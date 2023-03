The Cube: le virus du COVID-19 a t'il été créé en laboratoire?

Depuis le début de la pandémie du COVID-19 il y a trois ans, ses origines sont devenues un sujet de débat politique et scientifique. Il existe actuellement deux théories principales. La première : le virus est passé des animaux à l'homme, probablement à partir d'un marché à Wuhan, en Chine. La deuxième théorie affirme que le virus s'est répandu à partir de l'Institut de Virologie de Wuhan après un accident.

Mais ce mercredi, cette dernière a commencé à prendre de l'ampleur après que le directeur du FBI Christopher Wray a déclaré à Fox News que le COVID-19 provenait très probablement d'un laboratoire contrôlé par la Chine.

Mais la communauté scientifique est moins divisée sur cette question. Les virologues affirment qu'il existe des données indiquant une origine animale ou ce qu'ils appellent une zoonose. Plus précisément, ils concluent que le coronavirus s'est très probablement propagé d'un animal sauvage en cage à l'homme au Huanan Seafood Market en décembre 2019.

Les scientifiques qui étudient le COVID-19 sont critiqués du fait qu'ils sont incapables d'examiner les preuves du FBI.

Marion Koopmans, cheffe du département des virosciences d'Erasmus MC, commente: "l__e problème est que les informations ne sont pas partagées donc il est très difficile de voir comment cela se compare avec les informations dont on dispose sur la propagation des zoonoses. Et si de nouvelles preuves arrivent, elles doivent être revues et vous arriverez peut-être à une conclusion différente, ce n'est pas un problème. Le problème est que ce n'est pas une discussion scientifique. Mais c'est une discussion politique. Et mélanger ces deux-là, ça rend la discussion très difficile."

Une enquête conjointe de la Chine et de l'OMS en 2021 a qualifié la théorie de la fuite du laboratoire d'"extrêmement improbable". L'enquête a depuis été largement critiquée et l'OMS a demandé une nouvelle enquête. Et dans une déclaration fournie au Cube par e-mail, un porte-parole de l'OMS a déclaré: "jusqu'à ce que nous ayons plus de preuves, toutes les hypothèses sont sur la table."

Pendant ce temps, certains virologues craignent que la déclaration du FBI pourrait conduire à une nouvelle vague de harcèlement contre les scientifiques. "C'est un sujet controversé, bien sûr, et c'est pourquoi j'espère que le FBI agisse vraiment de manière très responsable et qu'il partage l'information afin qu'elle puisse vraiment être suivie" ajoute Marion Koopmans.

Mais les scientifiques disent aussi qu'il est extrêmement difficile d'arriver à une conclusion définitive aussi rapidement. Pour rappel, il a fallu 29 ans pour identifier la source d'Ebola et 26 pour le VIH. Il se peut donc que nous n'ayons pas de réponse sur les origines du COVID-19 de sitôt.