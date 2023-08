Par Euronews and AP

La prochaine Super Lune Bleue ne sera pas observée avant 2037. Si vous l'avez manquée, en voici quelques clichés.

Une rare Super Lune bleue - la pleine Lune la plus proche de l'année - a émerveillé les observateurs de toute l'Europe, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Saturne s'est jointe au spectacle céleste, visible aux côtés de la Lune, du moins là où le ciel était dégagé.

Il s'agissait de la deuxième pleine lune du mois d'août, d'où son nom de "lune bleue". Et comme elle était exceptionnellement proche de la Terre, il s'agit d'une Super Lune.

La Lune est apparue plus grosse et plus brillante que d'habitude, compte tenu de sa proximité avec la Terre : à peine 357 344 km. La Super Lune du 1er août était plus éloignée de 160 km.

Voici à quoi elle ressemblait dans les pays d'Europe.

Espagne

La lune bleue se lève derrière le petit village d'Ujue, dans le nord de l'Espagne, le mercredi 30 août. 30, 2023 Alvaro Barrientos/AP

La Grèce

La super lune se lève derrière l'ancien temple de Poséidon au Cap Sounion, à environ 70 km au sud d'Athènes, en Grèce, le mercredi 30 août 2023 Thanassis Stavrakis/AP

La super lune se lève derrière le château médiéval de Chlemoutsi à Kyllini, dans le Péloponnèse, en Grèce, le mercredi 30 août 2023 Petros Giannakouris/AP

Italie

Une super lune se lève sur le Colisée de Rome, le mercredi 30 août 2023 Gregorio Borgia/AP

La Super Lune Bleue du mois d'août se couche derrière une flèche de la cathédrale gothique Duomo à Milan, Italie, mercredi 30 août 2023 Luca Bruno/AP

ROYAUME-UNI

La Super Lune Bleue se couche derrière le Monument Scott à Édimbourg, le jeudi 31 août 2023 Jane Barlow/PA

Portugal

Des personnes observent la super lune au-dessus de Lisbonne, le mercredi 30 août 2023 Armando Franca/AP

Chypre

La super lune se lève derrière l'église orthodoxe Ayioi Anargiroi près d'Ayia Napa et Protaras dans l'île de Chypre en Méditerranée orientale, le mercredi 30 août 2023 Petros Karadjias/AP

La super lune se lève sur la mer Méditerranée alors qu'un bateau passe dans la baie de Konnos près d'Ayia Napa et Protaras sur l'île de Chypre, le mercredi 30 août 2023 Petros Karadjias/AP

Turquie

La pleine lune se lève derrière la tour de Galata à Istanbul, en Turquie, le mercredi 30 août 2023 Khalil Hamra/AP

L'engin aérien sans pilote Akıncı passant devant la Super Lune lors d'un vol de démonstration le premier jour du Teknofest à Ankara, en Turquie, le mercredi 30 août 2023 Emrah Gurel/AP

Si vous l'avez manquée, vous devrez attendre longtemps avant d'avoir une autre occasion d'en voir une : la prochaine Super Lune Bleue n'aura lieu qu'en 2037.

Mais une autre Super Lune régulière se profile à l'horizon à la fin du mois de septembre, la dernière de l'année.