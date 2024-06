Le monde réuni à Omaha Beach pour commémorer le Jour J

Alors que la Russie n'a pas été invitée par la France, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera lui, bien présent pour la cérémonie officielle

Le président américain Joe Biden est en Normandie pour assister aux commémorations des 80 ans du jour J. À bord de son hélicoptère Marine One, il a entamé sa visite en rendant hommage aux soldats tombés au combat au cimetière américain de Colleville sur Mer situé à l'aplomb de la célèbre plage d'Omaha Beach.

Une femme passe devant des croix et des drapeaux dans un cimetière américain près de Colleville-sur-Mer. Laurent Cipriani/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Joe Biden et le président français Emmanuel Macron accompagnés de leurs épouses y ont rejoint les vétérans américains encore de ce monde, lors d'une cérémonie forte et émouvante.

Des vétérans de le Seconde guerre mondiale à Colleville sur Mer le 6 juin 2024 Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

À l'aube du 6 juin 1944, les forces alliées lancèrent la plus grande opération amphibie de l'histoire militaire en Normandie, ouvrant un nouveau front qui précipita la chute du régime nazi.

25 dirigeants et hauts dignitaires à Omaha Beach

Un peu plus tard dans l'après midi, une autre cérémonie officielle, point d'orgue de cette journée, est organisée sur la plage d'Omaha Beach, on y attend plus de 25 chefs d'États et de gouvernement, dont le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Roi Charles III, accompagné d'une partie de la famille Royale britannique, le Premier ministre Justin Trudeau ou le Chancelier allemand Olaf Scholz.

Mais tous les yeux seront tournés vers un invité inhabituel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que la Russie qui n'a pas été conviée sera la grande absente de cette journée.

Volodymyr Zelenskyy à son arrivée en Normandie le 6 juin 2024 (Office de la Présidence ukrainienne) AP Video Extract

Les cérémonies du jour J se déroulent sur fond d'invasion massive de l'Ukraine par Moscou.

L'occasion pour Joe Biden de rassurer Volodymyr Zelensky sur les engagements militaires américains, alors que les forces de Kiev traversent une phase très difficile de la guerre à Kharkiv, mais aussi sur la région orientale de Donetsk.

À noter que ce vendredi, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se retrouveront à Paris pour discuter des besoins de Kyiv, dans le "prolongement de la Conférence de soutien à l’Ukraine qui s’est tenue à l’Elysée le 26 février", a déclaré la présidence française dans un communiqué.