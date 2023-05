Par Geraldine Herbert

Touchée par les fermetures d'écoles et les pertes d'emplois liées à la pandémie de Covid, la génération Z n'a pas le même potentiel de revenus ni la même mobilité sociale que les générations précédentes... et se trouve moins encline à posséder une voiture.

Il semble que les voitures soient en train de perdre leur popularité. Les immatriculations de voitures particulières en Europe ont diminué de 10,4 % au cours de l'année 2022 pour atteindre 12,8 millions d'unités. Par rapport à 2019, le déclin est encore plus marqué et le volume total a baissé de 29 %, avec 4,5 millions d'immatriculations de véhicules neufs en moins.

Il ne fait aucun doute que le retard dans l'arrivée des nouvelles voitures chez les concessionnaires en raison de la pénurie de semi-conducteurs, l'inflation, la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie sont autant de facteurs qui ont contribué au ralentissement, mais n'est-ce pas aussi le cas que l'histoire histoire d'amour avec la voiture s'est détériorée et qu'elle n'est plus le symbole de statut qu'elle était autrefois ?

Pendant des décennies, chaque génération a eu sa propre relation avec les voitures. Les baby-boomers, nés après-guerre entre 1946 et 1964, étaient les clients rêvés des constructeurs automobiles. Leur pouvoir d'achat en forte croissance au cours des "trente glorieuses" considérables étaient inextricablement liés à la croissance des ventes de voitures.

La génération X, née entre 1965 et 1980, est le trait d'union démographique entre les baby-boomers et les millennials. Il s'agit de la génération la faible numériquement qui ne compte qu'environ 65 millions de personnes dans le monde et qui est dépassée par les 75 millions de baby-boomers et les 83 millions de milléniaux.

La génération X se caractérise par des familles où les hommes ne sont pas les seuls à gagner de l'argent, comme c'était le cas dans les ménages des baby-boomers, mais où les femmes sont plus nombreuses que jamais à travailler en dehors du foyer, ce qui pousse de nombreux ménages à avoir deux voitures.

Mais avec l'arrivée des millennials, nés entre 1981 et 1996, la génération dont l'entrée sur le marché du travail a coïncidé avec la récession de 2007-2009, les réflexions autours de la fin de la propriété et de la conduite d'une voiture gagnent du terrain. Cette génération se montre davantage encline que les précédentes à partager les voitures plutôt que d'en posséder.

Pour les millennials, les coûts liés à la possession et à l'entretien d'une voiture, combinés à un désir de technologie et de services à la demande, ont rendu plus attrayantes les nouvelles options évolutives des services de covoiturage et de partage de véhicules.

Les transports publics de plus en plus privilégiés

Cependant, des études menées aux États-Unis indiquent désormais que les millennials, bien que plus réceptifs à l'utilisation de modes de transport alternatifs pour se rendre d'un point A à un point B que les générations précédentes, continuent d'utiliser des voitures, mais un peu moins que ces dernières.

Selon la revue Transportation Research, les millennials conduisent 8 % de moins que la génération X et 9 % de moins que les baby-boomers.

La génération Z, née après 1996, est la première à avoir grandi avec l'internet et les smartphones. Elle est considérée comme le groupe de consommateurs le plus critique, ce qui rend ses préférences d'achat beaucoup plus difficiles à prévoir pour les spécialistes du marketing.

Aujourd'hui, ce sont ces jeunes gens à l'aise avec le numérique qui inquiètent les constructeurs automobiles. Il semble que cette génération évite de conduire et opte davantage pour des choix durables tels que le vélo et les transports publics.

Il s'agit de la génération la plus éduquée de l'UE, mais aussi la plus vulnérable sur les marchés du logement et du travail.

La génération Z est la plus exposée au risque de pauvreté et la plus touchée par le manque de mobilité intergénérationnelle des revenus. En outre, elle a été la plus durement touchée par la pandémie de COVID-19, qui s'est traduite par des fermetures d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur et par des pertes d'emploi. Il est donc probable que la génération Z évitera de conduire, non seulement pour des raisons de santé et d'environnement, mais aussi en raison des coûts.

Une récente étude allemande sur l'évolution de l'utilisation quotidienne du vélo et de la voiture entre 2002 et 2017 a cependant montré que l'évolution de la mobilité quotidienne n'est pas due à un changement de génération.

Moins de ventes de voitures particulières

La recherche suggère plutôt que la probabilité d'utiliser une voiture ou un vélo comme mode de transport dépend d'un certain nombre de facteurs, dont les plus importants sont le lieu de résidence, le niveau d'éducation, le revenu et la distance entre le domicile et le lieu de travail.

Selon The Future of Mobility, un nouveau rapport de la société mondiale de conseil en gestion McKinsey, la mobilité est "sur le point de subir une transformation majeure" et l'un des principaux résultats sera "la diminution des ventes de voitures privées".

La prochaine décennie pourrait voir les ventes de véhicules neufs baisser d'environ 15 %. Mais comme de plus en plus de pays et de villes adoptent des réglementations pour encourager la durabilité et limiter l'utilisation des véhicules privés, en réduisant les espaces de stationnement ou en limitant le nombre de voitures privées dans les villes, l'utilisation des voitures pourrait chuter de façon encore plus spectaculaire, en particulier en Europe et aux États-Unis.

La prolifération d'emplois mal rémunérés et moins sûrs, ainsi que la diminution de l'accession à la propriété, entraîneront probablement une baisse du taux de motorisation de la génération Z, mais le changement ne sera pas le fait d'une seule cohorte d'âge.

La voiture devrait conserver sa position dominante au cours de la prochaine décennie, mais elle sera de plus en plus concurrencée par les modes de transport alternatifs et il est probable qu'à l'avenir la génération Z ne sera pas la dernière s'interroger sur la nécessité de posséder une voiture.