Les accusations de sénilité contre Joe Biden sont-elles exagérées ?

Sur les réseaux sociaux, certains usent de tous les stratagèmes pour présenter le président américain comme sénile, alors que le médecin de Joe Biden le dit "toujours apte au service".

Les critiques concernant la santé mentale de Joe Biden, âgé de 81 ans, l'ont poursuivi tout au long de sa présidence, et les allégations selon lesquelles il serait trop vieux et sénile pour exercer ses fonctions se multiplient à l'approche des élections présidentielles de cette année.

Nombre de ces allégations sont étayées par des vidéos prétendant montrer le comportement étrange du président américain, mais elles sont généralement soit manipulées, soit sorties de leur contexte.

Prenons par exemple la vidéo ci-dessous, qui semble montrer un Joe Biden distrait, en train de s'éloigner lors d'un sommet du G7 en juin. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, semble devoir le ramener vers le reste du groupe.

En réalité, la vidéo a été recadrée et raccourcie.

Dans la vidéo complète, que l'on peut facilement trouver sur YouTube, Joe Biden regarde en réalité les participants à une démonstration de saut en parachute et interagit avec eux, au lieu de regarder dans le vide.

On peut également voir certains des autres dirigeants présents au sommet regarder dans la même direction.

Joe Biden s'est-il endormi en direct ?

Ce court-métrage sur YouTube prétend montrer le président américain en train de s'endormir pendant une interview en direct.

Il s'agit en fait de deux vidéos sans rapport les unes avec les autres.

La première date de 2011 et est tirée d'une interview d'Harry Belafonte par Eyewitness News, dans laquelle l'acteur et chanteur semble s'assoupir. À l'époque, le porte-parole d'Harry Belafonte avait déclaré qu'il ne dormait pas mais qu'il méditait et que son oreillette ne fonctionnait pas.

Les images de Joe Biden, quant à elles, sont tirées d'une vidéo de 2020 dans laquelle Hillary Clinton lui manifeste son soutien.

Pendant que cette dernière parle, Joe Biden regarde souvent vers le bas et on a parfois l'impression qu'il ferme les yeux, mais rien ne prouve qu'il s'endort.

Des fausses informations à l'occasion de l'anniversaire du jour J

Le 80e anniversaire du débarquement en Normandie a donné lieu à d'autres tentatives de manipulation.

Certains prétendent que cette séquence montre Joe Biden essayant de s'asseoir sur une chaise inexistante. Or, dans la vidéo complète , on peut clairement voir la chaise à plusieurs moments.

Au moment en question, il regarde par-dessus son épaule, marque une pause pendant que l'orateur suivant est annoncé, puis s'assoit.

D'autres prétendent qu'une autre vidéo prise plus tard au cours de la cérémonie montre Joe Biden se retournant au hasard et regardant dans la mauvaise direction. Cela aurait incité sa femme Jill ainsi qu'Emmanuel et Brigitte Macron à se retourner également pour ne pas le mettre dans l'embarras.

Une fois encore, si l'on regarde l'intégralité de la vidéo prise sous un angle différent, on peut voir que le président américain se retourne en réalité pour saluer les anciens combattants au moment où la sonnerie aux morts - une sonnerie de clairon militaire bien connue - est jouée.

Le médecin de Joe Biden a déclaré en février que le président "est toujours apte au service et qu'il s'acquitte pleinement de toutes ses responsabilités sans aucune dispense ni accommodement".

S'il est valable de se demander s'il faut limiter l'âge des hommes politiques en exercice, rien ne semble indiqué que Joe Biden, âgé de 81 ans, souffre d'une quelconque sénilité.

Il convient également de noter que son principal rival dans la course à la présidence, Donald Trump, n'est pas très loin derrière lui, à 78 ans.

Quoi qu'il en soit, l'Europe suivra de près les élections de novembre en raison des liens étroits que l'UE et les États européens entretiennent avec les États-Unis, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans le cadre de l'OTAN et du soutien mutuel apporté à l'Ukraine contre l'invasion russe.