Par euronews

La vidéo contenant ces images est pourtant largement diffusée sur les réseaux sociaux et même dans les JT. Elle est présentée comme ayant été filmée sur ce vol.

PUBLICITÉ

James Thomas, journaliste pour Euronews, décrypte:

"Cette vidéo est largement diffusée sur les réseaux sociaux et même dans les JT dans le contexte du vol de Singapore Airlines qui a subi de fortes turbulences, ce qui a causé la mort d'un homme.

Mais les images ont été mal attribuées. Voyons comment et pourquoi.

Cette vidéo est censée montrer l'intérieur de l'avion de Singapore Airlines qui reliait Londres à Singapour lorsqu'il a été frappé par de violentes turbulences le 21 mai.

Filmé du point de vue d'un passager, l'avion est soudainement violemment secoué et on voit qu'un membre du personnel de cabine s'écrase contre le plafond. Des boissons et des effets personnels sont également projetés en l'air et des bagages tombent des compartiments supérieurs, heurtant les passagers qui crient.

Les utilisateurs des réseaux sociaux partagent la vidéo en lien avec l'incident de Singapore Airlines, qui a causé la mort d'un Britannique de 73 ans, et a laissé plusieurs autres personnes blessées.

Cependant, la vidéo ne montre pas du tout l'intérieur de cet avion en particulier. Il s'agit plutôt d'un vol passager entre le Kosovo et la Suisse en 2019. Nous le savons parce qu'Euronews en a parlé à l'époque. 10 personnes ont été blessées sur ce vol, opéré par la compagnie bulgare ALK Airlines, dont l'hôtesse de l'air qui a été projetée au plafond.

Il s'agit plutôt d'un vol passager entre le Kosovo et la Suisse en 2019.

L'incident s'est produit environ 20 minutes avant l'atterrissage prévu de l'avion après qu'il a traversé une zone de fortes turbulences. Un incident similaire s'est produit sur le vol de Singapore Airlines, mais il s'agit clairement d'événements distincts.

L'avion à destination de Singapour a été secoué par de fortes turbulences et a subi une brusque perte d'altitude. Les passagers et leurs objets personnels ont heurté le plafond et ont été projetés partout dans l'avion.

Des témoins affirment que certains passagers ont percuté les coffres supérieurs et les parties du plafond où sont situés les lampes et les masques à oxygène. Ils se sont cognés et ont été blessés.D'autres ont été gravement blessés même, le sang a coulé de leur visage.

Au total, une soixantaine de passagers ont été blessés, dont sept sont toujours dans un état critique. L'avion Boeing, qui transportait 211 passagers et 18 membres d'équipage, a été détourné vers Bangkok, en Thaïlande, où il a atterri sans encombre.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont rapidement pointé du doigt Boeing, dont la réputation a été récemment fortement entachée par divers dysfonctionnements d'avions.

Cependant, les enquêtes sur ce qui s'est passé sur le vol de Singapore Airlines sont en cours et, en l'état actuel des choses, l'incident n'a été causé que par les fortes turbulences que l'avion a traversées.