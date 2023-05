Les édulcorants artificiels n'aident pas à perdre du poids et peuvent augmenter le risque de diabète, de maladie cardiaque et de décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les substituts du sucre tels que la stévia, l'aspartame et le sucralose n'aident pas à la perte de poids à long terme et peuvent au contraire présenter des risques pour la santé, averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une étude systématique des données disponibles "suggère que l'utilisation d'édulcorants non sucrés ne confère aucun avantage à long terme en termes de réduction de la graisse corporelle chez les adultes et les enfants", avance l'OMS dans un communiqué. "Les résultats de l'examen suggèrent également que l'utilisation à long terme des NSS pourrait avoir des effets indésirables, tels qu'un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les adultes".

Francesco Branca, directeur de l'OMS pour la nutrition et la sécurité alimentaire, déclare que le remplacement des sucres par des édulcorants artificiels "n'aide pas à contrôler le poids à long terme" et qu'au lieu de cela, "les gens doivent envisager d'autres moyens de réduire les apports en sucres libres, comme la consommation d'aliments contenant des sucres naturels, tels que les fruits, ou d'aliments et de boissons non sucrés".

Les édulcorants artificiels "ne sont pas des facteurs diététiques essentiels et n'ont aucune valeur nutritionnelle", souligne M. Branca. "Les gens devraient réduire le goût sucré de leur alimentation, dès le plus jeune âge, afin d'améliorer leur santé".

L'année dernière, une vaste étude menée en France a mis en évidence un lien possible entre les édulcorants artificiels et un risque accru de cancer. Les organisations nationales de santé, telles que celle du Canada, ont depuis longtemps mis en garde contre l'utilité contestable des substituts du sucre à zéro calorie ou à faible teneur en calories.

L'aspartame, la stévia et le sucralose sont tous visés

"Il n'est pas nécessaire de consommer des substituts du sucre pour réduire la consommation de sucres libres", indiquent les lignes directrices canadiennes, qui ajoutent que, comme "il n'y a pas de bénéfices bien établis pour la santé associés à la consommation d'édulcorants, il faut plutôt promouvoir les aliments et les boissons nutritifs non sucrés".

L'OMS déconseille la consommation de "_tous les édulcorants non nutritifs synthétiques et naturels ou modifiés qui ne sont pas classés comme des sucres et qui se trouvent dans les aliments et les boissons manufacturés, ou qui sont vendus tels quels pour être ajoutés aux aliments et aux boissons par les consommateur_s".

Il s'agit de l'acésulfame K, de l'aspartame, de l'advantame, des cyclamates, du néotame, de la saccharine, du sucralose, de la stévia et des dérivés de la stévia.

Les recommandations ne s'appliquent pas aux produits d'hygiène et de soins personnels contenant des NSS, tels que les dentifrices, les crèmes pour la peau et les médicaments, ni aux sucres hypocaloriques et aux alcools de sucre (polyols). Ces sucres ou dérivés du sucre contiennent des calories - ils ne sont donc pas considérés comme des substituts du sucre - et sont couramment présents dans divers produits alimentaires tels que les chewing-gums sans sucre et les bonbons sans sucre.

Les nouvelles directives suscitent des critiques

Les nouvelles recommandations de l'OMS s'appliquent à toutes les personnes, à l'exception de celles qui souffrent d'un diabète préexistant.

Toutefois, l'OMS a souligné qu'elle avait été évaluée "au conditionnel" en raison de la diversité des participants aux études qui ont servi de base à ses conclusions, ainsi que des habitudes de consommation très complexes des édulcorants sans sucre.

Certains experts en nutrition sont rapidement intervenus pour souligner ces points, affirmant que les nouvelles lignes directrices étaient largement basées sur des études d'observation qui n'établissent pas de lien direct entre les édulcorants et le contrôle du poids.

Tout d'abord, il est important de comprendre que les conseils de l'OMS "s'adressent aux gouvernements et aux décideurs politiques, et non aux individus", a déclaré Tom Sanders, professeur émérite de nutrition et de diététique au King's College de Londres.

Cependant, en raison de la manière dont elles ont été présentées, les gens prennent ces recommandations pour des conseils directs, ajoutant qu'il s'attendait à ce qu'elles créent "beaucoup de confusion parmi les consommateurs".

D'un côté, le gouvernement leur dit "évitez les boissons sucrées" et de l'autre, "en fait, vous ne devriez pas boire d'édulcorants artificiels".

L'étude de l'OMS "ne montre pas vraiment d'effets négatifs précis, et elle passe en quelque sorte à côté d'un effet important, à savoir les caries dentaires chez les enfants", a ajouté Mme Sanders, notant qu'il existe des "preuves évidentes" que le remplacement des édulcorants à base de sucre contribue aux soins dentaires. Mme Sanders pointe ce qu'il considère comme une prise en compte insuffisante de la "situation réelle", en particulier dans le domaine de la diététique.

"Parfois, ce que l'on essaie de faire, c'est d'amener les gens à contrôler leur poids, c'est-à-dire à réduire leur apport calorique, et il peut être utile, si les gens boivent une boisson entièrement sucrée, de passer à une boisson à teneur réduite en calories ou à une boisson sans calories", explique-t-il.

En effet, les édulcorants artificiels n'ont aucune valeur nutritionnelle, mais beaucoup d'autres éléments de notre alimentation, comme le thé ou le café, n'en ont pas non plus, a-t-il ajouté, "mais, vous savez, les gens les boivent plutôt que de boire de l'eau parce qu'ils en aiment le goût".