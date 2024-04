Elections européennes : le parti grec Syriza prêt à présenter des candidats

Par Euronews avec agences

Le parti de gauche grec Syriza se dit prêt à présenter des candidats aux élections européennes de juin. Son chef, Stefanos Kasselakis affirme vouloir combler l'écart avec la droite.

Le principal parti d'opposition grec, Syriza, se dit prêt à défier les dirigeants du pays et à présenter des candidats aux élections européennes de juin.

Le chef du parti, Stefanos Kasselakis, affirme vouloir combler l'écart avec le parti de droite Nouvelle Démocratie... Et estime que les résultats des élections européennes seront une surprise à la fois pour la Grèce et pour Bruxelles.

"Je crois que les citoyens européens devraient jouer un rôle plus important dans le choix des dirigeants européens et il va sans dire que cela ne peut se faire que par l'intermédiaire du Parlement européen" a déclaré Stefanos Kasselakis.

Stefanos Kasselakis, ancien banquier de 36 ans, a été choisi pour diriger Syriza en septembre après la démission d'Alexis Tsipras. Il défend notamment une plus grande transparance dans les institutions de l'Etat, une séparation de l'Église et l'État et plus d'égalité pour la communauté LGBT+.

Mais sa nomination n'a pas été accueillie favorablement par tous les membres du mouvement. Neuf députés ont quitté le parti en signe de protestation, et lui reprochent de trahir les idées original de Syriza en opérant un virage trop libéral. D'autres estiment qu'il n'a pas assez d'expérience en politique.