Le gouvernement français a dévoilé ce mardi sa proposition pour réformer le régime des retraites, portant l'âge minimum de départ de 62 à 64 ans d'ici 2030.

La Première ministre Elisabeth Borne a détaillé son projet de faire travailler les Français plus longtemps, en portant également à 43 ans la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une pension complète.

Cette dernière règle devrait entrer en vigueur d'ici 2027, tandis que l'âge légal de départ à la retraite augmentera de six mois chaque année, à partir de septembre 2023, pour atteindre les 64 ans d'ici la fin de la décennie.

De vives critiques de la réforme, tant de la part de l'extrême droite que de l'extrême gauche, ont immédiatement accompagné les protestations des syndicats et des citoyens inquiets, qui craignent que le changement prévu ne touche les personnes défavorisées.

Mais la hausse de l'âge de départ la retraite ne fait pas débat qu'en France. La plupart des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) songent ainsi à le faire reculer.

Quels sont les pays où l'âge de départ à la retraite est le plus bas et le plus élevé en Europe ? Quel est l'espérance de vie à la retraite en Europe ? Et à quel âge les Européens quittent-ils effectivement le marché du travail ?

Quels sont les âges minimales de départ à la retraite et à taux plein en Europe

Les définitions de l'âge légal de départ à la retraite varient selon les pays. Il existe des pratiques différentes dans chaque pays en fonction du type de pension, selon l'ensemble des données de l'OCDE et, plus particulièrement du rapport "Pensions at a Glance" de cette organisation internationale.

Ce rapport se base sur des chiffres de 2020 et ses analyses se portent sur une population étant entrée dans la vie active à 22 ans.

Pour certains pays, le rapport ne précise pas le sexe, ce qui signifie que l'âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes pourrait être le même.

Actuellement les âges de départ à la retraite sont de deux types : minimal et légal à taux plein. Pour les hommes, l'âge minimal de départ à la retraite varie entre 59 ans en Lituanie et 63,7 ans en Allemagne, selon le rapport de l'OCDE. Pour les femmes, il va de 58 ans en Lituanie à 63,7 ans en Allemagne.

En France, l'âge minimal pour prendre sa retraite est de 62 ans pour les hommes et les femmes. En fait, 62 ans est l'âge minimal dans près de la moitié des pays, dont la Suède, le Portugal, la Norvège, l'Italie, la Grèce et l'Autriche.

L'âge de départ à taux plein est plus varié que l'âge minimal et reflète étroitement l'âge de départ à la retraite obligatoire. Pour les hommes, il va de 52 ans en Turquie à 67 ans en Norvège et en Islande.

Pour les femmes, il est de 49 ans en Turquie, tandis que la Norvège et l'Islande ont l'âge de départ le plus élevé, soit 67 ans.

L'âge de départ effectif à la retraite est-il plus grand en France que dans le reste de l'UE ?

La moyenne européenne des départs effectifs à la retraite est de 64,3 ans pour les hommes et de 63,5 ans pour les femmes. En France, l'âge de départ moyen à la retraite est de 64,5 ans pour les hommes et les femmes, selon les données de l'OCDE.

Cela signifie que l'âge de départ à la retraite en France est légèrement supérieur à la moyenne de l'UE. Il reste toutefois inférieur à celui de certains autres membres de l'Union, comme l'Allemagne, où il s'élève à 65,7 ans pour les hommes et les femmes.

Si l'on exclut la Turquie, l'âge minimum de départ à la retraite en Europe est en moyenne de 62 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. L'âge moyen réel de départ à la retraite est de 65 ans ou plus dans la plupart des pays européens où les données de l'OCDE sont disponibles.

Parmi les États membres de l'UE, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et la Slovénie ont les âges de départ les plus bas, avec 62 ans pour les hommes et les femmes.

L'espérance de vie à la retraite a-t-elle augmenté ?

L'espérance de vie à la retraite est l'espérance de vie mesurée à partir de l'âge de la sortie effective du marché du travail. Ce chiffre a considérablement augmenté au fil du temps.

En 1970, les hommes des pays de l'OCDE disposaient en moyenne de 12 ans de vie après leur sortie du marché du travail, alors qu'ils pouvaient s'attendre à passer 19,5 ans à la retraite en 2020.

L'espérance de vie des femmes à la sortie du marché du travail était nettement plus élevée au départ, se situant à 16 ans en moyenne dans l'OCDE en 1970. Elle est passée à 23,8 ans en 2020, tandis que l'écart entre les hommes et les femmes s'est également légèrement creusé.

Les femmes peuvent espérer vivre quatre ans de plus à la retraite que les hommes

L'écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'espérance de vie à la retraite varie de 2 ans en Irlande à 7,5 ans à Chypre, toujours à l'avantage des femmes. En 2020, les femmes européennes peuvent en moyenne s'attendre à vivre 4,3 ans de plus que les hommes après avoir quitté le marché du travail. En France, l'écart en faveur des femmes est de 3,6 ans.

Il est intéressant de noter que l'espérance de vie à la retraite des deux sexes varie fortement en Europe. Pour les hommes, elle va de 14 ans en Lettonie à 24 ans au Luxembourg. Pour les femmes, elle varie de 18,9 ans en Lettonie à 28,4 ans en Grèce. Les femmes peuvent espérer disposer de 26 ans ou plus à la retraite en Belgique, en France, en Grèce, en Italie, au Luxembourg et en Espagne.

La France sur le podium de la plus longue l'espérance de vie à la retraite

L'espérance de vie à la retraite en France est très élevée, classant le pays au deuxième rang pour les hommes (23,5 ans) et au troisième rang pour les femmes (27,1 ans) en Europe.

Quels seront les âges de départ à la retraite d'ici 2060 ?

L'OCDE estime que l'âge normal de départ à la retraite augmentera d'environ deux ans en moyenne d'ici le milieu des années 2060 dans les pays membres de l'organisation.

Le Danemark devrait avoir l'âge de départ à la retraite le plus élevé, soit 74 ans pour les hommes et les femmes. Dans de nombreux pays, l'âge réel futur de départ à la retraite pourrait se situer autour de 65, voire 66 ans.

Dans l'UE, l'âge de la retraite devrait atteindre 66,1 ans pour les hommes et 65,9 ans pour les femmes d'ici 2060. En France, l'âge de la retraite devrait atteindre 66 ans pour les hommes et les femmes au cours de la même période.