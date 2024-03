Elle s'appelle Marie-Agnès Strack-Zimmermann et elle est l'une des trois principales candidates choisies par les libéraux européens pour les prochaines élections européennes. Mais que pense-t-elle vraiment ?

Connue en Allemagne, son pays d'origine, pour son franc-parler, Mme Strack-Zimmermann souhaite quitter le Bundestag à Berlin, où elle préside la commission de la défense, pour le Parlement européen à Strasbourg.

En briguant un siège, cette femme de 66 ans espère accroître son poids politique et influencer le débat sur des sujets prioritaires, tels que le soutien à l'Ukraine, l'avenir de l'industrie de la défense et la compétitivité économique.

Tous ces points figurent en bonne place dans le manifeste en dix points adopté la semaine dernière par les libéraux européens en vue des élections de juin, où ils espèrent conserver leur position de troisième groupe le plus important du Parlement.

Mais les plaques tectoniques sont en mouvement : un sondage exclusif d'Euronews prédit un renforcement significatif des partis de droite dure et d'extrême droite, ce qui menace de polariser la conversation et de rendre plus difficile l'adoption d'une législation ambitieuse.

Il appartiendra à Mme Strack-Zimmermann, ainsi qu'à ses collègues Sandro Gozi et Valérie Hayer, de naviguer dans ces eaux troubles et de veiller à ce que leur famille politique, Renew Europe, continue à jouer le rôle de faiseur de rois qui lui est cher.

Avant de passer en mode campagne, Euronews a rejoint Mme Strack-Zimmermann lors d'un voyage en bus pour en savoir plus sur son programme et ses opinions franches sur Ursula von der Leyen, Viktor Orbán et la normalisation de l'extrême droite.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir ce qu'elle en pense.