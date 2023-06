Pourquoi les nouvelles voitures sont-elles conçues et testées uniquement pour les corps masculins ?

Par Géraldine Herbert

Les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être gravement blessées ou de mourir dans un accident que les hommes. L'une des principales raisons se trouve dans la façon dont est conçue la sécurité des voitures.

Les voitures sont devenues beaucoup plus sûres pour tout le monde ; grâce aux tests de collision et à la recherche modernes, nous nous attendons à ce que nos voitures nous protègent, que ce soit lors de voyages en famille ou lors de trajets quotidiens.

Pendant des décennies, des mannequins de crash test ont été utilisés par les scientifiques et les ingénieurs pour comprendre les multiples façons dont les collisions affectent les occupants des voitures.

Attachés à des sièges d'auto et propulsés à grande vitesse, ils sont conçus pour mesurer l'effet et l'impact de situations d'accident réelles et mettre en évidence les blessures potentielles.

Pour les acheteurs de voitures, ces tests fournissent des informations inestimables sur la sécurité d'une voiture pour le conducteur et les passagers, car les cotes de sécurité sont attribuées par le programme européen d'évaluation des voitures neuves (EuroNCAP) à toutes les voitures neuves.

Mais ces cotes s'appliquent-elles également à tous les occupants de la voiture ? Il semble que non.

Le mannequin de crash test le plus couramment utilisé a les mêmes dimensions et la même masse qu'un homme adulte moyen des années 1970. La structure des corps masculins et féminins est-elle suffisamment similaire pour ne pas affecter le résultat des tests de sécurité ?

Les femmes ne sont pas des hommes à échelle réduite et elles ont des caractéristiques physiques différentes, telles que la taille, le poids, la densité osseuse et la masse musculaire. Étant donné que les voitures sont conçues pour et testées par des modèles représentant "l'homme moyen", les résultats de ces tests ne prédisent pas avec précision les risques pour la sécurité des occupants féminins en cas d'accident.

Les recherches montrent que les femmes sont 73 % plus de chances d'être gravement blessées ou de mourir dans un accident frontal que les hommes et trois fois plus susceptibles de subir un coup de fouet cervical.

La position assise peut augmenter le risque de blessure. Comme les femmes ont tendance à être plus petites, elles s'assoient généralement plus près du volant, ce qui les rend plus vulnérables aux blessures au bas du corps impliquant les jambes, la colonne vertébrale et l'abdomen.

Malgré le fait qu'en moyenne, les femmes ont un taux d'utilisation de la ceinture de sécurité plus élevé que les hommes dans les accidents mortels, ont un indice de masse corporelle moyen inférieur et conduisent des voitures plus récentes, les femmes sont clairement plus à risque que les hommes dans les collisions de véhicules.

Les cotes de sécurité de l'EuroNCAP sont déterminées à partir d'une série d'essais de véhicules conçus pour représenter d'importants scénarios de collision réels susceptibles de blesser ou de tuer des occupants de voitures ou d'autres usagers de la route.

Homme des années 1970, le mannequin standard

Un certain nombre de mannequins de test de collision différents sont utilisés pour représenter les conducteurs, tous sont basés sur la taille et la stature d'un homme adulte moyen, à l'exception du mannequin Hybrid III, qui représente une petite occupante adulte de sexe féminin.

Cependant, ce mannequin, utilisé seulement depuis 2015, est essentiellement une version modifiée du mannequin homme, qui est utilisé depuis les années 1970.

En fait, il ne représente pas la morphologie féminine, telle que la forme et la forme du torse, la force musculaire, l'alignement de la colonne vertébrale ou la répartition des masses des différentes parties du corps. Il ne reflète donc pas bon nombre des différences physiologiques entre les hommes et les femmes qui modifient potentiellement l'impact que certains scénarios d'accident imposent aux femmes.

Les tests de collision effectués par l**'EuroNCAP** ne mettent pas seulement à la disposition des consommateurs des informations indépendantes sur la sécurité d'une voiture, les résultats influencent également la façon dont les constructeurs automobiles conçoivent les voitures.

Bien qu'il n'y ait pas de représentation actualisée d'une femme moyenne utilisée dans les tests de sécurité automobile, les femmes ne bénéficieront pas de la protection accrue qui pourrait être offerte par des modifications de la conception globale d'une voiture.

Et il n'y a pas que les femmes qui manquent à l'appel. Les conducteurs âgés et obèses ont des taux de mortalité élevés par véhicule-mille parcouru et la recherche a démontré que les femmes âgées et les hommes obèses subissent des blessures plus importantes dans des accidents de gravité égale que l'homme "standard".

Changements à l'horizon

Mais les choses changent. L'ingénieure suédoise Astrid Linder et son équipe de l'Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports (VTI) s'efforcent de remédier à cette disparité en développant le premier prototype de mannequin de test de collision modélisé sur une femme de taille moyenne.

Leur mannequin mesure 162 cm de hauteur et pèse environ 62 kg et reflète des différences géométriques entre les hommes et les femmes, notamment une moindre raideur entre les articulations et moins de muscles.

Les constructeurs automobiles ne peuvent pas protéger l'ensemble de la population sans modèles représentant la partie féminine de la population, car les ingénieurs ne disposent actuellement tout simplement pas de suffisamment de données pour concevoir la sécurité optimale dans les véhicules.

Il existe des lacunes dans les connaissances actuelles sur les risques présentés à chaque groupe d'occupants. Un mannequin de test féminin plus avancé et plus détaillé THOR-5F devrait être adopté par l'EuroNCAP et contribuera grandement à fournir une image plus complète de la sécurité des véhicules et à augmenter le niveau de protection de tous les passagers.

Afin de comprendre les risques qui sont présentés à chaque groupe, les tests de sécurité doivent refléter tous les types d'utilisateurs de voitures, de l'enfant au senior.

L'homme moyen ne peut pas être la valeur par défaut pour tous les automobilistes, c'est pourquoi des mannequins de test de collision plus diversifiés sont nécessaires pour garantir que les classements par étoiles identifient les voitures qui offrent la meilleure protection à l'ensemble de la population d'utilisateurs de voitures.