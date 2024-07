Le nouveau groupe, appelé Europe des nations souveraines, devient immédiatement la force la plus radicale de la droite au Parlement européen.

Un nouveau groupe d'extrême droite a été formé au Parlement européen sous le nom d' "Europe des nations souveraines" (ESN), rassemblant des partis controversés qui, jusqu'à présent, n'avaient pas d'affiliation politique en raison du caractère radical de leurs idées.

La formation comprend 25 députés européens de huit États membres, ce qui est suffisant pour établir un groupe formel dans l'hémicycle et éviter la catégorie des non-inscrits, qui réduit considérablement la pertinence et le temps de parole des législateurs.

Sa composition et son nom ont été annoncés mercredi après-midi à l'issue d'une réunion constitutive à Bruxelles, mettant fin à des jours de spéculations croissantes. Cette nouvelle intervient deux jours seulement après l'émergence des Patriotes pour l'Europe de Viktor Orbán et confirme la reconfiguration des forces d'extrême droite à la suite des élections de juin.

Malgré leur diversité, les huit partis de l'ESN sont unis par une opposition farouche à la gestion de l'immigration, au pacte vert, au progressisme social et à l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui les place sur une trajectoire de collision avec le courant dominant.

En outre, ils contestent tous le projet d'intégration européenne, dans le cadre duquel les pays délèguent certaines de leurs compétences à des institutions supranationales afin de construire une union politique et économique. D'où l'importance du terme "souveraineté" dans le titre.

L'Europe des nations souveraines est composée de :

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) : 14 eurodéputés

Confédération polonaise : 3 eurodéputés

Renouveau bulgare : 3 eurodéputés

Reconquête ! de France : 1 eurodéputé

Republika slovaque : 1 député européen

Liberté et démocratie directe (SPD) de République Tchèque : 1 eurodéputé

Mouvement Notre Patrie de Hongrie : 1 eurodéputé

Union du peuple et de la justice de Lituanie : 1 député européen

Qui est qui dans le nouveau groupe ?

La principale voix du groupe est l'AfD, qui domine plus de la moitié des sièges de l'Europe des nations souveraines. L'un de ses législateurs, René Aust, a été nommé coprésident. Stanisław Tyszka, de la Confédération, est l'autre coprésident.

"Nous nous sommes réunis parce que nous partageons l'objectif d'avoir un impact significatif sur l'avenir politique de l'Europe par le biais d'actions décisives et d'une planification stratégique. Cet objectif ne peut être atteint que collectivement, comme le montre l'histoire de l'Europe. L'influence a toujours été exercée par ceux qui avaient le courage de s'organiser et d'agir stratégiquement", a déclaré M. Aust.

"Nous choisissons cette voie non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est nécessaire pour concrétiser notre vision commune d'une Europe des patries forte, unie et tournée vers l'avenir."

Considérée comme l'un des partis d'extrême droite les plus connus d'Europe, l'AfD a été accusée de promouvoir des croyances ethno-nationalistes, de propager l'islamophobie, de se livrer à un révisionnisme historique et de nier l'existence d'un changement climatique d'origine humaine.

Au début de l'année, l'organisation de journalisme d'investigation Correctiv a révélé que des responsables de l'AfD avaient participé à une réunion au cours de laquelle avaient été discutés des plans de "remigration" visant à expulser du pays les demandeurs d'asile, les résidents étrangers et les citoyens allemands "non affiliés". Ce rapport a suscité une vive indignation et des semaines de manifestations massives.

En mai, un tribunal allemand a qualifié l'AfD de suspect officiel pour extrémisme, ce qui a permis aux services de renseignement de surveiller ses activités et ses communications.

Plus tard dans le mois, l'AfD a été exclue du groupe Identité et Démocratie (ID), aujourd'hui dissous, après que son dirigeant de l'époque, Maximillian Krah, ait déclaré à un journal italien que tous ceux qui portaient un uniforme SS n'étaient pas des criminels de guerre. Les bureaux de Maximillian Krah ont été perquisitionnés après l'arrestation de son assistant, accusé d'espionnage pour le compte des services secrets chinois.

Le statut de non-inscrit de l'AfD a alimenté pendant des semaines les spéculations sur l'éventualité d'un nouveau groupe à Bruxelles, qui devait initialement s'appeler "Les Souverainistes".

Parmi les autres membres figurent la Confédération polonaise (ou Konfederacja), une coalition résolument anti-LGBTQ, anti-féminisme et anti-avortement. Cependant, seuls trois des six eurodéputés de la Confédération ont rejoint le nouveau groupe.

L'eurodéputée Anna Bryłka a déclaré qu'elle resterait en dehors en raison de "l'attitude" du groupe vis-à-vis des pipelines Nord Stream qui relient l'Europe à la Russie et auxquels la Pologne s'oppose fermement.

"En même temps, je déclare coopérer avec chaque force européenne qui veut arrêter la fédéralisation rampante, l'immigration de masse incontrôlée, et le pacte vert européen", a déclaré Mme Bryłka sur les réseaux sociaux pour expliquer sa décision.

L'Europe des nations souveraines englobe également le mouvement bulgare Revival, le mouvement hongrois Our Homeland Movement (MHM), le mouvement tchèque Liberté et démocratie directe (SPD), le mouvement français Reconquête ! et le mouvement slovaque Republika, qui prônent tous l'ultranationalisme et l'ultraconservatisme et embrassent des thèmes nativistes et xénophobes.

Dans certains cas, comme Revival, Our Homeland Movement et Republika, les partis ont été associés au mouvement anti-vaccination. Une attitude amicale à l'égard de la Russie est un autre thème récurrent parmi les membres d'ESN.

Dans l'ensemble, le groupe peut facilement être considéré comme la formation la plus radicale du Parlement européen et sera immédiatement placé sous un "cordon sanitaire" par les forces dominantes, ce qui le privera de postes de haut niveau au sein de l'institution.

Le parti controversé SOS Roumanie, qui semblait être un candidat approprié, a été rejeté en raison des préoccupations soulevées par certaines délégations, y compris l'AfD et le Mouvement pour la patrie. SOS Roumanie souhaite notamment redessiner la carte de l'Europe de l'Est pour rétablir la "Grande Roumanie", le royaume de l'entre-deux-guerres.

Une autre omission notable est celle du parti espagnol Se Acabó La Fiesta (La fête est finie), le parti autoproclamé "anti-establishment" dirigé par l'influenceur des réseaux sociaux Luis "Alvise" Pérez. Contrairement à ce qu'ont rapporté les médias, Se Acabó La Fiesta n'a pas rejoint le groupe d'extrême droite.