l'UE et mis en péril le budget commun de l'Union. L'impasse s'est encore aggravée après la décision de la Cour constitutionnelle polonaise de 2021, qui remettait directement en cause la primauté du droit de l'UE.

En réponse, la Commission a imposé deux "super-étapes" au plan de redressement et de résilience comme condition primordiale au déblocage des prêts et des subventions. Il s'agit de

Réformer le régime disciplinaire des juges et le remplacer par un nouvel organe. Revoir les cas des juges affectés par la chambre disciplinaire.

De manière cruciale, les étapes obligent la Pologne à protéger les juges contre les représailles lorsqu'ils demandent à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de rendre une décision préjudicielle, une procédure souvent utilisée pour s'assurer que le droit européen est correctement interprété et mis en œuvre.

Varsovie a fait la première ouverture à la mi-2022 en proposant une nouvelle loi qui supprimait l'organe disciplinaire controversé et établissait à la place une chambre de responsabilité professionnelle avec des pouvoirs moindres, ce que certains universitaires ont décrié comme étant superficiel.

Bien que les plans aient été notés par Bruxelles, ils ne se sont pas accélérés jusqu'à ce que M. Tusk entre en fonction et propose des changements supplémentaires, y compris un décret ministériel pour mettre fin aux procédures injustifiées contre les juges et un engagement formel à respecter la primauté du droit de l'UE et à se conformer à l'arrêt de la CJCE qui a annulé la chambre disciplinaire.

Dans l'ensemble, les réformes sont jugées suffisantes pour franchir les deux "super étapes" et permettre le premier versement des fonds COVID-19 à la Pologne, d'une valeur de 6,3 milliards d'euros sous forme de subventions et de prêts. La décision de la Commission sera ratifiée par le Conseil dans les semaines à venir.

L'accès étant débloqué, la Pologne devrait soumettre deux autres demandes de paiement tout au long de l'année et pourrait bien recevoir jusqu'à 23 milliards d'euros d'ici la fin 2024 si certains investissements et projets sont réalisés. Le pays a jusqu'à la mi-2026 pour recevoir le reste de l'aide à la relance et à la résilience.

Prime Minister Donald Tusk and European Commission President Ursula von der Leyen hail from the same political family: the centre-right European People's Party (EPP). Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Fonds de cohésion : 76,5 milliards d'euros

C'est le revers de la médaille, mais ce n'est pas si différent.

Le déclin inquiétant de l'indépendance judiciaire a également conduit la Commission à geler une enveloppe plus large qui avait été allouée à la Pologne dans le cadre du budget commun de l'Union pour la période 2021-2027 : 76,5 milliards d'euros de fonds provenant des politiques de cohésion, maritime et migratoire.

Cette décision a été prise dans le cadre des "conditions d'habilitation horizontales", qui régissent l'utilisation générale des fonds de l'UE et obligent les 27 États membres à respecter à tout moment la Charte des droits fondamentaux de l'UE. L'indépendance judiciaire étant l'un de ces droits fondamentaux, la Commission a déclenché le mécanisme permettant de bloquer l'accès à l'ensemble des 76,5 milliards d'euros.

En pratique, cela signifie que la Pologne, le plus grand bénéficiaire des fonds de cohésion, n'a pas été en mesure de demander des remboursements pour des projets de développement sur le terrain.

Le gouvernement de M. Tusk s'est empressé de tourner la page et a envoyé en janvier une "auto-évaluation" indiquant qu'il avait fait suffisamment d'efforts pour remplir les conditions horizontales d'habilitation. Il s'agit notamment des changements susmentionnés visant à annuler les effets du régime disciplinaire, des nouvelles modifications apportées au médiateur des droits de l'homme et de l'introduction d'un système permettant de déposer des plaintes en cas de dépenses inappropriées.

La Commission affirme que ces corrections sont suffisantes pour débloquer l'ensemble des 76,5 milliards d'euros. Le gouvernement polonais devrait demander un remboursement immédiat de 600 millions d'euros, qui sera suivi d'autres remboursements dans les mois à venir.

L'argent sera progressivement distribué jusqu'en 2027.

En outre, la Pologne a demandé à adhérer à l'Office européen des procureurs du peuple (OEPP), ce qui ajoutera une couche supplémentaire de contrôle sur les fonds de cohésion et de relance.

Alors, tout va bien maintenant ?

Sur le plan financier, les choses s'améliorent pour la Pologne, c'est certain. Mais le pays reste soumis à la procédure de l'article 7, l'"option nucléaire" de l'UE pour remédier aux violations les plus graves des valeurs de l'UE. Seules la Pologne et la Hongrie sont soumises à cette procédure.

Varsovie a présenté au début du mois un "plan d'action" composé de neuf projets de loi visant à restaurer l'indépendance de la justice, des plus hautes juridictions aux tribunaux ordinaires, et à sortir de la procédure de l'article 7 d'ici la fin du mois de juin au plus tard.

La Commission a accueilli favorablement ce plan d'action et en a tenu compte dans sa décision de débloquer les 137 milliards d'euros de liquidités.

Le "plan d'action" n'est toutefois encore qu'un projet et est menacé par le veto du président Andrzej Duda, qui est politiquement aligné sur le parti PiS. À ce stade, on ne sait pas encore combien des neuf projets de loi atteindront la ligne d'arrivée.

S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, les fonctionnaires de la Commission ont reconnu que la Pologne n'était qu'à mi-chemin sur la voie du rétablissement de l'État de droit et qu'il restait encore beaucoup à faire.

"Rappelez-vous combien d'encre a coulé sur un sujet aussi important que le régime disciplinaire. Il est très visible et manifeste que l'indépendance judiciaire est renforcée", a déclaré un fonctionnaire, faisant référence aux mesures déjà prises par le gouvernement de M. Tusk.

"Cela ne signifie pas que l'État de droit est totalement rétabli et que tout va bien. Il y a d'autres choses importantes à faire, comme le prévoit le plan d'action".

Le fonctionnaire a insisté sur le fait que Bruxelles disposait d'outils permettant d'interrompre les paiements, que ce soit au titre du Fonds de cohésion ou du Fonds de relance, en cas de "renversement des engagements".

"Si, à un moment donné, nous constatons que ce n'est plus le cas, nous pouvons bien sûr bloquer à nouveau les fonds", a averti un autre fonctionnaire.

Jakub Jaraczewski, chercheur à Democracy Reporting International, un groupe de réflexion basé à Berlin, a regretté que la Commission n'ait pas attendu que toutes les législations aient des effets tangibles et qu'elle ait partiellement basé sa décision sur des "promesses" faites par Varsovie.

"Ce que le nouveau gouvernement polonais a fait au cours de ces quelques mois mérite d'être salué, mais il reste encore beaucoup de travail ", a déclaré M. Jaraczewski sur les médias sociaux. En plaçant la politique au premier plan, la Commission s'expose à l'argument selon lequel toute cette histoire d'État de droit visait en réalité à faire partir le gouvernement PiS.